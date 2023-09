Son Batman et son Superman apparaissent tous les deux

Aussi impressionnant que cela puisse être lorsque les cinéastes aiment JJ Abrams ou James Gunn films directs dans deux franchises massives opposées, dans les années 1990, Tim Burton les a presque tous battus. Nous savons tous qu’il a réalisé deux Homme chauve-souris films avec Michael Keaton mais il s’est aussi rapproché de la réalisation Nicolas Cage dans La vie de Superman, qui s’est effondré avant que le tournage n’ait lieu. Diriger Batman et Superman sur grand écran, pouvez-vous imaginer ? (Je suppose un gars peut, mais tu comprends toujours le point.)

Burton l’imagine encore aussi. « Quand vous travaillez aussi longtemps sur un projet et que cela n’arrive pas, cela vous affecte pour le reste de votre vie », a déclaré le réalisateur dans une nouvelle interview avec le Institut britannique du cinéma. « Parce que les choses vous passionnent, et que chaque chose est un voyage inconnu, et [Superman Lives] n’était pas encore là. Mais c’est une de ces expériences qui ne vous quittent jamais, un petit peu.

Cet été, Burton a été obligé de repenser à cette expérience lorsque non seulement sa version de Batman mais aussi sa version de Superman apparaît dans Le flash. Dans la même interview, on lui a demandé s’il avait des regrets concernant le projet Cage et, même s’il dit d’abord la citation ci-dessus, il l’a ensuite ajoutée. « Mais cela concerne également une autre question d’IA, et c’est pourquoi je pense que j’en ai fini avec le studio », a déclaré Burton. «Ils peuvent prendre ce que vous avez fait, Batman ou autre, et le détourner culturellement, ou peu importe comment vous voulez l’appeler. Même si vous êtes l’esclave de Disney ou de Warner Brothers, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Donc, dans mes dernières années de vie, je suis en révolte silencieuse contre tout cela.

Maintenant, il n’est pas explicitement disant qu’il est fou que ces personnages soient apparus dans Le flash, probablement sans sa surveillance, mais comparer la situation à l’IA l’implique certainement. Burton fait probablement référence à l’idée que les studios veulent désormais posséder l’image de l’acteur à perpétuité et en faire ce qu’ils veulent via l’IA, un problème majeur dans la grève en cours SAG-AFTRA. Burton dit que, parce que les studios possèdent sa version des personnages, ils peuvent faire la même chose avec eux. Ce qu’ils peuvent. Mais il n’en est pas très content.

Pensez-vous que Burton a raison ? Comment vous sentiriez-vous à sa place ?

Le réalisateur était en plein tournage Jus de scarabée 2 quand les grèves ont commencé, c’est donc très probablement ce que nous verrons de lui ensuite. En savoir plus à ce sujet et plus au BFI.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.