Sommet du G7 : les épouses et les partenaires des dirigeants organisent leur propre sommet alors qu’ils s’essayent à la marche nordique avec des olympiens | Nouvelles du monde

Les épouses et partenaires des dirigeants du G7 ont tenu leur propre sommet, un peu plus actif que les pourparlers diplomatiques tendus qui se déroulent dans les couloirs de la station alpine Schloss Elmau.

Comme Boris Johnson et ses homologues mondiaux se sont rencontrés pour discuter de la guerre en Ukrainesa femme Carrie et les épouses d’autres premiers ministres ont bavardé au soleil en essayant une partie de marche nordique.

Elle a été rejointe par Britta Ernst, épouse du chancelier allemand Olaf Scholz, Amélie Derbaudrenghien, partenaire du président du Conseil de l’UE Michel, et Brigitte Macron, épouse du président français Macron.

Mme Ernst – une politicienne à part entière en tant que ministre de l’éducation de l’État de Brandebourg, dans l’est de l’Allemagne – a emmené ses invités faire une marche nordique avec les anciens skieurs professionnels Christian Neureuther et Miriam Neureuther.

Miriam Neureuther est une ancienne biathlète et skieuse de fond allemande qui a remporté la médaille d’argent olympique en ski de fond et deux titres de championne du monde de biathlon, tandis que Christian Neureuther est un ancien coureur de ski alpin de la Coupe du monde qui a concouru pour l’Allemagne de l’Ouest à trois Jeux olympiques d’hiver.

Le groupe a été vu en train de sourire et de parler alors qu’il entreprenait la marche rapide et ensoleillée de dimanche.

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait appeler aujourd’hui les dirigeants du G7 à faire davantage pour soutenir la lutte de son pays contre la Russie.

M. Zelenskyy s’adressera aux dirigeants mondiaux, dont Boris Johnson et Joe Biden, par liaison vidéo depuis Kyiv après avoir exhorté les alliés à être des “partenaires et non des observateurs” dans son discours nocturne de dimanche.

M. Johnson profitera de la session de lundi en Allemagne appeler à une action urgente pour aider à sortir l’approvisionnement en céréales de l’Ukraineavec des pays du monde entier souffrant de pénuries.