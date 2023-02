Son coéquipier d’Al-Nassr n’a aucun scrupule à abandonner le maillot n°7 à Cristiano Ronaldo

La superstar portugaise Cristiano Ronaldo a fait la une des journaux depuis qu’il a rejoint le club saoudien d’Al-Nassr en décembre 2022, le joueur de 38 ans ayant également été nommé capitaine. Ronaldo a porté le brassard de capitaine lors de chacune de ses trois apparitions pour Al-Nassr.

Son coéquipier et milieu de terrain Jaloliddin Masharipov a expliqué comment le reste de l’équipe avait réagi à la nomination de Ronaldo comme capitaine dès le départ.

En parlant à Sports.ruMasharipov a révélé que toute l’équipe avait soutenu Ronaldo en tant que capitaine, car cela aurait été étrange autrement.

«Ce serait un peu étrange si le reste des joueurs était le capitaine de Ronaldo. On s’y attendait. Notre ancien capitaine a volontairement remis le brassard à Ronaldo sans aucun problème. Je pense que c’est la meilleure solution. Il ne peut en être autrement », a déclaré Masharipov selon Quotidien Express.

Masharipov a réfuté les rumeurs selon lesquelles Ronaldo bénéficiait d’un traitement spécial et a ajouté qu’il était heureux de laisser son maillot n ° 7 au quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

Le joueur ouzbek portera à la place le n ° 77 à l’avenir.

“Avant l’arrivée de Ronaldo, beaucoup de gens m’ont demandé : ‘Allez-vous lui donner le n°7 ?’ Comment ne pas le donner ?! C’est Cristiano Ronaldo ! Ces joueurs doivent toujours être respectés. Après avoir donné mon numéro, beaucoup de gens ont supposé que je quitterais l’équipe. J’ai donné mon numéro sans problème. Il n’était pas question de partir. Le club et l’entraîneur voulaient me voir dans l’équipe. J’ai un contrat avec l’équipe. J’ai seulement changé mon numéro parce que Ronaldo est venu. Ce gars est l’un des deux meilleurs joueurs du monde. Il n’est pas nécessaire de parler beaucoup », a déclaré Masharipov.

Ronaldo a cependant connu un début de carrière terne avec Al-Nassr. L’ancien attaquant de Manchester United a fait match nul lors de ses débuts en championnat contre Ettifaq et n’a pas non plus réussi à marquer alors qu’Al-Nassr a été éliminé de la Super Coupe saoudienne en demi-finale.

L’attaquant talismanique n’a réussi à inscrire son premier but pour son nouveau club qu’à sa troisième apparition, marquant un égaliseur de dernière minute lors d’un match nul 2-2 avec Al Fateh.

Il sera intéressant de voir comment il se comportera lors des prochains matchs au milieu des rumeurs d’un retour dans les ligues européennes.

