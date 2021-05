Sommet mondial sur la santé: les dirigeants du G20 notent les inégalités en matière de vaccins mais offrent peu pour combler rapidement l’écart

Le sommet, dans l’ensemble, a fourni «trop peu, sans l’urgence nécessaire de l’action», a déclaré Krishna Udayakumar, directeur fondateur du Duke Global Health Innovation Center, dans un courriel. «Des engagements devraient être avancés pour permettre le partage et la distribution des doses en quelques jours à quelques semaines, et non en mois ou années», a-t-il poursuivi.