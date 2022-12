Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique : Washington “joue au rattrapage” avec la Russie et la Chine

JOHANNESBURG, Afrique du Sud – Selon certains analystes, les États-Unis “rattrapent” à nouveau la Russie et la Chine, alors que le président Biden accueille 49 chefs d’État et membres de la royauté africains au Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington cette semaine.

La Russie, la Chine et divers pays européens ont tous récemment courtisé des dirigeants lors de leurs propres sommets africains ou ont pris les devants avec une assistance militaire économique et parfois clandestine sur le continent.

Il s’agit cependant du premier sommet américain en huit ans, le président Biden déclarant qu’il espère “continuer à renforcer notre vision commune de l’avenir des relations américano-africaines”.

Cela se produit contre un nuage massif de terrorisme islamiste qui balaie le continent africain. L’Afrique est désormais le centre des opérations de l’État islamique et d’Al-Qaïda. L’infiltration économique insidieuse et la coercition qui l’accompagne inévitablement, sous le couvert de l’aide de la Russie et de la Chine, sévissent, et les armées privées parrainées par le Kremlin opèrent effrontément dans un nombre croissant de pays alors que la Russie les dépouille de leurs richesses minérales.

AFRIQUE : LE NOUVEAU GROUND ZERO POUR LES GROUPES TERRORISTES DHIHADI, DISENT LES EXPERTS

L’objectif du sommet, selon le Département d’État, est de favoriser l’engagement économique et de faire progresser la paix et la sécurité parmi de nombreux autres objectifs.

“Les États-Unis sont clairement en train de rattraper leur retard en Afrique, par rapport à d’autres puissances qui ont tendance à voir les opportunités que l’Afrique présente”, a déclaré Cameron Hudson, associé principal du programme Afrique au Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington à Fox News Digital. .

Hudson, l’ancien directeur des affaires africaines du Conseil de sécurité nationale sous l’administration George W. Bush, a noté que « Washington continue de considérer son engagement en Afrique dans une perspective de résolution de problèmes. … Nous avons tendance à ne pas voir la nécessité de créer des alliances solides. avec les États africains pour faire face à l’influence pernicieuse d’acteurs malveillants comme la Russie.

La vue de l’Afrique elle-même n’est pas très différente.

“Le simple fait de rassembler plusieurs chefs d’État africains n’implique pas nécessairement que les États-Unis seront en mesure d’atteindre leurs objectifs”, a déclaré Gustavo de Carvalho, chercheur principal sur la gouvernance et la diplomatie africaines à l’Institut sud-africain des affaires internationales (SAIIA), à Fox News Digital. de Johannesbourg.

Se référant à l’attention de l’administration Biden sur la région, il a ajouté : « On lit souvent que l’Afrique est un théâtre plutôt que l’objectif lui-même. Si les incitations américaines sur le continent consistent simplement à contrer la Russie et la Chine, leur capacité et leurs intérêts à créer efficacement un partenariat significatif sera diminué.”

L’administration devrait également faire avancer son programme visant à faire reculer le changement climatique lors du sommet. Mais, en République démocratique du Congo, d’énormes parties d’une forêt tropicale indispensable pour absorber les émissions de carbone sont vendues à des exploitants d’exploration pétrolière et gazière par un gouvernement qui prétend que sa population pauvre a besoin de revenus.

LA RUSSIE ET ​​LES ÉTATS-UNIS JOCKEY POUR LE SOUTIEN À TRAVERS L’AFRIQUE

Beaucoup en Afrique affirment qu’ils ont besoin de rester au chaud, de cuisiner et qu’ils ne peuvent pas se permettre de se soucier de sauver la planète. Soweto est la plus grande commune d’Afrique du Sud, une zone où, historiquement, le précédent gouvernement d’apartheid blanc forçait les personnes de couleur à vivre. Pendant les mois d’hiver, il est possible de voir où se trouve Soweto à partir du nuage sulfureux jaune qui le surplombe, des fumées de milliers d’incendies à combustible fossile. Le moyen le moins cher pour les gens de rester au chaud ici est de brûler du charbon.

