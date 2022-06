Sommet du G7: Zelenskyy exhorte les dirigeants à faire plus pour aider l’effort de guerre alors que Johnson exige une action sur les céréales ukrainiennes | Nouvelles du monde

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy devrait appeler les dirigeants du G7 à faire davantage pour soutenir la lutte de son pays contre la Russie.

M. Zelenskyy s’adressera aux dirigeants mondiaux, dont Boris Johnson et Joe Biden, via un lien vidéo depuis Kyiv après avoir exhorté les alliés à être des “partenaires et non des observateurs” dans son discours du soir dimanche.

Pendant ce temps, M. Johnson profitera de la session de lundi en Allemagne pour appeler à une action urgente afin d’aider à faire sortir l’approvisionnement en céréales de l’Ukraine, les pays du monde souffrant de pénuries.

Depuis le début des combats, les principaux ports ukrainiens, dont Odessa, ont été bloqués et des fermes et des entrepôts ont été attaqués.

Avant la guerre, 10 % du blé mondial, près de 18 % du maïs et la moitié du tournesol mondial étaient tous fournis par l’Ukraine.

Mais quelque 25 millions de tonnes de maïs et de blé risquent actuellement de pourrir dans des silos et les prix des denrées alimentaires ont flambé dans le monde depuis le début de la guerre.

Quelque 47 millions de personnes dans le monde vivant dans des pays dépendant des exportations ukrainiennes risquent une catastrophe humanitaire.

Dimanche, les frappes de missiles ont continué de pleuvoir sur les villes ukrainiennes, y compris Kyiv, et M. Johnson a averti que le pays était sur le « fil du rasoir ».

M. Johnson devrait appeler à une solution internationale à la crise, notamment en trouvant des routes terrestres pour les exportations de céréales.

Le Royaume-Uni a exhorté la Turquie, qui contrôle l’accès à la mer Noire, à faire davantage pour acheminer les céréales par bateau.

Seul Poutine peut mettre fin à la guerre

M. Johnson dira Dirigeants du G7 plus tard : “Les actions de Poutine en Ukraine créent de terribles répliques à travers le monde, faisant grimper les prix de l’énergie et des denrées alimentaires alors que des millions de personnes sont au bord de la famine.

“Seul Poutine peut mettre fin à cette guerre inutile et futile.

“Mais les dirigeants mondiaux doivent se rassembler et appliquer leur poids économique et politique combiné pour aider l’Ukraine et faciliter la vie des ménages du monde entier. Rien ne doit être exclu.”

Le Premier ministre souhaite également que les dirigeants du G7 examinent l’utilisation du grain comme source de biocarburant, affirmant que son utilisation pour alimenter les véhicules pourrait en réduire la disponibilité.

Le Royaume-Uni investira également 1,5 million de livres sterling dans le développement d’un processus de test pour déterminer si le grain vendu par Russie a été passés en contrebande depuis l’Ukraine.

La semaine dernière à la réunion des chefs de gouvernement du CommonwealthM. Johnson a annoncé 372 millions de livres sterling supplémentaires pour les pays les plus touchés par la hausse des prix alimentaires mondiaux.

M. Zelenskyy s’adressera aux sommets du G7 et de l’OTAN au cours des prochains jours.

Avant son discours aux dirigeants du G7 réunis dans les Alpes bavaroises, le président ukrainien a déclaré qu’il exigerait des systèmes de défense supplémentaires pour lutter contre le bombardement de missiles.

“Nous avons besoin d’une défense aérienne puissante – moderne, pleinement efficace – qui puisse assurer une protection complète contre ces missiles”, a-t-il déclaré.

“Nous en parlons tous les jours avec nos partenaires. Il y a déjà des accords. Et les partenaires doivent aller plus vite s’ils sont vraiment des partenaires, pas des observateurs.

“Les retards dans le transfert d’armes à notre État, toute restriction sont en fait une invitation pour la Russie à frapper encore et encore.

“Les occupants – ces terroristes – doivent être battus de toutes nos forces afin qu’ils ne pensent pas pouvoir faire pression et déjouer quelqu’un.”