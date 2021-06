Sommet Poutine Biden à Genève 2021

Le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine se rencontrent pour le sommet américano-russe à la Villa La Grange à Genève, Suisse, le 16 juin 2021. Kevin Lamarque | Reuters

L’un des événements politiques les plus attendus de l’année a commencé avec la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden lors de leur sommet à Genève. Les deux dirigeants se sont serré la main en se saluant à la Villa La Grange dans la capitale suisse, choisie comme lieu du sommet en raison de son histoire de neutralité politique. Lors de sa rencontre avec son homologue américain, Poutine a déclaré qu’il espérait que la réunion serait productive. « Monsieur le Président, je voudrais vous remercier d’avoir pris l’initiative de vous rencontrer aujourd’hui », a déclaré Poutine, assis à côté de Biden et accompagné de leurs ministres des Affaires étrangères respectifs. « Il est toujours préférable de se rencontrer face à face », a répondu Biden, a rapporté Reuters. Le sommet, qui devrait durer jusqu’à cinq heures, comprend une première réunion entre les présidents et leurs plus proches responsables, puis les discussions entre les délégations russe et américaine au sens large seront suivies de conférences de presse séparées avec les deux dirigeants.

Le président russe Vladimir Poutine salue le président suisse Guy Parmelin alors qu’il arrive à la Villa La Grange pour le sommet américano-russe, à Genève, Suisse, le 16 juin 2021. Denis Balibous | Reuters

Le sommet a commencé par une première rencontre entre Biden et Poutine accompagnés du secrétaire d’État Antony Blinken et du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ainsi que des traducteurs. Après cette première réunion, une délégation plus large se réunira pendant plusieurs sessions avant que les deux dirigeants ne donnent des conférences de presse séparées ; Poutine devrait donner la première mise à jour des médias, suivi de Biden. Aucun temps n’a été réservé pour un repas pendant le sommet, mais des pauses pour les dirigeants sont prévues.

Le sommet Poutine-Biden est surveillé de près dans le monde entier alors que les relations américano-russes restent tendues à la suite d’une série d’affrontements géopolitiques et de sanctions internationales ces dernières années.

Le président américain Joe Biden débarque d’Airforce One après son arrivée à Genève, un jour avant le sommet États-Unis – Russie. Piscine | Getty Images Actualités | Getty Images

L’annexion de la Crimée par la Russie à l’Ukraine en 2014 l’a suspendue du Groupe des Huit de l’époque et lui a valu des sanctions internationales. Depuis lors, la Russie a été accusée d’ingérence dans les élections américaines de 2016, de deux attaques d’agents neurotoxiques (au Royaume-Uni en 2018 et prétendument contre Alexei Navalny, un chef de l’opposition et critique de Poutine, en 2020) ainsi que d’implication dans des cyberattaques et des violations des droits humains. La Russie a toujours nié les multiples accusations portées contre elle, affirmant qu’elle est victime du sentiment anti-russe en Occident. Le sommet fait suite à une vague de diplomatie américaine avec ses alliés en Europe et au-delà. Biden s’est rendu au Royaume-Uni pour le sommet du Groupe des Sept le week-end dernier, puis un sommet de l’OTAN à Bruxelles lundi, puis un sommet UE-États-Unis mardi, donnant au dirigeant américain beaucoup de matière à réflexion pour sa rencontre avec Poutine. L’ordre du jour de la réunion des présidents devrait inclure la « stabilité stratégique », le changement climatique ainsi que la stabilité nucléaire, le contrôle des armements et la cybersécurité et potentiellement une série d’autres sujets, notamment le sort de Navalny, l’Ukraine, la Biélorussie et les perspectives de Ressortissants américains emprisonnés dans les pays de l’autre.

Le président russe Vladimir Poutine (C) accueilli à l’aéroport de Genève à son arrivée pour un sommet Russie-États-Unis. Sergueï Bobylev | TASS | Getty Images

Pas de « grand ensemble de livrables »

Mardi, un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré que l’administration Biden était « ne pas s’attendre à un grand nombre de livrables de cette réunion » mais trois choses de base. « Premièrement, un ensemble clair de tâches sur les domaines où travailler ensemble peut faire avancer notre intérêt national et rendre le monde plus sûr. Deuxièmement, une définition claire des domaines d’intérêts nationaux vitaux de l’Amérique, où les activités russes qui vont à l’encontre de ces intérêts seront satisfaites avec une réponse », a-t-il déclaré. « Et troisièmement, une explication claire de la vision du président pour les valeurs américaines et nos priorités nationales », a-t-il déclaré. Le responsable a ajouté que, en ce qui concerne les points de discussion avec Poutine, « pour le président américain, rien n’est hors de propos ». Compte tenu de la nature conflictuelle des relations entre les États-Unis et la Russie au cours des dernières années, les analystes voient peu de chances de moments de « percée » au sommet de Genève. Lire la suite: Biden et Poutine sont sur le point d’avoir une réunion à enjeux élevés : voici ce que vous devez savoir

Des gens marchent sous des drapeaux russes et américains sur un pont du centre-ville avant une rencontre entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine le 15 juin 2021 à Genève, en Suisse. Sean Gallup | Getty Images Actualités | Getty Images