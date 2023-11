En avance sur le Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à San Francisco, la ville a connu une soudaine et notable disparition des drogués , les revendeurs et les sans-abri de son centre-ville. Cet effort de nettoyage coïncide avec l’arrivée des dirigeants internationaux, dont le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping, pour le sommet prévu du 11 au 17 novembre.Selon un article du New York Post, la population sans abri a été relocalisée dans d’autres quartiers de la ville en prévision du Sommet de l’APEC Les résidents et les propriétaires d’entreprises considèrent toutefois ces efforts comme des solutions temporaires à un problème plus grave et plus persistant, d’autant plus que les surdoses de drogue continuent d’être un problème majeur dans la ville.La ville s’est concentrée sur des zones spécifiques des quartiers Tenderloin et South of Market (SoMa), connus pour leurs campements concentrés de sans-abri et leur consommation visible de drogue. Le nettoyage comprenait le nettoyage des tentes et l’augmentation de la présence policière autour de ces zones. Adam Mesnick, résident et propriétaire d’entreprise de SoMa, a déclaré au Post qu’il avait vu des logements temporaires apparaître dans des hôtels pour certains sans-abri au cours de la semaine dernière. “Ils se contentent essentiellement de disperser le problème mais n’offrent aucune solution à long terme”, a déclaré Mesnick.La militante communautaire SoMa, Ricci Lee Wynne, a souligné que les actions de la ville démontrent sa capacité à résoudre ces problèmes, mais uniquement en tant que solutions à court terme.Le sommet de l’APEC devrait attirer plus de 20 000 visiteurs à San Francisco. En préparation, la ville a également pris des mesures pour ouvrir les marchés de consommation de drogue dans d’autres zones, notamment autour du bâtiment fédéral Nancy Pelosi. Ce bâtiment avait déjà été envahi par des sans-abri et des toxicomanes, ce qui a conduit les employés fédéraux à être invités à travailler à domicile pour des raisons de sécurité.

Malgré le nettoyage, les propriétaires d’entreprises locales comme Adam Mesnick, qui exploite une épicerie fine à SoMa, expriment leur scepticisme quant à l’efficacité à long terme de ces mesures. Ils observent que le problème est simplement déplacé sans qu’aucune solution durable ne soit proposée.

Les responsables de la ville ont travaillé activement pour dégager des rues et des zones spécifiques en prévision du sommet. Cela comprend le nettoyage des carrefours notoires connus pour les campements de sans-abri. Cependant, ces efforts sont perçus comme créant une illusion de propreté et d’ordre, plutôt que de s’attaquer aux causes profondes du sans-abrisme et de la toxicomanie dans la ville.

Dernières nouvelles : le président américain Joe Biden rencontrera le chinois Xi Jinping en novembre dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le Hamas

La question des surdoses de drogues liées au fentanyl reste un problème important à San Francisco. La ville est en passe d’enregistrer un nombre record d’overdoses mortelles cette année, le fentanyl étant un facteur contributif majeur.

En réponse au sommet, la ville a ajouté 300 lits supplémentaires à ses refuges, même si l’on ne sait pas exactement combien seront disponibles lors de la conférence de l’APEC. Le département des sans-abri s’efforce de maximiser la capacité d’hébergement de la communauté pendant et après le sommet.