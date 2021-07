Somy Ali s’ouvre sur l’ex-beau Salman Khan, dit « il est plus sain pour moi de ne pas être en contact avec lui »

L’ancienne actrice Somy Ali, qui est également l’ex-petite amie de Salman Khan, était censée faire ses débuts à Bollywood contre lui avec le film « Buland ». Cependant, comme elle était nouvelle dans l’industrie, le film a été mis de côté. Dans une récente interview, Somy a qualifié son projet abandonné de métaphore de sa relation avec Salman.

Somy, d’origine pakistanaise, installée aux États-Unis, a déclaré à ETimes que Salman et elle s’étaient même rendus à Katmandou pour tourner le film, mais plus tard, les producteurs ont eu un problème qui a conduit le film à ne jamais voir le jour.

« Salman venait juste de commencer sa production à domicile et cherchait une actrice principale pour jouer en face de lui dans le film intitulé ‘Buland’. Nous sommes allés à Katmandou pour tirer ; Malheureusement, j’étais trop jeune et nouveau dans l’industrie et il y avait un problème avec les producteurs et le film a été mis de côté. C’était donc une métaphore de notre relation, je dirais », a déclaré Somy.

Apparemment, Somy Ali et Salman Khan sont sortis ensemble pendant huit ans. Somy a révélé qu’elle n’avait pas parlé à la superstar au cours des cinq dernières années et s’est également demandé combien de petites amies Salman aurait depuis son départ en 1999. Elle lui souhaite cependant bonne chance.

Somy a déclaré: «Je n’ai pas parlé à Salman depuis cinq ans. Je pense qu’il est sain d’avancer. J’ai évolué et il a évolué aussi. Je ne sais pas combien de petites amies il a eu depuis mon départ en décembre 1999. Je lui souhaite tout le meilleur. Je sais que son ONG fait un travail brillant et je suis fier de sa Fondation Being Human. Psychologiquement, il est plus sain pour moi de ne pas être en contact avec lui. C’est bon de savoir qu’il est bien placé et qu’il est heureux, et c’est tout ce qui m’importe. »

Dans une précédente interview, Somy avait partagé que Salman Khan l’avait trompée. Elle a dit à Zoom : « Nous avons évolué. Cela fait 20 ans que j’ai rompu avec lui. Il m’a trompé et j’ai rompu avec lui et je suis parti. C’est aussi simple que ça. »

Somy travaille actuellement avec ‘No More Tears’, une organisation qui travaille pour aider et autonomiser les victimes de la traite des êtres humains et de la violence domestique. Au cours de sa carrière à Bollywood dans les années 90, Somy a travaillé avec plusieurs grands noms tels que Saif Ali Khan, Suniel Shetty, Govinda et Mithun Chakraborty entre autres.