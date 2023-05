Sommet sur le climat COP28 offrant des forfaits de parrainage de plusieurs millions de livres pour un accès exclusif | Actualité Climatique

La COP28, la conférence sur le changement climatique qui se tient à Dubaï cette année, demande aux marques des millions de livres sterling pour parrainer l’événement, promettant qu’elles « bénéficieront d’un accès et d’opportunités de réseautage inégalées avec les gouvernements et les chefs d’entreprise mondiaux ».

Le package de parrainage le plus cher proposé coûte 6,5 millions de livres sterling et offre à l’entreprise payante une « opportunité de parler dans le COP28 Événements de la présidence des Émirats arabes unis » et « reconnaissance des partenaires sur le mur des trophées », entre autres avantages, selon des documents consultés par Sky News.

Au total, la conférence sur le climat demande plus de 25 millions de livres sterling aux entreprises pour profiter de ses packages de parrainage, selon les documents.

Un cadre supérieur d’entreprise a déclaré à Sky News: « Une COP n’est pas un événement pour gagner de l’argent. Nous sommes ici pour sauver la planète et minimiser le changement climatique, pas pour exploiter les opportunités de parrainage.

« Cela déprécie l’ensemble de l’événement et les gens perdent confiance dans l’ensemble du processus. »

Les prix du parrainage ont presque triplé depuis COP27 au Caire l’année dernièreselon l’exécutif, qui a une connaissance directe des tarifs, reflétant la commercialisation croissante du sommet des Nations unies.

Hébergé par le Emirats Arabes Unisl’événement de cette année est déjà impliqué dans la controverse après avoir embauché un ancien assistant de Boris Johnson qui s’opposait à une taxe sur le pétrole et le gaz, en sélectionnant cadre supérieur de l’industrie pétrolière Sultan al Jaber comme son président, et invitant le dictateur syrien Bachar al Assad, qui est accusé de crimes contre l’humanité.

Bachar al Assad invité à la COP28



Chaque année, près de 200 pays se réunissent pour discuter de la manière de lutter ensemble contre la crise climatique et ses impacts. Des milliers d’observateurs, de groupes de la société civile et de médias y assistent également.

COP signifie Conférence des Parties, en référence aux gouvernements qui ont signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Les sponsors de l’événement de l’année dernière comprenaient Microsoft et Coca-Cola, la société nommée le plus grand pollueur de plastique au monde dans l’audit mondial de marque Break Free From Plastic de 2022.

Sky a parrainé la COP26 à Glasgow en 2021.

Les cadres ont la chance de se mêler aux représentants du gouvernement

Une pétition appelant les organisateurs du sommet sur le climat à cesser de rechercher le parrainage des entreprises a reçu près d’un quart de million de signatures.

Les marques qui ont dépensé plus de 3 millions de livres sterling en parrainage lors de l’événement de cette année recevront également une accréditation pour que leurs dirigeants assistent aux pourparlers et se mêlent aux représentants du gouvernement.

Le soi-disant package Industry Partner, qui offre aux entreprises « une opportunité sans précédent de devenir un élément essentiel de cet événement important pour les grands noms des industries respectives » et coûte 3,2 millions de livres sterling, est accompagné de cinq laissez-passer pour l’événement.

Pendant ce temps, le forfait Partenaire principal, qui coûte plus de 6 millions de livres sterling, offre 25 laissez-passer accrédités par l’ONU aux dirigeants d’entreprise pour assister aux pourparlers.

Les organisateurs de la COP28 promettent au sponsor principal de l’événement un « accès privilégié » à la Blue Zone, l’espace réservé aux dirigeants mondiaux, aux négociateurs des pays et aux ONG (organisations non gouvernementales).

La possibilité d’organiser une réception et un événement est également proposée, un avantage qui n’est disponible pour aucun des sponsors de niveau inférieur.

Les marques qui s’associent à l’événement auront également la possibilité d’afficher « des présentations et des activités présentant des réalisations dans tous les domaines d’activité » tandis que « les participants seront inspirés pour agir sur les problèmes environnementaux qui nous affectent de plus en plus aujourd’hui ».

Ils « recevront également une gamme d’avantages qui mettront en valeur leur présence sur le marché », selon les documents.

Contactée par Sky News, l’ONU a déclaré que le parrainage de la COP28 était géré par le pays hôte et a adressé les questions de presse aux Émirats arabes unis.

Sky News a approché les Émirats arabes unis pour commentaires.

