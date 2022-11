Sommet du G20 : Trudeau en Indonésie, Joly dévoile les sanctions

BALI, INDONÉSIE –

Le gouvernement fédéral ne dira pas s’il a demandé au président chinois Xi Jinping de rencontrer le premier ministre Justin Trudeau, qui fait pression sur les dirigeants du G20 pour isoler davantage la Russie.

“La guerre brutale de la Russie en Ukraine crée des crises alimentaires et énergétiques. Elle perturbe les chaînes d’approvisionnement et augmente le coût de la vie”, a déclaré Trudeau aux chefs d’entreprise lors d’un discours lundi à Bali, en Indonésie.

“Les familles craignent de ne pas pouvoir mettre de la nourriture sur la table ou de ne pas pouvoir chauffer leur maison pendant l’hiver.”

Trudeau était en Indonésie pour rencontrer les dirigeants des 20 plus grandes économies du monde. Cela inclut Xi, qui effectue son premier voyage hors de Chine depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Xi a rencontré lundi le président américain Joe Biden et a annoncé son intention de rencontrer le président français Emmanuel Macron.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’entre le sommet du G20 et la réunion des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique en Thaïlande, Xi rencontrera également les dirigeants du Sénégal et de l’Argentine “entre autres, sur demande”.

Trudeau sera aux deux sommets, mais lorsqu’on leur a demandé dimanche et lundi, Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly n’ont pas dit s’ils cherchaient à rencontrer Xi.

Au lieu de cela, Joly a déclaré qu’elle aurait l’occasion de s’entretenir avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, comme elle l’a fait en juillet.

“Il est important que le Canada continue d’avoir ces canaux ouverts avec la Chine, mais en même temps, notre position est claire”, a-t-elle déclaré lundi.

La semaine dernière, Joly a déclaré que la Chine constituait une menace pour la stabilité mondiale en sapant les droits de l’homme et les règles commerciales. “Nous coopérerons avec la Chine quand nous le devrons”, a-t-elle déclaré.

L’ambassade de Chine à Ottawa a répondu que le discours nuit aux intérêts du Canada en « créant la division et en fomentant la confrontation dans la région ».

La position du Canada sur la Russie est également en contradiction avec certains autres États du G20, qui veulent maintenir des liens malgré l’invasion de l’Ukraine. Ces derniers mois, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud se sont abstenues de participer aux résolutions des Nations Unies condamnant la Russie.

“Mon objectif sera de faire en sorte que le monde se rassemble pour renforcer le fait que (le président russe Vladimir) Poutine a fait un choix terrible, terrible lorsqu’il a décidé d’envahir un pays voisin pacifique”, a déclaré Trudeau dimanche.

En tant qu’hôte du sommet, l’Indonésie a demandé aux dirigeants de se concentrer sur le renforcement des systèmes de santé et le renforcement de la sécurité alimentaire et énergétique, et a souligné l’importance de se concentrer sur le consensus plutôt que sur la division.

L’Indonésie aurait demandé aux pays du G20 qui se sont prononcés contre Poutine d’atténuer la rhétorique afin de forger un consensus sur d’autres questions.

“L’Indonésie est entre le marteau et l’enclume”, a déclaré Joly.

“Le travail du Canada consiste à toujours s’assurer que nous pouvons faire participer les pays; que nous pouvons trouver des moyens de résoudre même les problèmes difficiles, et c’est pourquoi nous avons eu de nombreuses conversations en cours avec l’Indonésie.”

Lundi, elle a annoncé 500 millions de dollars pour l’armée ukrainienne, y compris du matériel de surveillance et de communication, ainsi que du carburant et des fournitures médicales.

Le demi-milliard de dollars double le montant annoncé par Ottawa dans son budget du printemps dernier.

“Notre objectif est de nous assurer que les troupes ukrainiennes sur le terrain aient bientôt accès à un soutien militaire supplémentaire, et nous aurons plus de détails à fournir dans les jours et les semaines à venir”, a déclaré Joly.

Elle a également annoncé de nouvelles sanctions contre 23 Russes qui, selon Joly, ont violé les droits humains des dirigeants de l’opposition.

Merci @JustinTrudeau & 🇨🇦 personnes pour 500 millions CAD d’aide à la défense à 🇺🇦. Cela prouve encore une fois que 🇺🇦 & 🇨🇦 sont de vrais alliés qui partagent des valeurs communes & ont les mêmes objectifs. Nous nous souviendrons toujours de l’aide apportée par la fraternité 🇨🇦 dans les moments les plus difficiles. Ensemble nous vaincrons ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 14 novembre 2022

Le sommet du G20 survient alors que les chefs de file de l’industrie canadienne cherchent à approfondir leurs liens avec l’Indonésie, le quatrième pays le plus peuplé au monde dont l’économie est en plein essor.

Le Canada et l’Indonésie ont mené deux rondes de négociations pour un accord commercial visant à accroître les 3,5 milliards de dollars de commerce bilatéral annuel.

Au cours des dernières années, l’échange a été à peu près également partagé, le Canada vendant principalement des céréales, des engrais, de la pâte de bois et des oléagineux, et achetant du caoutchouc, du matériel électrique et des vêtements indonésiens.

Les relations entre Ottawa et Jakarta ont été relativement fluides, mis à part les différends des années 1990 autour des droits de l’homme et les tumultes au Timor oriental. Le Canada a joué un rôle clé dans l’obtention de l’indépendance de l’Indonésie vis-à-vis des Pays-Bas en 1949, l’ambassadeur d’Ottawa à l’ONU, le général Andrew McNaughton, aidant à sortir une impasse des négociations.

Le taux de pauvreté de l’Indonésie est tombé à 9,78 % en 2020 contre un quart de la population au tournant du millénaire. Près des deux tiers des quelque 280 millions d’habitants du pays sont en âge de travailler.

Mais le COVID-19 a ralenti le boom économique et le changement climatique menace le plus grand archipel du monde, avec au moins un tiers de la population menacée de catastrophes naturelles.

L’Indonésie est un important émetteur de gaz à effet de serre, et le Canada a poussé le gouvernement à mieux préserver sa forêt tropicale et ses tourbières. Ottawa a fait valoir que la poursuite du développement économique de l’Indonésie et la combustion du charbon menacent sa vaste biodiversité.

Pendant son séjour au Cambodge, Trudeau a fait des annonces visant à approfondir les liens avec l’Asie du Sud-Est comme contrepoids à la Chine.

L’avion du Premier ministre a quitté le Cambodge avec une heure et demie de retard lundi, ce qui, selon son bureau, était dû à des problèmes de clarification de la trajectoire de vol. Ce retard a reporté une rencontre prévue avec le président indonésien Joko Widodo.

Trudeau a rencontré lundi le Premier ministre britannique Rishi Sunak et devrait également rencontrer le nouveau Premier ministre italien Giorgia Meloni.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 novembre 2022