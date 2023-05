Somnambulisme et insomnie : quel est le lien ?

« Le somnambulisme de l’adulte est rare et est généralement associé à certains médicaments tels que les benzodiazépines et les antidépresseurs. Les traumatismes psychologiques pourraient également être un facteur contributif aux épisodes de somnambulisme », a déclaré Radmand, qui est également conférencier et collaborateur de recherche en médecine du sommeil au Brigham and Women’s Hospital de Boston et à la Harvard Medical School.

Le somnambulisme peut courir en famille, surtout si l’un de vos deux parents l’a fait. Les autres facteurs de risque potentiels comprennent :

Buvant de l’alcool

Souffrant de reflux gastro-oesophagien (RGO)

Avoir de la fièvre

Être stressé

Avoir un trouble convulsif

« Notre état mental a également un impact sur la qualité du sommeil », a déclaré Jordan Standlee, MD, neurologue à l’Université du Michigan Health et professeur adjoint clinique de neurologie à la faculté de médecine de l’Université du Michigan à Ann Arbor.

«Pendant les périodes de stress situationnel élevé, notre cerveau a un signal de combat ou de fuite plus actif, et cela se prolonge souvent dans la période de sommeil, où notre cerveau a plus de mal à atteindre un sommeil profond, détendu et stable. De nombreuses personnes somnambules rapporteront que cela se produit plus souvent pendant les périodes où elles sont particulièrement stressées ou inquiètes », a-t-il déclaré.