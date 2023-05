Le sommet du G-7 qui se déroule actuellement au Japon présentera un moment clé pour certaines des nations les plus fortes du monde pour prendre des décisions critiques sur les crises mondiales, même si la Russie et la Chine n’étaient pas invitées à y assister.

« Ce sera critique pour le président [Biden] de quitter Hiroshima avec de vrais livrables, en particulier avec Biden annulant son voyage de suivi en PNG et en Australie, un voyage destiné à montrer le leadership américain dans la région Indo-Pacifique », Kelly Ann Shaw, ancienne Sherpa du G-7 et assistante adjointe du président pour l’économie internationale, a déclaré à Fox News Digital.

« Sur la Chine, cela inclut un langage fort soutenu par des engagements substantiels du G-7 sur la coercition économique chinoise, l’agression militaire et les normes alliées pour la nouvelle économie, y compris l’IA », a expliqué Shaw, actuellement associé chez Hogan Lovells.

« Sur la Russie, le G-7 devrait faire pression pour des sanctions plus sévères, identifier de nouveaux points de pression économiques et proposer des moyens d’atténuer l’impact économique de la guerre de la Russie sur le reste du monde. »

Le sommet du G-7 qui a débuté vendredi à Hiroshima verra les dirigeants des États-Unis, du Japon, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, du Canada, de la France, de l’Allemagne et de l’Union européenne (UE) se réunir pour aborder les plus grands problèmes auxquels la communauté internationale est confrontée. Les autres participants comprendront l’Australie, le Brésil, l’Inde (en tant que président du G-20), l’Indonésie (en tant que président de l’ASEAN), les Comores (en tant que président de l’Union africaine), la Corée du Sud et le Vietnam.

Plus particulièrement, la Chine et la Russie ne participeront pas parce qu’elles ne sont pas membres du groupe, mais leurs actions au cours de l’année écoulée seront à l’origine de la plupart des discussions lors du sommet.

Le président russe Vladimir Poutine fait également face à un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour son implication présumée dans l’enlèvement d’enfants ukrainiens, et le Japon, en tant que membre de la CPI, pourrait arrêter Poutine s’il devait même mettre les pieds dans le pays.

Chaque année, le sommet a un thème ou un objectif déclaré. En 2021, le sommet s’est concentré sur « Reconstruire en mieux ». En 2022, le sommet visait à trouver « des progrès vers un monde équitable ». Le sommet de cette année n’a pas d’objectif unique, mais se concentrera plutôt sur deux points clés – le maintien de l’ordre international fondé sur l’état de droit et la sensibilisation des pays du Sud.

Un responsable japonais du consul général à New York a déclaré à Fox News Digital qu’au sein de ces deux plateformes, le sommet cherchera à aborder la crise en Ukraine et les inquiétudes concernant les actions de la Chine au cours de l’année écoulée.

« Nous sommes très préoccupés par le fait que la Russie est allée jusqu’à jouer avec la rhétorique de l’utilisation d’armes nucléaires, par exemple », a déclaré le responsable. « C’est une grave préoccupation non seulement pour le Japon, mais pour le monde entier. Donc, je pense que l’Ukraine reste probablement la priorité absolue pour le prochain sommet du G-7. »

Le responsable a souligné que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a eu des répercussions bien au-delà des frontières de l’Europe, c’est pourquoi le G-7 cherche à aligner ses politiques sur celles du sud global, qui comprend des pays comme l’Inde, certaines parties de l’Afrique et le Bloc économique de l’ASEAN en Asie, troisième puissance économique de la région après la Chine et l’Inde.

Le responsable japonais a fait valoir que l’agression de la Russie avait « à bien des égards » eu un impact sur la politique énergétique, les prix et les problèmes alimentaires dans ces pays.

« Nous voulons montrer notre solidarité avec le Sud global alors que nous répondons à l’agression russe », a-t-il déclaré.

Shaw a noté que le G-7 avait déjà tenté de s’attaquer aux ambitions de la Chine, plus récemment lorsque l’Italie a accepté de participer à l’initiative Ceinture et Route de Pékin, ce que les autres membres du G-7 n’ont pas traité à la légère, ce qui a provoqué des tensions lors du sommet.

« L’Italie a signé l’initiative juste avant que je ne prenne mes fonctions de Sherpa du G-7. En fait, ma première réunion du G-7 portait sur ce sujet », a déclaré Shaw. « C’était incroyablement tendu car nous avons tous averti l’Italie de ne pas avancer – nous ne nous sommes pas retenus.

« Tout le monde était préoccupé par les tentatives de la Chine de diviser le G-7, et elles le sont toujours », a-t-elle ajouté. « En ce moment, les enjeux sont trop élevés pour la division, et Biden devra montrer qu’il peut unifier des alliés, d’autant plus que son administration tente de rétablir la communication avec la Chine. »

