De nombreux dirigeants étrangers ont annoncé un regain d’intérêt américain pour le changement climatique après quatre ans de rétorsion de l’ancien président Donald Trump. Conçu comme un prélude à une grande conférence des Nations Unies sur le climat en Écosse en novembre, le sommet a vu les pays présenter de nouveaux engagements pour le climat dans le cadre d’une poussée pour atteindre la neutralité carbone mondiale d’ici le milieu du siècle.

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis – deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde – tentent de catalyser les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. «Sans les États-Unis, je pense qu’il est difficile d’imaginer qu’un régime climatique réussisse», a déclaré Daniel Bodansky, professeur de droit international et spécialiste du changement climatique à l’Arizona State University. Mais Biden a dû faire face à un contexte difficile: alors que les États-Unis ont souvent joué un rôle clé dans la conduite de l’action internationale sur la question, leur bilan en matière de mise en œuvre des accords sur le climat est terne et soumis aux impulsions changeantes d’un électorat divisé.

Voici un aperçu de l’implication passée de l’Amérique dans les principaux accords climatiques.

La Convention-cadre et le Protocole de Kyoto

En 1992, les États-Unis et plus de 150 autres pays ont signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Rio de Janeiro, promettant de ramener les émissions aux niveaux de 1990 d’ici 2000. Cet objectif n’est toujours pas atteint.

Cinq ans plus tard, diplomates et dignitaires se sont réunis à Kyoto, au Japon, pour clarifier les détails de ce qui allait devenir le protocole de Kyoto, un traité international basé sur le cadre des Nations Unies qui engageait les pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

S’adressant aux dirigeants mondiaux réunis à Kyoto, le vice-président d’alors, Al Gore, les a exhortés à «prendre leurs responsabilités» et a promis que les États-Unis «restent fermement attachés à un objectif fort et contraignant» de réduction des émissions.

Reconnaissant que les pays développés portaient le poids de la responsabilité dans le réchauffement climatique, l’accord engageait trois douzaines de pays industrialisés et d’économies en transition – plus l’Union européenne – à des engagements juridiquement contraignants de réduction des émissions.

Ces pays ont accepté soit de réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre, soit de réduire l’empreinte carbone mondiale, en finançant par exemple des projets de développement vert ailleurs. Au total, les objectifs ont totalisé une réduction moyenne des émissions de 5% entre 2008 et 2012 par rapport aux niveaux de 1990, selon l’ONU. L’accord a également établi un fonds d’adaptation pour les pays en développement afin d’atténuer les effets du changement climatique.

Mais l’accord final n’obligeait pas les pays en développement à réduire leurs émissions. Les États-Unis ont signé l’accord, mais le Sénat – qui a dû le ratifier – a signalé qu’il serait mort à son arrivée, de sorte que l’administration Clinton ne l’a jamais soumis.

Lors de sa première campagne présidentielle, George W. Bush a déclaré aux électeurs que le Protocole de Kyoto «affecterait notre économie de manière négative»; peu de temps après son investiture, il a officiellement retiré les États-Unis.

L’Accord de Copenhague

En décembre 2009, les dirigeants mondiaux se sont réunis à Copenhague pour redoubler d’efforts pour lutter contre le changement climatique. L’administration Obama espérait que ce rassemblement déboucherait sur un nouvel accord ambitieux sur des promesses d’émissions contraignantes. Mais les pays participants n’ont pu se mettre d’accord que sur une déclaration politique rédigée par les États-Unis, la Chine et plusieurs autres pays stipulant que les nations «prendraient des mesures» pour atteindre le pic d’émissions dès que possible. Alors qu’Obama a qualifié l’accord de «percée sans précédent», il a anéanti les espoirs des défenseurs de l’environnement et de nombreux diplomates.

À la suite des lacunes perçues de la conférence, un article influent publié conjointement par l’Université d’Oxford et la London School of Economics a conclu que la politique climatique suivant l’approche du Protocole de Kyoto n’avait «pas réussi à produire des réductions d’émissions perceptibles dans le monde réel».

Des documents divulgués par le lanceur d’alerte Edward Snowden ont montré plus tard que les États-Unis avaient espionné d’autres pays lors de la conférence de Copenhague, provoquant des réactions de colère de la part des pays en développement.

L’accord de Paris

Les efforts mondiaux actuels sont guidés par l’Accord de Paris sur le climat, qui a été adopté en décembre 2015 et est entré en vigueur en novembre 2016. Près de 200 pays ont signé l’accord, qui vise à limiter le réchauffement climatique à «bien en dessous» de 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit). ) au-dessus des niveaux préindustriels et idéalement plus proche de 1,5 degrés Celsius. Les scientifiques prévoient qu’un réchauffement au-delà de cette température causerait des dommages irréversibles.

L’accord fonctionne différemment du protocole de Kyoto: il a invité les pays en développement à prendre des engagements aux côtés des pays développés – et dans le cadre de son approche ascendante, les pays fixent leurs propres objectifs de réduction des émissions et plans de mise en œuvre, mais ne sont pas légalement tenus de les mettre en œuvre.

Le secrétaire d’État de l’époque, John F. Kerry, a contribué à forger cet accord historique, et Obama l’a défendu aux côtés du président chinois Xi Jinping à une époque de relations bilatérales plus chaleureuses. Promettant de réduire les émissions de 26 à 28% par rapport aux niveaux de 2005, les États-Unis ont officiellement conclu l’accord en 2016.

Sous Trump, les États-Unis sont devenus la seule nation au monde à s’en éloigner. Alors que les États américains, les villes et les entreprises ont continué à s’efforcer de réduire les émissions pendant le mandat de Trump, le gouvernement fédéral a principalement pris le relais.

«Paris avait été négocié en grande partie pour répondre aux spécifications américaines et nous avons joué un rôle important dans sa conception, donc le fait que nous nous en soyons retirés est plus problématique que [not ratifying] Kyoto », a déclaré Bodansky.

Le fait que ce soit la deuxième fois que les États-Unis tournent le dos à un accord sur le climat n’a pas aidé. «Cela donne le sentiment qu’à chaque fois que l’administration américaine change, la position américaine change», a ajouté Bodansky.

Mais les dommages que Trump a infligés à la crédibilité des États-Unis sur les questions climatiques pourraient s’avérer difficiles à réparer.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, n’a pas pu s’empêcher de paraître se réjouir vendredi dernier, affirmant aux journalistes que le retour des États-Unis à l’accord de Paris «n’est en aucun cas un retour glorieux, mais plutôt l’élève faisant l’école buissonnière pour retourner en classe.