Paul Pogba est « malheureux » à Manchester United et devrait partir dans la prochaine fenêtre de transfert, a déclaré son agent Mino Raiola, dans des commentaires indiquant le départ du joueur le plus cher du monde. Raiola a déclaré que le milieu de terrain français de 27 ans, vainqueur de la Coupe du monde, avait besoin d’un « changement de décor » après avoir eu du mal à s’établir sous la direction de United, Ole Gunnar Solskjaer.

« Paul est malheureux à Manchester United, il ne peut plus s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend de lui », a déclaré Raiola au journal italien Tuttosport. « Il doit changer d’équipe, il a besoin d’une scène différente. Son contrat expirera dans un an et demi, à l’été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour toutes les parties est un transfert dans la fenêtre suivante. »

Il a ajouté que Pogba, qui est revenu d’un passage à la Juventus pour un record du monde à l’époque de 89 millions de livres (118 millions de dollars) en 2016, n’a pas l’intention de renouveler son contrat.

« Le club … sait qu’il risque de le perdre pour rien car le joueur n’a pas l’intention de renouveler son contrat pour le moment », a déclaré Raiola.

« Si quelqu’un ne comprend pas, il ne comprend pas le football. »

Pogba, éclipsé depuis l’arrivée de son compatriote milieu offensif Bruno Fernandes, a évoqué à plusieurs reprises ses frustrations au niveau du club lors de son service international.

« Il est dans une situation avec son club où il ne peut être content, ni de son temps de jeu ni de son positionnement », a déclaré l’entraîneur français Didier Deschamps le mois dernier.

Pogba a également exprimé son désir de jouer un jour pour le Real Madrid, surtout si cela signifie jouer sous les ordres de Zinedine Zidane.

L’attaque étonnante du milieu de terrain lors de la victoire 3-1 de samedi contre West Ham était son premier but en huit matches de Premier League cette saison.