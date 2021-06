Joe Biden remettra un avertissement sur le Brexit à Boris Johnson lors de sa première réunion en face à face jeudi avant le début du sommet du G7, disant au Premier ministre britannique de ne pas mettre en péril la paix en Irlande du Nord.

Lors de son premier voyage à l’étranger depuis son entrée en fonction en janvier, le président américain rencontrera M. Johnson à Carbis Bay un jour après la fin des pourparlers entre les responsables britanniques et européens sans accord.

« Le président Biden a été très clair sur sa conviction inébranlable dans l’accord du Vendredi saint comme fondement d’une coexistence pacifique en Irlande du Nord », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, aux journalistes à bord d’Air Force One.

« Toute mesure qui la mettrait en péril ou la saperait ne serait pas la bienvenue aux États-Unis. »

L’inquiétude de M. Biden concernant l’Irlande du Nord était telle que Yael Lempert, le plus haut diplomate américain au Royaume-Uni, a adressé à Londres une démarche – une réprimande diplomatique formelle – pour avoir « enflammé » les tensions, Les temps signalé.