“L’inquiétude de nombreux pays africains est liée au fait que les économies développées, comme les États-Unis, ont toujours été les principaux émetteurs de carbone et ont principalement contribué à la crise actuelle du changement climatique”, a déclaré De Carvalho, décrivant un point de vue africain commun. “Les nations africaines exigent la proportionnalité dans de nombreuses questions, y compris l’indemnisation des dommages environnementaux. Le rôle des États-Unis ne devrait pas simplement être de faire pression sur les pays africains, mais de trouver des solutions communes à la crise environnementale à laquelle nous sommes actuellement confrontés”.

Le président Biden cherchera également à s’attaquer à la menace du Kremlin pour la sécurité alimentaire en Afrique lors de discussions avec les dirigeants jeudi. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré lundi aux journalistes que “la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires sont un problème crucial pour nos partenaires africains qui ont été touchés de manière disproportionnée par la hausse des prix des denrées alimentaires et des engrais et les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales à la suite de la guerre de la Russie contre Ukraine.”

On ne sait pas si Washington peut exercer un effet de levier efficace sur les pays africains qui ont été approvisionnés en céréales indispensables par Moscou en échange d’un soutien à l’invasion russe de l’Ukraine.

Le Département d’État prévoit également de s’attaquer à la bonne gouvernance. Quatre pays où cela ne se produit pas – le Mali, le Soudan, la Guinée et le Burkina Faso – n’ont pas été invités à Washington, mais plusieurs autres avec ce que les observateurs disent choquant en matière de droits de l’homme et de gouvernance pourront profiter du service d’argent à la Maison Blanche à Dîner de bienvenue du président Biden.

BLINKEN S’ENVOLE SUR LE CHAMP DE BATAILLE ” SUPERPUISSANT ” EN AFRIQUE

Ensuite, il y a le chef du pays phare de l’Afrique, l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Il n’assiste pas au sommet et fait l’objet d’un nuage d’accusations de blanchiment d’argent.

Une somme présumée de plus de 4 millions de dollars aurait été cachée dans un canapé de la ferme de gibier du président. On dit que Ramaphosa prétend que le montant en espèces est beaucoup plus petit – près de 600 000 $ – et qu’il a été volé. Tout montant de ce type aurait dû être signalé aux autorités de contrôle des changes, mais ne l’aurait apparemment pas été.

Ramaphosa n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi, en tant que président d’un pays, il avait besoin d’avoir une quantité substantielle d’argent liquide d’un autre pays cachée dans son salon, affirmant qu’il s’agissait du paiement d’une vente de buffles.

L’analyste basé à Johannesburg, Ebrahim Fakir, estime que Ramaphosa, qui est arrivé au pouvoir sur un billet anti-corruption après qu’un tsunami d’accusations a été portée contre l’ancien président Jacob Zuma, devrait démissionner volontairement.

“Certaines découvertes montrent qu’il a enfreint son propre bureau, la constitution et certaines dispositions de la loi”, a déclaré Fakir, directeur de l’Institut de recherche socio-économique AUWAL à la chaîne de télévision locale SABC.

LE CHAOS SE PROPAGE EN AFRIQUE DU SUD ALORS QUE LES AUTORITÉS LUTTENT POUR CONTENIR LE PILLAGE ET LA VIOLENCE

Une autre raison pour laquelle Ramaphosa n’est pas au sommet est qu’il est de plus en plus critiqué pour un autre problème lié à la corruption. Sous sa direction, les entreprises luttent pour survivre car la compagnie d’électricité publique coupe actuellement l’électricité aux usines et aux maisons pendant 7 à 9 heures par jour. Des politiciens et des dirigeants corrompus auraient siphonné les fonds nécessaires à l’entretien des centrales électriques sud-africaines au point qu’au cours de l’année écoulée, il y a sans doute eu plus de pannes de courant qu’en Ukraine, un pays en guerre.

Biden fera miroiter de jolies grosses carottes cette semaine pour essayer de gagner plus d’amis en Afrique. Sullivan a indiqué que le président est susceptible d’annoncer sa première visite officielle en Afrique subsaharienne lors du sommet et d’offrir le soutien américain à l’Afrique pour obtenir un siège permanent à la table du G-20.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“L’administration Biden a reconnu qu’elle devait moderniser son approche”, déclare Hudson du SCRS, ajoutant : “Pour que ce sommet soit considéré comme un succès, les dirigeants africains doivent repartir avec un sentiment plus fort que Washington a changé son approche et s’engagera le continent sur une base plus équitable.”