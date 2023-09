Sommet des dirigeants mondiaux de l’ONU, en chiffres : le discours le plus long, le langage qui a dominé et plus encore

NATIONS UNIES (AP) — Presque tout le monde est sur scène, et tous les hommes et seulement 20 femmes ne sont que des joueurs. C’est ce qu’un Shakespeare moins inspiré aurait pu écrire à propos de la réunion des dirigeants de l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année, qui s’est terminée mardi.

Pendant six jours, une cavalcade de dirigeants mondiaux s’est adressée à l’Assemblée générale des Nations Unies sur fond de vert marbré et, plus figuratif, de conflits diplomatiques, de tensions ravivées et d’une litanie de crises mondiales.

Aujourd’hui, les discours ont été prononcés, le droit de réponse a été dûment exercé et la scène mondiale – ou du moins ses projecteurs – a été effectivement démantelée jusqu’à l’année prochaine, bien que le travail des Nations Unies se poursuive toute l’année.

Il s’est passé trop de choses pour que l’on puisse les compter aux Nations Unies la semaine dernière. Néanmoins, nous avons essayé.

SESSIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU : 78

Septembre marque l’ouverture de la 78ème session, présidée par Dennis Francis de Trinité-et-Tobago. Chaque session dure un an.

JOURS DE DÉBAT GÉNÉRAL : 6

Comme les années précédentes, le débat général s’est étalé sur six jours, mais s’est terminé un jour plus tard que d’habitude. Du mardi 19 septembre au mardi 26 septembre, les discours ont été interrompus dimanche – comme c’est l’habitude – et lundi, pour marquer Yom Kippour.

INTERVENANTS : 194

Ce décompte inclut le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, qui a ouvert les débats, et François, qui a prononcé les discours d’ouverture et de clôture (il n’est compté qu’une seule fois). Il comprend également les trois observateurs permanents – la Palestine, le Saint-Siège et l’Union européenne – qui sont invités à s’adresser à l’Assemblée générale aux côtés des 193 États membres de l’ONU.

Mais attendez, vous pourriez demander après quelques calculs de base : ne devrait-il pas y avoir 198 haut-parleurs ? Qui manquait ?

ABSENCES : 4

L’Afghanistan, le Myanmar, le Niger et Madagascar étaient chacun absents de la tribune. C’est la troisième année consécutive où l’Afghanistan et le Myanmar restent silencieux, à la suite de la prise de pouvoir respective par les talibans et la junte militaire, et du conflit qui a suivi en matière d’accréditation. Le Niger a également subi un coup d’État cette année et sa junte a accusé Guterres de tenter d’apaiser la France et ses alliés en refusant à son envoyé préféré la possibilité de s’exprimer.

Quant à Madagascar, son absence est moins évidente, surtout après la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères du pays et Guterres lundi. Un porte-parole du président de l’Assemblée générale a déclaré à l’Associated Press que Madagascar – qui figurait sur une liste provisoire d’orateurs – avait choisi de ne pas prendre la parole, mais qu’aucune raison n’avait été donnée. L’adresse e-mail et les numéros de téléphone indiqués pour la mission de Madagascar auprès de l’ONU n’étaient pas opérationnels et l’AP n’a pas pu joindre immédiatement le gouvernement pour des commentaires supplémentaires.

PREMIER DISCOURS : Brésil

DERNIER DISCOURS : Maroc

Le Brésil a parlé en premier, selon la tradition. Le Maroc a pris la parole en dernier, ce qui n’est pas une tradition (l’année dernière, cette place est revenue à Nauru). L’ordre des orateurs est généralement déterminé par les personnes envoyées par un pays, leurs préférences, leur disponibilité et leur géographie. Ce qui nous amène à…

TYPE D’ENCEINTES

Présidents : 85

Premiers ministres : 41

Rois : 2

Princes : 2

Émirs : 1

Ministres, en quelque sorte : 47

Vice-présidents : 6

Dirigeants de transition ou intérimaires : 2

Représentants permanents : 6

Il y avait plus de présidents à New York cette année que l’année dernière, mais moins de premiers ministres. Dans l’ensemble, les Nations Unies ont présenté la participation comme un retour en forme après la pandémie de coronavirus. Lors d’une réunion d’information mardi, l’ONU a révélé avoir délivré des laissez-passer pour l’Assemblée générale à plus de 10 800 délégués (contre 6 755 l’année dernière) et à 2 255 représentants des médias (contre 1 141). Elle a également émis plus de trois fois plus de billets pour des événements spéciaux cette année, soit environ 40 000 (contre 12 000 l’année dernière).

« Je pense que cela montre que c’est un endroit où nous devons tous venir discuter de ces problèmes mondiaux », a déclaré le porte-parole de Guterres, Stéphane Dujarric.

