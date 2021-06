Sommet du G7 2021 en direct : Macron attaque le Premier ministre sur l’Irlande du Nord

Johnson appelle les pourparlers avec Biden à « une bouffée d’air frais » et commente le commerce de NI

Le président français Emmanuel Macron a intensifié la pression sur Boris Johnson au sujet du protocole d’Irlande du Nord, insistant sur le fait que « rien n’est négociable » et faisant échouer les tentatives du Royaume-Uni de prétendre qu’il y a « l’harmonie » au sommet du G7.

Dans une déclaration provocante, qu’il a faite avant de se rendre à Cornwall, M. Macron a averti son homologue britannique que la France n’était pas ouverte à la renégociation d’aucun aspect du protocole – et a semblé se demander si le Royaume-Uni pouvait faire confiance.

« Nous avons un protocole », a-t-il déclaré. « Si, après six mois, vous dites que nous ne pouvons pas respecter ce qui a été négocié, cela signifie que rien ne peut être respecté. Je crois au poids d’un traité, je crois au sérieux. Rien n’est négociable. Tout est applicable.

Cela survient alors que M. Johnson a minimisé les divisions avec le président américain Joe Biden, l’appelant « une bouffée d’air frais », après que cela a été révélé par Les temps qu’un haut diplomate américain avait accusé le n°10 d’« enflammer » les tensions en Irlande du Nord.

Conservant les apparences, le Premier ministre a déclaré à la BBC ce matin que l’alliance entre les États-Unis et le Royaume-Uni devrait être connue sous le nom de « relation indestructible … [which] a duré très longtemps et a été un élément important de la paix et de la prospérité en Europe et dans le monde ».