Sommet du G7 : répondez à vos questions en direct sur l’impact de l’événement sur Cornwall

Le cirque diplomatique mieux connu sous le nom de sommet du G7 commence à arriver à Cornwall.

Les dirigeants des sept plus grandes économies avancées du monde – dont le président américain Joe Biden et la chancelière allemande Angela Merkel – se réuniront à Carbis Bay et St Ives ce week-end pour des discussions sur tout, du changement climatique au coronavirus.

Pas plus tard qu’hier soir, Boris Johnson a volé (oui, volé) de Londres à Newquay pour le jamboree.

Mais les résidents vivant dans ce petit coin du sud-ouest de l’Angleterre sont très divisés sur un tel événement qui leur est imposé.

Alors que certains disent que cela aidera à mettre la place sur la carte mondiale, d’autres ont soulevé des questions sur les semaines de perturbations auxquelles ils ont déjà été confrontés, le risque de propagation de Covid-19, les dommages environnementaux causés et le coût astronomique du sommet.

Certains ont décrit la ville comme ressemblant maintenant à un campement militaire avec des bateaux de guerre dans la baie, des contrôles routiers apparaissant à divers points et des clôtures de qualité militaire érigées dans toute la région. Quelque 5 500 policiers – dont beaucoup sont armés – et des centaines de militaires y sont de service.

D’autres ont été consternés par les dommages causés à l’environnement. Des arbres ont été abattus pour construire des salles de réunion et des routes ont été refaites, tandis qu’un flot constant de camions articulés amène des pelleteuses, des matériaux de construction, des équipements de sécurité et de la main-d’œuvre.

Certains suggèrent que prodiguer des dizaines de millions de dollars à la sécurité est totalement incongru dans ce qui est la région la plus pauvre d’Angleterre.

Colin Drury de The Independent a fait un reportage depuis Carbis Bay et St Ives ces derniers jours et sera là pour répondre à vos questions sur la façon dont la ville réagit au fait d’être au centre du sommet.

Il sera rejoint au téléphone par Oliver Baines, un agriculteur biologique de Cornwall et coordinateur d’Extinction Rebellion, qui dirigera les manifestants à travers St Ives au fur et à mesure que vos questions arriveront.

