Sommet du G7 : Les moments clés de la réunion des dirigeants mondiaux à Cornwall

Alors que le sommet du G7 touche à sa fin, voici quelques-uns des moments les plus mémorables de ces derniers jours :

Promenade amoureuse de la plage de Boris-Biden

Boris Johnson et Joe Biden se sont rencontrés en tant que dirigeants pour la première fois jeudi à la veille du sommet, échangeant des cadeaux et des poignées de main contre des coudes alors qu’ils posaient pour des photos avant de s’asseoir pour des entretiens. Jill Biden et Carrie Johnson ont rejoint leurs maris main dans la main lors d’une promenade le long de la promenade de Carbis Bay avant de plonger plus tard leurs orteils dans l’eau pendant que bébé Wilfred regardait dans le sable. Le président américain a plaisanté : « J’ai dit au Premier ministre que nous avons quelque chose en commun. Nous nous sommes mariés tous les deux bien au-dessus de nos stations.

M. Johnson a salué Biden comme une « bouffée d’air frais » et a minimisé leurs différences sur l’Irlande du Nord, au lieu de cela, il a souligné la proximité du partenariat entre les deux pays. « C’est merveilleux d’écouter l’administration Biden et Joe Biden car il y a tellement de choses qu’ils veulent faire avec nous – de la sécurité et de l’OTAN au changement climatique », a déclaré le Premier ministre. « C’est fantastique, c’est une bouffée d’air frais. Il y a beaucoup de choses qu’ils veulent faire ensemble.

Les États-Unis annoncent un don de 500 millions de jabs de Pfizer

À la suite de sa première réunion avec Johnson jeudi, le président Biden a annoncé le plan de son administration de faire don de 500 millions de doses du vaccin Covid-19 de Pfizer aux pays à faible revenu. Il a souligné que le don viendrait « sans conditions », comparant l’implication des États-Unis dans la lutte mondiale contre la pandémie avec son rôle d' »arsenal de la démocratie pendant la Seconde Guerre mondiale ». La Maison Blanche a déclaré qu’il s’agissait du plus important don de vaccins jamais fait par un seul pays et que le don sera géré par le biais de l’effort Covax dirigé par l’Organisation mondiale de la santé. Les vaccins seront distribués à une centaine de pays à faible revenu et à l’Union africaine.

Dimanche, Boris Johnson a déclaré que le G7 avait promis plus d’un milliard de doses de vaccin Covid-19 pour les pays les plus pauvres – bien en deçà des 11 milliards de doses recherchées par l’OMS. Le mois dernier, Biden a rompu avec ses alliés européens pour apporter son soutien à une décision de l’Organisation mondiale du commerce de renoncer aux brevets intellectuels pour les vaccins contre les coronavirus.

Chants de marins pour séduire les dirigeants mondiaux

Samedi soir, pour conclure la deuxième journée du sommet, M. Johnson a organisé un barbecue sur la plage à Carbis Bay pour certaines des personnalités les plus puissantes du monde. Alors que des canapés de pétoncles et de pinces de crabe étaient distribués et que les invités dégustaient du rhum chaud au beurre et des guimauves grillées autour de foyers sur la plage, ils ont été bercés par le groupe local de chants de marins, Du Hag Owr, qui se décrit comme « les bidonvilles de la côte sud de Cornwall ». Les invités ont également eu droit à un survol des célèbres flèches rouges de la RAF, rugissant dans le ciel en laissant traîner de la fumée blanche, rouge et bleue.

Downing Street a ensuite été contraint d’insister pour que les participants se comportaient de manière sécurisée contre Covid après que les images de l’événement semblaient ne montrer aucune distanciation sociale et que les invités ne portaient pas de masques.

La veste de Jill Biden avec un message

La première dame a fait un choix de mode pointu lors de son premier voyage à l’étranger depuis son emménagement à la Maison Blanche en janvier, apparaissant devant des journalistes vêtus d’une simple veste noire qui sur le noir était un message orné d’éclat: « LOVE ». Le choix semblait un clin d’œil apparent au tristement célèbre « JE NE M’EN FAIS VRAIMENT PAS, ET VOUS ? » veste, portée lors d’une visite dans un centre de détention pour immigrants au Texas au milieu d’un scandale concernant des enfants séparés de leurs familles à la frontière.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait expliquer son choix de veste, le Dr Biden a simplement répondu qu’elle apportait «l’amour d’Amérique».

Boris nageant dans la mer

Le Premier ministre a été vu en train de se baigner au large de la côte des Cornouailles samedi matin, avant de marcher main dans la main avec sa femme le long de la plage près de leur hôtel de luxe avant les pourparlers de la journée. M. Johnson a juré de perdre du poids l’année dernière après s’être retrouvé en soins intensifs avec un coronavirus et a souvent été photographié en train de faire du jogging et du vélo depuis.

Plus loin le long de la côte de Cornouailles, des centaines de manifestants sont également descendus dans la mer et dans les rues pour protester contre le manque d’action contre le changement climatique des dirigeants mondiaux participant au sommet. Les militants d’Extinction Rebellion ont défilé dans Falmouth tandis que les militants des mers plus propres, Surfers Against Sewage, ont pagayé dans la baie depuis la plage de Gyllyngvase à Falmouth avec des banderoles déclarant une « urgence océanique et climatique ». Le groupe Ocean Rebellion a également projeté un message de protestation sur un navire dans le port de Falmouth abritant des policiers.