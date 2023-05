Sommet du G7: Zelenskiy rencontre les dirigeants mondiaux au Japon alors que la guerre en Ukraine domine les pourparlers

Volodymyr Zelenskiy tentera dimanche d’obtenir le soutien de la communauté internationale au sens large lors d’une ronde de diplomatie furieuse le dernier jour du sommet du G7 à Hiroshima.

Il devait rencontrer Joe Biden pour une réunion bilatérale dimanche après-midi au milieu des spéculations selon lesquelles Washington pourrait annoncer un nouveau paquet d’armes pour l’Ukraine.

Le G7 a réitéré son soutien indéfectible à Kiev dans son communiqué final, mais le président ukrainien a du pain sur la planche pour persuader les dirigeants des principaux pays non alignés, dont l’Inde et le Brésil, de lui emboîter le pas.

Parmi eux, le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, qui a accusé l’Occident d' »encourager la guerre » et n’a pas confirmé qu’il rencontrerait le dirigeant ukrainien à Hiroshima.

Narendra Modi, qui a appelé à un cessez-le-feu en Ukraine mais n’a pas condamné le Kremlin, s’est montré plus ouvert après avoir rencontré Zelenskiy samedi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le Premier ministre indien Narendra Modi se serrent la main lors du sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima, au Japon. Photographie : Service de presse présidentiel ukrainien/Reuters

Le Premier ministre indien a déclaré à Zelenskiy : « Je comprends très bien votre douleur et la douleur des citoyens ukrainiens. Je peux vous assurer que pour résoudre ce problème, l’Inde et, moi personnellement, ferons tout ce que nous pouvons faire.

Zelensky semble avoir été encouragé par les pourparlers, affirmant qu’il pensait que l’Inde « participera à la restauration de l’ordre international fondé sur des règles dont toutes les nations libres ont clairement besoin ».

Le président français, Emmanuel Macron, a décrit le sommet comme une opportunité de convaincre les puissances émergentes que sont l’Inde et le Brésil de soutenir l’Ukraine, décrivant la visite surprise de Zelenskiy à Hiroshima comme un « changeur de jeu ».

Le G7 s’est engagé samedi à intensifier la pression sur la Russie dans son communiqué final, publié un jour plus tôt par les hôtes du sommet, anticipant apparemment que dimanche serait dominé par l’Ukraine.

« La guerre d’agression brutale de la Russie représente une menace pour le monde entier en violation des normes, règles et principes fondamentaux de la communauté internationale », indique le communiqué. « Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra pour instaurer une paix globale, juste et durable. »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé le G7 de tenter d’isoler la Russie et la Chine.

« La tâche a été fixée haut et fort : vaincre la Russie sur le champ de bataille, mais pas s’arrêter là, mais l’éliminer en tant que concurrent géopolitique », a-t-il déclaré.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy (au centre) pose pour une photo avec les dirigeants du G7 lors d’un sommet à Hiroshima, au Japon. Photographie: Reuters

« En fait, tout autre pays qui revendique une sorte de place indépendante dans l’alignement mondial supprimera également un concurrent. Regardez les décisions qui sont actuellement discutées et adoptées à Hiroshima, au sommet du G7, et qui visent le double confinement de la Russie et de la Chine.

Zelenskiy, qui est arrivé à Hiroshima samedi dans un contexte de sécurité renforcée, cherche à obtenir un soutien plus large pour un plan de paix en 10 points qui exige que les forces russes se retirent d’Ukraine avant que toute négociation ne puisse commencer.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a déclaré que le message de l’Ukraine et de ses alliés du G7 était clair : « La Russie doit retirer ses troupes ». Tout plan de paix, a-t-il dit, « ne peut pas simplement être lié à un gel du conflit. La Russie ne doit pas parier que si elle tient assez longtemps, elle finira par affaiblir son soutien à l’Ukraine ».

La participation de Zelenskiy au G7 est intervenue un jour après que la Maison Blanche a abandonné son opposition aux alliés fournissant à Kiev des avions de combat F-16 de fabrication américaine. Bien qu’il faudra du temps pour former les pilotes ukrainiens au pilotage de cet avion sophistiqué, Zelenskiy a déclaré que la levée de l’interdiction était un « excellent résultat ».

« Cela aidera vraiment notre société, notre peuple à sauver des maisons, des familles », a-t-il déclaré.

Écrivant sur sa chaîne officielle Telegram après avoir rencontré le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, il a déclaré que les jets étaient essentiels pour améliorer les capacités de défense aérienne de l’Ukraine.