Sommet des BRICS : la réunion économique des rivaux et amis de l’Amérique, expliquée

Lorsque les dirigeants du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud se rencontreront cette semaine, de nombreux observateurs pourraient se demander : ce groupe de pays défie les États-Unis et l’Occident ?

Avant le sommet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décrit « un désir commun d’avoir un ordre mondial plus équilibré » et a déclaré : « Nous ne nous laisserons pas entraîner dans une lutte entre puissances mondiales ».

Les cinq pays constituent les BRICS. Il ne s’agit pas d’une alliance formelle, mais plutôt d’un groupe informel largement axé sur l’économie. Les dirigeants des pays BRICS se réunissent chaque année et ont créé il y a dix ans leur propre banque de développement. Mais en raison de leurs propres différences et face à un système financier mondial largement dirigé par les États-Unis, leurs efforts ont été à bien des égards symboliques.

Pourtant, ce symbolisme est puissant. Pas moins de 40 pays souhaitent rejoindre les BRICS, selon le président du sommet sud-africain de 2023. À un moment politique particulièrement tendu, alors que l’Occident s’aligne pour soutenir l’Ukraine contre la Russie et que les États-Unis et la Chine intensifient une nouvelle guerre froide en devenir, de nombreux pays recherchent des alternatives.

Certains chercheurs y voient des échos du Mouvement des non-alignés. Pendant la guerre froide, les pays asiatiques et africains se sont réunis à Bandung, en Indonésie, en 1955 pour forger une organisation cherchant à transcender la concurrence américano-soviétique.

« C’est à nouveau Bandung », déclare Patrick Heller, sociologue à l’Université Brown. « Il existe toujours dans tous ces pays un réflexe anticolonial très fort, selon lequel l’Europe et les États-Unis ont tout dominé depuis aussi longtemps que l’on s’en souvienne. »

Pourtant, le renversement de cette domination est encore loin. Chacun des pays BRICS connaît un ralentissement économique ; et contrairement au Mouvement des non-alignés, les cinq pays ne semblent pas représenter plus qu’une somme de leurs parties, idéologiquement ou politiquement. Mais si les éléments pouvaient être réunis, cela donnerait vraiment quelque chose : plus de 3 milliards de personnes rien que dans ces pays.

Il est peu probable que le sommet fournisse cette vision claire. Pas seulement parce que les divisions entre la Russie et la Chine, et entre l’Inde et la Chine, sont profondes. Le paradoxe pourrait être que les BRICS ne parviendront pas à s’unir autour d’un programme commun alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine se poursuit. (Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet parce que l’Afrique du Sud est signataire de la Cour pénale internationale, où Poutine fait face à des accusations de crimes de guerre présumés pour l’invasion de l’Ukraine.) Avec la Russie en guerre en Europe et la Chine effectivement dans une situation froide. En cas de guerre avec les États-Unis, le format BRICS devient moins une troisième vision alternative du monde, mais plutôt un moyen pour chaque adversaire américain de consolider ses amitiés avec les puissances moyennes.

La vision des BRICS pour un autre type d’ordre mondial n’est pas encore proposée – mais il y a un désir d’en avoir un. Et c’est une réalité avec laquelle l’administration Biden doit tenir compte.

Qu’est-ce que le BRICS ?

En 2001, Jim O’Neill, économiste chez Goldman Sachs, a inventé un acronyme pour le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine : les BRIC. À l’époque, ces quatre économies ne représentaient que 8 % de l’économie mondiale, mais connaissaient une croissance rapide. O’Neill a écrit qu’ils offraient des opportunités d’investissement et que leur croissance posait de sérieuses questions sur la gouvernance mondiale. « Au cours des dix prochaines années, le poids des BRIC, et en particulier de la Chine, dans le PIB mondial va croître, soulevant d’importantes questions sur l’impact économique mondial de la politique budgétaire et monétaire des BRIC », a écrit O’Neill.

