Sommet du G20 2023 : quels pays et dirigeants seront présents

Le sommet du G20 débutera le 8 septembre à New Delhi. Les dirigeants du groupe des 20 grandes économies mondiales discuteront et trouveront des solutions à plusieurs problèmes mondiaux clés, notamment la transformation numérique, le financement climatique, les objectifs de développement durable (ODD) et la sécurité alimentaire, entre autres.

Voici une liste des dirigeants mondiaux qui assisteront à l’événement à New Delhi.

Le président américain Joe Biden

Le président américain Joe Biden se rendra en Inde le 7 septembre pour assister au sommet du G20. Il tiendra également des réunions bilatérales avec le Premier ministre Narendra Modi avant le sommet de deux jours, a annoncé la Maison Blanche.

Samedi et dimanche, le président Biden participera au sommet du G20 où lui et d’autres partenaires du G20 discuteront d’une série de questions, des impacts économiques et sociaux de la guerre russo-ukrainienne et du renforcement des capacités des banques multilatérales de développement.

Selon les derniers rapports, la Première Dame des États-Unis, Jill Biden, a été testée positive au COVID-19. Après cela, le président Biden a également été testé pour le COVID-19 et le résultat s’est avéré négatif.

Le Premier ministre chinois Li Qiang

Li Qiang, Premier ministre chinois du Conseil des Affaires d’Etat, dirigera la délégation chinoise au sommet du G20. Il a également été confirmé que le président chinois Xi Jinping ne participerait pas à la réunion de cette année à Delhi. Ce sera la première fois qu’un président chinois manquera un sommet des dirigeants du G20 depuis la première édition en 2008.

Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021, Xi Jinping a assisté virtuellement au sommet.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak

Le Premier ministre britannique participera au sommet du G20, effectuant sa première visite officielle en Inde depuis sa prise de fonction.

Premier ministre australien Anthony Albanese

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a confirmé sa présence en personne au sommet du G20 à Delhi les 9 et 10 septembre. La visite du Premier ministre australien en Inde fera partie d’une tournée dans trois pays au cours de laquelle il se rendra également en Indonésie et aux Philippines. . Avant le sommet du G20, Albanese a souligné l’engagement de l’Australie envers l’Inde-Pacifique pour renforcer « la croissance et la prospérité, la stabilité et le respect de la souveraineté et une paix durable ».

Premier ministre canadien Justin Trudeau

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau se rendra en Indonésie pour participer au sommet de l’ASEAN avant d’arriver à New Delhi pour le sommet du G20 samedi et dimanche.

Le chancelier allemand Olaf Scholz

Le chancelier allemand Olaf Scholz a confirmé sa participation au prochain sommet du G20 à New Delhi. Avant sa visite en Inde, Scholz a souligné dans une interview accordée à la radio allemande Deutschlandfunk que le sommet du G20 restait important malgré l’absence des chefs d’Etat de la Russie et de la Chine.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida participera au sommet du G20 à New Delhi. Il est probable qu’il soit à l’origine des critiques à l’égard de la Russie concernant la guerre en Ukraine.

Le président sud-coréen Yoon Suk-Yeo

Yoon Suk-Yeo a confirmé sa présence au sommet du G20 à Delhi. Il est probable qu’il soulignera devant les dirigeants mondiaux l’escalade constante des provocations balistiques et des menaces nucléaires de la Corée du Nord.

Le président français Emmanuel Macron

Emmanuel Macron devrait participer au sommet du G20 prévu les 9 et 10 septembre. Il devrait également avoir des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre Narendra Modi pour discuter d’une série de questions.

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane

Mohammed ben Salmane devrait participer au sommet du G20 à New Delhi mais une confirmation officielle est toujours attendue.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa

Cyril Ramaphosa a exprimé son plein soutien à la présidence indienne du G20.

Cheikh Hasina, Premier ministre du Bangladesh

La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, participera probablement au sommet du G20 à New Delhi. Le Bangladesh est l’un des pays invités par l’Inde à participer en tant qu’observateur.

Le président turc Tayyip Erdogan

Tayyip Erdogan devrait se rendre en Inde pour le sommet du G20 où il discutera d’une série de questions, dont le changement climatique.

Le président argentin Alberto Fernández

Alberto Fernández a confirmé sa présence au sommet du G20 à New Delhi.

Le président nigérian Bola Tinubu

Le président nigérian Bola Tinubu devrait participer au sommet du G20 dans le but de promouvoir les investissements étrangers dans le pays et de mobiliser les capitaux mondiaux pour le développement des infrastructures.

Les dirigeants qui ne participeront pas au sommet

Le président russe Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine ne manquera pas non plus le sommet du G20 cette année. La Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt contre le président Poutine, l’accusant de crimes de guerre en Ukraine, ce que le Kremlin nie fermement. Cela signifie qu’il risque d’être arrêté lorsqu’il voyage à l’étranger. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov représentera son pays au sommet crucial de New Delhi

Dirigeants de l’Union européenne

La présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel n’ont pas encore confirmé leur présence au sommet du G20.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador manquera probablement le sommet du G20 cette année.

Les dirigeants qui n’ont pas confirmé leur présence.

Giorgia Meloni, Première ministre italienne

La participation de la Première ministre italienne Giorgia Meloni au sommet du G20 est incertaine.

Le président indonésien Joko Widodo

Un autre dirigeant du G20 qui n’a pas confirmé sa présence au sommet est le président indonésien Joko Widodo.