Le décompte des orateurs délimite les chefs de gouvernement, les chefs d’État, les ministres et autres représentants qui ont pris la parole. Cinq membres de la famille royale sont montés à la tribune : les rois de Jordanie et d’Eswatini, l’émir du Qatar, le prince de Monaco et un prince d’Arabie saoudite, qui est également le ministre des Affaires étrangères de ce pays (la liste ci-dessus ne le compte que dans la colonne des princes).

L’archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, est ministre des Affaires étrangères du Vatican et figure dans le décompte ministériel.

Le général Abdel-Fattah Burhan est le leader de la transition au Soudan et est revenu à la tribune pour la deuxième année. Le Premier ministre par intérim du Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, a parlé au nom du Pakistan, avant les élections prévues au début de l’année prochaine.

GENRE DES INTERVENANTS

Hommes : 174

Femme : 21 ans

Le nombre de femmes s’exprimant à l’Assemblée générale a été historiquement peu élevé : en 2021, elles étaient 18, l’année dernière, 22. Le manque de représentation des femmes a été relevé par plusieurs intervenants, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

« Où sont les femmes du monde ? » a-t-il demandé le premier jour du débat général.

Seules 10 des femmes qui ont pris la parole étaient en réalité des chefs d’État ou de gouvernement.

Dans son discours d’ouverture de la deuxième Plateforme des femmes leaders, François a noté que l’ONU n’a jamais eu de femme secrétaire générale (ce que Gloria Steinem a déclaré à l’AP la semaine dernière qu’elle voulait changer) et que seules quatre femmes ont occupé ce poste. président de l’Assemblée générale.

LANGUES UTILISÉES POUR PRONONCER LES DISCOURS : 23

Anglais : 107

Français : 21

Espagnol : 20

Arabe : 18

Portugais : 8

Coréen : 2

Russe : 2

Même si certains discours comportaient des touches d’une autre langue (ou dans le cas du Luxembourg et du Canada, une bonne dose de français), nous avons compté sur la base de la majeure partie du discours.

Une fois de plus, la seule langue officielle de l’ONU dans laquelle un seul discours a été prononcé était le chinois. Les autres langues déployées une seule fois : bengali, catalan, croate, farsi, finnois, allemand, italien, japonais, kirghize, macédonien, mongol, tadjik, turc, ouzbek, vietnamien. L’ONU a un langage qui lui est propre, glissé dans de nombreuses adresses.

DURÉE MOYENNE DES DISCOURS : Environ 19 minutes

Même si la première journée de discours a été particulièrement longue – presque tous les discours de cette journée ont violé de manière flagrante la limite de 15 minutes fortement recommandée – elle s’est finalement alignée sur la moyenne de l’année dernière. Si vous étiez enclin à regarder chaque discours consécutivement, cela prendrait environ 3 728 minutes, soit 2 jours et demi.

DISCOURS LE PLUS COURT : Libye, environ 7 minutes et 10 secondes

Fathallah al-Zani, ministre libyen de la Jeunesse et ministre par intérim des Affaires étrangères, a déclaré à l’ONU que son pays était « accablé de tristesse » après des inondations dévastatrices qui ont tué des milliers de personnes. La Libye a un gouvernement divisé ; al-Zani appartient au gouvernement de Tripoli, à l’ouest.

DISCOURS LE PLUS LONG : Burkina Faso, à environ 37 minutes et 46 secondes

Bassolma Bazie, ministre d’État du Burkina Faso, a prononcé une polémique qui, entre autres sujets, abordait le conflit au Sahel, discutait de l’impérialisme et du commerce et condamnait l’homosexualité.

EXERCICES DU DROIT DE RÉPONSE : 23

Une fois les discours terminés, les pays peuvent choisir d’exercer leur droit de réponse – une réfutation, en substance. Bien qu’il soit limité dans le temps et toujours majestueux – il n’y a pas d’interruption des déclarations en grande partie pré-écrites habituellement prononcées par un diplomate de bas niveau – c’est toujours généralement le débat général le plus épicé.

Cette année, le Japon l’a exercé à trois reprises, le plus grand pays de tous. Ses déclarations ont réfuté les inquiétudes concernant le rejet d’eaux usées radioactives. L’Algérie et le Maroc ont échangé deux fois chacun des déclarations passionnées sur les questions régionales, tout comme l’Azerbaïdjan et l’Arménie sur le Haut-Karabakh. Le Guatemala et l’Iran ont également utilisé leur droit à deux reprises, mais pas l’un contre l’autre. Inde, Pakistan, Corée du Sud, Corée du Nord, Chine, Guyane, Belize et Émirats arabes unis.

___

Les journalistes d’Associated Press Chinedu Asadu à Abuja, au Nigéria, Jennifer Peltz aux Nations Unies et Derek Gatopoulos à Athènes, en Grèce, ont contribué au reportage.

Mallika Sen, Associated Press