C’est aussi une capsule temporelle d’un moment différent : avec l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce en 2001 et avant que Xi Jinping n’accède à de hautes fonctions, un consensus américain suggérait que la croissance économique conduirait la Chine vers la démocratisation. À l’époque, aussi difficile à conceptualiser aujourd’hui, la Russie de Poutine représentait aussi l’espoir.

Le groupe a commencé à se réunir chaque année, et l’Afrique du Sud l’a rejoint en 2010, formant officiellement le groupe BRICS, grand S. Les BRICS ont acquis un nouvel attrait, en particulier après la crise financière de 2008-2009, qui a pris son origine dans le marché immobilier américain et dans le contexte européen, mais a rapidement endommagé les économies des pays du Sud.

Aujourd’hui, les cinq pays se trouvent sur un terrain économique inégal : bien que leur part dans l’économie mondiale ait augmenté au cours des deux dernières décennies – représentant désormais plus que le groupe des économies avancées du G7 – ils se sont développés à des rythmes résolument différents.

Les pays des BRICS pourraient-ils cependant rivaliser avec le G7 ? Heller a noté qu’il y a des choses qui unissent le G7 : ce sont tous des démocraties, ce qui facilite la coordination et la communication entre les pays ; ce sont toutes de grandes économies développées; et le G7 domine toujours les institutions de gouvernance mondiale comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Fonds monétaire international (FMI) et même les accords sur les brevets, ce qui signifie que ces pays disposent d’énormes avantages au sein du système financier et économique international.

Les experts affirment que les pays des BRICS sont préoccupés par leur souveraineté et leur manque de représentation dans les institutions internationales. Ils recherchent des centres financiers alternatifs, nourrissent du ressentiment à l’égard de l’OMC, du FMI et de la Banque mondiale, et aspirent à un monde qui ne soit pas dirigé par le dollar américain, qu’ils considèrent comme un instrument coercitif.

Mais même si les pays BRICS font pression pour des institutions de gouvernance internationale où ils ont davantage leur mot à dire, les dynamiques internes et les tendances économiques dans les pays peuvent entraver le potentiel d’unité.

Le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est un démocrate progressiste, mais le pays se remet également de sa propre attaque du 6 janvier contre sa capitale au début de cette année et répare la politique étrangère isolationniste de son prédécesseur Jair Bolsonaro. La Russie mène une guerre contre l’Ukraine qui, au-delà de sa faillite morale, a mis à mal sa propre économie. Les sanctions américaines contre la Russie ont ébranlé l’économie et poussé la Russie à rechercher des alternatives au dollar américain. De son côté, l’Inde connaît également un déclin démocratique, et malgré cela, l’administration Biden accueille le Premier ministre Narendra Modi. Les relations de l’Inde avec la Russie et la Chine sont compliquées, au point qu’il est difficile de les imaginer tous d’accord sur grand-chose. Pendant ce temps, l’économie chinoise est en difficulté alors même qu’elle recherche des amitiés géopolitiques, alors que la concurrence avec les États-Unis devient un nouveau principe organisateur pour le monde. Et puis l’Afrique du Sud, dont les principaux diplomates ont ouvertement appelé à un nouveau mouvement des non-alignés, est également confrontée à des problèmes économiques et démocratiques.

O’Neill a rappelé dans une récente interview télévisée comment il avait élaboré le document sur les BRIC pour Goldman Sachs en reflétant à quel point le monde en avait assez de « l’américanisation du monde » et que des pays comme la Chine avaient besoin d’un rôle plus important dans la gouvernance mondiale.

« Cela m’a amené à penser que nous devons, d’une manière ou d’une autre, développer un monde dans lequel différentes philosophies, différentes cultures, différentes convictions politiques et régimes peuvent coexister d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré. « Mon Dieu, nous n’avons pas vraiment progressé depuis 22 ans. »

Que vont faire les BRICS maintenant ?

