Sommet du G20 en Inde : mises à jour en direct

La réunion de haut niveau se concentrera sur le changement climatique et le développement durable

Le sommet du G20, qui durera deux jours, a débuté à New Delhi, en Inde. La réunion de haut niveau réunira tous les membres du groupe, qui représente environ 90 % du PIB mondial, avec des invitations adressées à neuf autres pays, dont le Bangladesh, l’Égypte, Maurice, les Pays-Bas, le Nigeria, Oman, Singapour et l’Espagne. , et les Émirats arabes unis.

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping ne participeront pas à la réunion.

L’ordre du jour du sommet devrait se concentrer sur le thème « Une Terre, une famille, un avenir », proposé par le pays hôte. Les participants devraient discuter d’un large éventail de questions, notamment le changement climatique, le développement économique et la croissance durable, l’égalité des sexes et le conflit en Ukraine.