Sommet du G7 – Biden rapporte 1,2 million de livres sterling à Cadillac ‘The Beast’… mais s’adaptera-t-il aux petites routes de campagne de Cornwall?

JOE Biden descend au Royaume-Uni avec sa limousine présidentielle géante « The Beast », laissant certains se demander « comment cela va-t-il faire face aux petites ruelles de Cornwall? »

Le président américain aurait volé dans deux des massives Cadillac – l’une un leurre – avant le sommet de trois jours du G7 sur le domaine côtier de Carbis Bay ce week-end.

Le président américain se rend à Cornwall pour le sommet du G7 de ce week-end[/caption]

Il avait été rapporté que le leader mondial devait laisser les méga-voitures dans son pays natal, craignant qu’elles ne se retrouvent coincées dans les routes étroites et sinueuses du comté rural.

Il a maintenant été révélé qu’ils avaient été transportés au Royaume-Uni dans un Boeing C-17 Globemaster III avant l’arrivée d’Air Force One.

Cependant, certains pensent que si le président décide de se diriger vers les voies notoirement étroites de Cornwall, il abandonnera probablement The Beast pour un SUV blindé beaucoup plus petit.

Les Cadillac de 1,1 million de livres sterling spécialement construites ont toutes deux des fenêtres pare-balles de cinq pouces d’épaisseur capables de résister à une attaque nucléaire, biologique ou chimique

Enfermés dans une armure balistique et pesant environ neuf tonnes, chacun contient une cabine scellée avec une alimentation en oxygène et des poches de sang correspondant au type de Biden en cas d’urgence médicale.

Toute personne assez idiote pour saisir les poignées de porte des voitures sans autorisation peut s’attendre à être frappée par un choc de 120 volts délivré sur simple pression d’un interrupteur de ceux à l’intérieur.

Les moteurs massifs peuvent également émettre des gaz lacrymogènes et inonder la route de clous ou d’une marée noire s’ils sont poursuivis.

Enfermé dans une armure balistique, chaque voiture pèse environ neuf tonnes[/caption]

Un navire de la Royal Navy navigue près de Carbis Bay avant le sommet clé[/caption]

Certaines routes de Cornwall seront complètement fermées pour des raisons de sécurité[/caption]

Cependant, bien que les moteurs sur mesure offrent une sécurité incroyable, leur taille – les deux mesurent une longueur incroyable de 18 pieds – fait de la maniabilité un véritable problème.

Cela s’est avéré le cas en 2009, lorsque la voiture présidentielle de Barack Obama s’est presque coincée alors qu’elle tentait d’effectuer ce qui aurait dû être un simple demi-tour à Downing Street.

Donald Trump a également amené The Beast à Londres pour sa visite d’État en 2019, mais les routes dans et autour de la capitale ne ressemblent en rien à celles que l’on voit dans la partie rurale de Cornwall.

Cependant, les habitants pensent que le président et son entourage resteront très probablement sur les routes principales de Cornwall lors de son voyage très médiatisé au Royaume-Uni.

Ils soulignent que l’itinéraire vers le lieu du sommet depuis l’aéroport de Cornwall Newquay n’implique pas de routes de campagne étroites et longe principalement des routes A plus grandes.

Et ils disent que même l’entrée étroite de la station balnéaire de Carbis Bay est fréquentée par de grands autocars de tourisme qui peuvent faire presque le double de la longueur de la limousine de M. Biden.

Des centaines de soldats britanniques, y compris des équipes de neutralisation des bombes et un navire de guerre de la marine, se joignent à plus de 5 000 policiers et à une équipe de 400 membres des services secrets américains au sommet.

Les forces armées sont enrôlées pour aider les flics en tant que dirigeants mondiaux, leur immense entourage et des milliers de manifestants descendent sur la côte sud-ouest.

Biden monte à bord de Marine One avant de partir pour le Royaume-Uni[/caption]

Le président salue alors qu’il monte à bord d’Air Force One au départ[/caption]

L’hôtel et la station balnéaire de Carbis Bay accueilleront le sommet du G-7[/caption]

Le HMS Northumberland – une frégate de type 23 – sera positionné au large des côtes et utilisera son système radar pour aider à identifier les menaces potentielles aériennes et maritimes.

Il y aura également deux patrouilleurs hauturiers, six patrouilleurs de classe Archer P2000 et un certain nombre de bateaux pneumatiques rigides pour aider à la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Plusieurs équipes de neutralisation des bombes et 15 chiens de recherche d’explosifs et maîtres-chiens de l’armée opéreront également sous le commandement de la police.

Des flics armés patrouilleront dans les eaux voisines et sur les routes empruntées par les VIP entre l’aéroport, le lieu du sommet et le Tregenna Castle Resort, où séjournent les dirigeants.

Des pilotes américains ont également été aperçus en train de s’entraîner à faire atterrir un hélicoptère – connu sous le nom de Marine One lorsque le président américain est à bord – sur le parcours de golf du château de Tregenna lundi soir.

D’autres jets ont été vus traçant la route que prendra Air Force One lorsqu’il arrivera finalement.

Qu’est-ce que le sommet du G7 ? Aussi connus sous le nom de Groupe des Sept, ces pays sont sept des plus grandes économies du monde. Ensemble, ils représentent plus de 62 % de la richesse nette mondiale (280 000 milliards de dollars). Le groupe a été fondé au début des années 1970 alors que les sept pays discutaient de leurs préoccupations concernant l’effondrement de l’industrie pétrolière. Depuis lors, 43 sommets ont eu lieu à travers le monde alors que les membres discutent de tout, de l’environnement à l’économie. Le groupe était auparavant connu sous le nom de G8 et comptait la Russie parmi ses membres, mais la Russie a été exclue depuis l’annexion de la péninsule de Crimée à l’Ukraine début 2014

Dans le cadre d’un renforcement de la sécurité avant le sommet, la police a fermé jusqu’à 30 ponts sur l’A30, l’une des principales routes menant à Cornwall.

Un barrage de clôtures en acier a été planté autour du château de Tregenna, car de nombreuses routes et sentiers restent fermés jusqu’à 21 jours.

Un avis se lit comme suit : « Il est nécessaire d’atténuer le danger pour le public ou les dommages causés à la route (à la suite d’incidents) pouvant découler de l’organisation d’un événement ayant lieu à Carbis Bay. »

Les résidents vivant à proximité du lieu de la réunion devront présenter deux pièces d’identité pour être autorisés à passer les points de contrôle.





La police ne dira pas combien d’officiers armés sont déployés au total, mais tous seront armés de carabines Heckler & Koch pouvant tirer 750 coups par minute et sont équipées d’un gilet pare-balles en Kevlar.

Le président Biden lui-même sera gardé par une équipe logée dans 50 véhicules récréatifs de luxe autour de l’enceinte de l’hôtel.

Les Suburbans de Chevrolet avec des lumières de police porteront les détails des services secrets du président. L’un – le Halfback – suit la Bête et son leurre et transporte le détail de sécurité du président.