Sommet du G7 à Hiroshima : qui participe, de quoi sera-t-il question ?

TOKYO (AP) – Les dirigeants de sept des démocraties les plus puissantes du monde se réunissent pour le sommet du Groupe des Sept à Hiroshima, lieu de la première attaque atomique au monde à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

De l’émergence de pays en développement cruciaux aux problèmes de sécurité, en passant par l’agression croissante de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie, voici un aperçu du G7, qui participera et quelques-uns des problèmes clés :

___

QU’EST-CE QUE LE SOMMET DU G7 ?

Le Groupe des Sept est un groupe informel de nations industrialisées de premier plan. Il comprend le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Cette année, c’est au tour du Japon d’accueillir, mais la présidence des sommets du G7 tourne entre les sept membres. Deux représentants de l’Union européenne s’y joignent également.

Comme il est de coutume ces dernières années, des dirigeants de certains pays non membres du G7 et d’organisations internationales participeront également à certaines sessions.

Les dirigeants discutent d’un large éventail de questions, notamment la politique économique, la sécurité, le changement climatique, l’énergie et le genre.

Le premier sommet a eu lieu en 1975, lorsque la France a accueilli ce qui était alors une réunion du Groupe des Six pour discuter de la lutte contre la récession qui a suivi un embargo arabe sur le pétrole. Le Canada est devenu le septième membre un an plus tard. La Russie a rejoint le G8 en 1998 mais a été expulsée après l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014.

___

QUI D’AUTRE ARRIVE?

Cette année, les dirigeants de l’Australie, du Brésil, des Comores, des Îles Cook, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Corée du Sud et du Vietnam sont invités, le Premier ministre japonais Fumio Kishida soulignant l’importance de tendre la main aux pays en développement du soi-disant Sud global et aux États-Unis. alliés et partenaires.

Les invitations aux dirigeants extérieurs au G7 visent à étendre la coopération à un plus large éventail de pays.

La part des pays du G7 dans l’activité économique mondiale est tombée à environ 30 %, contre environ 50 % il y a quatre décennies. Les économies en développement telles que la Chine, l’Inde et le Brésil ont réalisé d’énormes gains, ce qui soulève des questions sur la pertinence du G7 et son rôle dans la direction d’une économie mondiale qui dépend de plus en plus de la croissance des pays les moins riches.

Les dirigeants des Nations Unies, de l’Agence internationale de l’énergie, du Fonds monétaire international, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de la Banque mondiale, de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation mondiale du commerce sont également invités.

___

POURQUOI HIROSHIMA ?

Hiroshima est la ville natale de Kishida. Son choix du lieu souligne une détermination à placer le désarmement et la non-prolifération nucléaires en tête de l’ordre du jour du sommet de cette année.

La voie du désarmement nucléaire est apparue plus difficile avec les récentes menaces d’armes nucléaires de la Russie en Ukraine, ainsi que le développement nucléaire et de missiles par la Chine et la Corée du Nord.

Le Japon, qui est protégé par le parapluie nucléaire américain, a également fait face à des critiques selon lesquelles sa promesse de désarmement nucléaire est une promesse vide de sens. Kishida tente de forger une feuille de route réaliste entre la dure réalité actuelle et l’idéal d’un monde sans armes nucléaires.

Vendredi, Kishida accueillera les dirigeants qui arrivent au parc de la paix d’Hiroshima. Il prévoit également d’escorter les dirigeants au musée de la bombe A, lors de la première visite de groupe des chefs d’États nucléaires. Il pourrait également y avoir une réunion avec des survivants de la bombe atomique.

« Je crois que la première étape vers tout effort de désarmement nucléaire est de fournir une expérience de première main des conséquences du bombardement atomique et de transmettre fermement la réalité », a déclaré Kishida samedi lors d’une visite à Hiroshima pour observer les préparatifs du sommet.

___

QUELS SONT LES PRINCIPAUX PROBLÈMES ?

Les dirigeants du G7 devraient condamner fermement la guerre de la Russie contre l’Ukraine tout en promettant leur soutien continu à l’Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy rejoindra la session via Internet.

L’accent sera également mis sur les menaces croissantes de Pékin contre Taïwan, l’île démocratique autonome que Pékin revendique comme la sienne, et sur les moyens de réduire la dépendance économique et de la chaîne d’approvisionnement des démocraties occidentales vis-à-vis de la Chine.

Pour faire face à la montée en puissance des pays du Sud, y compris de nombreuses anciennes colonies de puissances occidentales ayant des opinions et des liens variés avec la Russie et la Chine, le G7 offrira à ces pays plus de soutien en matière de santé, de sécurité alimentaire et d’infrastructures pour développer des liens plus étroits.

___

QUE SE PASSE-T-IL D’AUTRE ?

Lors d’un événement étroitement surveillé en marge du sommet, Kishida rencontrera le président Joe Biden et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol pour discuter d’une coopération plus étroite en matière de sécurité, y compris éventuellement une dissuasion nucléaire plus forte.

Kishida et Yoon rendront hommage ensemble à un mémorial d’Hiroshima pour les victimes de la bombe atomique coréenne dans un geste de renforcement de la confiance alors que les deux pays réparent les liens tendus par les différends découlant de la domination coloniale japonaise de 1910-1945 sur la péninsule coréenne.

Mari Yamaguchi, Associated Press