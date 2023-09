Sommet du G20 : dévoilement d’un projet de transport reliant l’Inde au Moyen-Orient et à l’Europe | Nouvelles

Un projet ferroviaire et maritime multinational reliant l’Inde au Moyen-Orient et à l’Europe a été annoncé en marge du sommet du G20 à New Delhi, une étape considérée comme un défi aux ambitions économiques de la Chine dans la région.

Le corridor, qui comprendrait l’Inde, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie, Israël et l’Union européenne, contribuerait à stimuler le commerce, à fournir des ressources énergétiques et à améliorer la connectivité numérique.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, a déclaré que le réseau reflétait la vision de Biden pour des « investissements de grande envergure » qui proviennent d’un « leadership américain efficace » et d’une volonté d’accepter d’autres nations comme partenaires.

Il a déclaré que l’amélioration des infrastructures stimulerait la croissance économique, contribuerait à rapprocher les pays du Moyen-Orient et à faire de cette région une plaque tournante de l’activité économique au lieu de devenir une « source de défis, de conflits ou de crises » comme cela a été le cas dans l’histoire récente.

Biden cherche à contrer la poussée chinoise de la Ceinture et de la Route sur les infrastructures mondiales en présentant Washington comme partenaire et investisseur alternatif pour les pays en développement au sein du groupe G20.

« Ceci est une grosse affaire. C’est vraiment un gros problème », a déclaré Biden.

Lors d’une annonce, le dirigeant américain a déclaré que l’accord ouvrirait des « opportunités infinies » en matière d’énergie propre, d’électricité propre et de pose de câbles pour connecter les communautés.

Le Premier ministre Narendra Modi de l’Inde, hôte du sommet, a déclaré : « Aujourd’hui, alors que nous nous lançons dans une initiative de connectivité d’une telle envergure, nous semons les graines qui permettront aux générations futures de rêver plus grand. »

« L’amélioration de la connectivité avec toutes les régions a été une priorité clé pour l’Inde », a déclaré Modi, s’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur. « Nous pensons que la connectivité est un moyen non seulement d’accroître le commerce mutuel entre différents pays, mais également d’accroître la confiance mutuelle. »

‘Changeur de jeu’

Katrina Yu, d’Al Jazeera, dans un reportage depuis la capitale indienne, New Delhi, a déclaré que les responsables saluaient l’accord comme étant un « changement de donne ».

«Ils disent qu’il s’agit d’un corridor économique destiné à relier l’Inde, le Moyen-Orient et l’Europe. Il comprendra des lignes ferroviaires et maritimes qui traverseront les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Jordanie et Israël », a déclaré Yu.

« Les détails sont assez rares pour le moment. Mais les responsables américains et européens présents lors de cette annonce l’ont saluée comme un changement de donne, et comme étant historique. Ils ont déclaré que cela réduirait de 40 pour cent les délais commerciaux entre l’Inde et l’Europe », a-t-elle ajouté.

Yu a déclaré que Pékin n’était pas présent lors de l’annonce de l’accord.

« La Chine était visiblement absente de cette annonce. Il semble qu’il s’agisse d’un plan clair pour rivaliser avec l’initiative massive d’infrastructures de la Ceinture et de la Route annoncée par la Chine en 2013 et conçue pour relier l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Il semble donc qu’il s’agisse en réalité d’un plan de contrepoids », a ajouté Yu.

La chaîne de télévision saoudienne Al Ekhbariya a cité les propos du prince héritier Mohammed ben Salmane, lors du sommet, selon lesquels le nouveau projet comprendrait des pipelines pour l’électricité, l’hydrogène et les chemins de fer et contribuerait à la sécurité énergétique internationale.

L’accord bénéficiera aux pays à revenu faible et intermédiaire de la région et permettra au Moyen-Orient de jouer un rôle essentiel dans le commerce mondial, a déclaré Jon Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis, aux journalistes lors du sommet annuel du bloc à New Delhi.

Il vise à relier les pays du Moyen-Orient par chemin de fer et à les relier à l’Inde par port, facilitant ainsi le flux d’énergie et le commerce du Golfe vers l’Europe, ont déclaré des responsables américains, en réduisant les délais de transport, les coûts et la consommation de carburant.

Un protocole d’accord devrait être signé par l’Union européenne, l’Inde, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les États-Unis et d’autres partenaires du G20.

« Nous pensons que relier ces régions clés constitue une énorme opportunité », a déclaré Finer.

Aucun détail immédiat sur la valeur de la transaction n’était disponible.

Radha Kumar, un analyste indépendant, a déclaré qu’il s’agissait d’une « merveilleuse initiative » qui offrira une alternative à l’initiative chinoise la Ceinture et la Route.

« Les pouvoirs de la Chine augmentent si rapidement que de nombreux pays ressentent le besoin d’avoir des alternatives », a-t-elle déclaré à Al Jazeera depuis New Delhi.

Mais elle a ajouté que le nouveau projet ne porterait pas nécessairement atteinte au projet d’infrastructure mondial de la Chine, qui a sa propre existence indépendante.

« L’Inde ne faisait pas partie de l’initiative « la Ceinture et la Route », cette initiative donne donc une connectivité à l’Inde. »

Cette décision intervient dans le cadre des efforts américains en faveur d’un accord diplomatique plus large au Moyen-Orient qui permettrait à l’Arabie saoudite de reconnaître Israël.