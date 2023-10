sommet technologique – The Washington Post

Alors que le président Biden prévoit de dévoiler la semaine prochaine un vaste décret sur l’intelligence artificielle, plusieurs dirigeants technologiques de premier plan ont averti jeudi que cette action ne devrait être considérée que comme un point de départ et qu’il fallait bien davantage pour protéger la société de l’impact de l’IA sur l’emploi, la surveillance et la démocratie.

Alexandr Wang, directeur général et fondateur de Scale AI, qui a obtenu un Contrat de 249 millions de dollars l’année dernière pour fournir une gamme de technologies d’IA au ministère de la Défense, a mis en garde contre le déploiement de systèmes d’IA immatures sur le champ de bataille. Scale compte également parmi ses clients individuels l’armée, l’armée de l’air, l’université du Corps des Marines et le constructeur de camions militaires Oshkosh.

“Nous devrions être très inquiets”, a déclaré Whittaker. « Nous sommes dépassés en termes de pouvoir de lobbying [from major tech companies] et en termes de capacité à faire peser notre poids sur les décideurs du Congrès.

Le lancement de ChatGPT et d’autres outils d’IA générative a marqué le début de progrès rapides dans le domaine de l’intelligence artificielle et a accru l’angoisse mondiale quant à l’impact que la technologie aura sur la société. Les décideurs politiques sont également de plus en plus préoccupés par l’impact sur la démocratie dans le monde, d’autant plus que le monde entre dans une année cruciale pour les élections.