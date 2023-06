Son Aire Rocks Sushi Print Bib de Kylie Jenner sur une jolie photo – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Rien de mieux qu’un petit mid-week Aire! Kylie Jenner est allée sur Instagram le mercredi 14 juin pour partager un cliché amusant avec son tout-petit et sa fille Stormi, 5. Parmi eux se trouvaient deux photos de la maven des cosmétiques, 25 ans, transportant son adorable fils jusqu’à un véhicule en attente tout en portant une magnifique robe d’été bohème à fleurs et une paire de baskets. Et dans une autre, la quatrième photo de la collection (que vous pouvez VOIR ICI), le bébé Aire, né en février 2022, s’est adorablement assis dans sa chaise haute chic et a dégusté une boisson dans une tasse à bec. Il portait également un bavoir chic en silicone imprimé sushi, montrant son goût naissant pour les aliments sophistiqués. Kylie a sous-titré le carrousel de 10 photos avec deux émojis simples en forme de cœur.

La maman de deux enfants ne manque jamais de fans qui attendent de jaillir sur ses photos, et bon nombre de ses 394 millions de followers sur la plateforme se sont rendus dans la section des commentaires pour réagir. « Certains adorables gamins », a écrit l’un, tandis qu’un autre a écrit, « vivre pour ce changement de style ». « Le look le plus simple est magnifique », a commenté un troisième. « La maternité est magnifique sur toi Kylie », a écrit un quatrième, avec une autre remarque sur ce qu’il faut pour avoir l’air si magnifique sans effort dans ses moments les plus courants. « Tu es superbe Kylie ! Magnifique comme d’habitude! Vous donnez à la beauté une apparence sans effort, mais je sais que cela demande beaucoup de travail et de dévouement ! »

La vie de Kylie en tant que mère fait partie intégrante de sa carrière massive en tant qu’icône de la télé-réalité. L’entrepreneure, qui partage ses deux enfants avec son ex Travis Scott, 32 ans, a récemment expliqué comment la maternité a amélioré sa vie. « Oh, ça a tellement changé, dit-elle HommeFilles pour un article de couverture d’avril. « Cela m’a fait m’aimer davantage. Je vois mes traits chez ma fille et mon fils maintenant, mais vous savez, ma fille me ressemble. Je peux voir ma beauté en elle, et ça m’a fait m’aimer plus à coup sûr. La beauté change toujours pour moi.