Les BRICS ne sont pas suffisamment cohérents pour offrir une alternative à l’économie mondiale dirigée par les États-Unis et à la suprématie durable du dollar américain. Mais en soulevant des questions importantes lors de ce sommet, les pays BRICS montrent qu’ils peuvent, à terme, créer un effet de levier.

Ces dernières semaines, l’attention s’est principalement portée sur les dizaines de pays souhaitant rejoindre le bloc. Il est peu probable que l’expansion se produise de si tôt; D’une part, l’Inde et le Brésil hésitent à ajouter de nouveaux membres, peut-être parce que cela diluerait leur influence. Mais le fait qu’un si grand nombre de pays souhaitent rejoindre le groupe est important en soi.

Un autre sujet que de nombreux observateurs suivent de près est la perspective d’une monnaie commune pour les BRICS. En réalité, l’établissement d’une nouvelle monnaie prendrait des années, et des rapports indiquent que le sujet n’est même pas officiellement à l’ordre du jour des dirigeants sud-africains cette semaine. Mais comme pour l’élargissement, il est révélateur qu’un si grand nombre de journalistes et d’analystes en aient discuté avant le sommet. Cela montre l’extrême méfiance de certains pays à l’égard du dollar américain à une époque où les sanctions imposées par les États-Unis ont eu des effets punitifs et des répercussions surprenantes, même si les États-Unis prévaudront sur la scène financière internationale pendant un certain temps.

La Nouvelle Banque de Développement est donc plus pratique, la réponse des BRICS à la Banque mondiale. Son capital souscrit, relativement modeste, de 50 milliards de dollars, représente environ la moitié de ce à quoi la Banque mondiale s’engage chaque année. Pourtant, l’Arabie saoudite veut adhérer. L’Égypte, le Bangladesh et les Émirats arabes unis sont membres de la Nouvelle Banque de Développement.

« Il existe un consensus sur le fait que l’ordre mondial doit changer, être plus équilibré, que ce soit par la réforme des institutions actuelles ou par la création de nouvelles », estime Aude Darnal, chercheuse au Centre Stimson. .

S’exprimant aux Nations Unies l’année dernière, le président Biden a appelé à la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU. « Le moment est venu pour cette institution de devenir plus inclusive », a-t-il déclaré, et les diplomates américains feraient un suivi, mais la forme de ces changements reste incertaine.

Les tensions actuelles entre les États-Unis et la Chine dans de multiples domaines pourraient avoir un impact plus important sur l’économie et la politique internationales que ce que les BRICS proposent lors de ce sommet.

Les États-Unis redoublent d’efforts auprès de leurs proches partenaires asiatiques pour contrer la Chine. Quelques jours avant le sommet des BRICS, Le président Joe Biden a accueilli les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud pour une réunion extraordinaire à Camp David. Et maintenant, la Chine rencontre ses partenaires informels alors que des dizaines de pays réclament à grands cris de rejoindre les BRICS. La Chine a besoin d’alliés et n’a pas de partenaires naturels et bien développés. Les BRICS pourraient donc en fin de compte présenter une opportunité.

Les pays des BRICS sont « cohérents avec une ligne selon laquelle le Sud est en pleine ascension et a besoin d’être entendu, et a ses impératifs et ses intérêts », a déclaré Derek Mitchell, qui a travaillé comme conseiller principal pour l’Asie et ambassadeur sous l’administration Obama et est maintenant le président de l’Institut national démocratique. « Et la Chine veut diriger cela, et j’imagine que l’Inde aura un problème avec la Chine, tout comme les Soviétiques avaient un problème avec cela à l’époque de la guerre froide, lorsqu’ils luttaient pour le leadership du tiers monde. »

Cela explique en partie pourquoi l’administration Biden a cherché à rapprocher l’Inde, en célébrant Modi avec un dîner d’État cet été. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré en juin que les États-Unis étaient « profondément engagés auprès de leurs principaux membres », soulignant les contacts de Biden avec Lula et Modi.

Pourtant, les États-Unis ont minimisé l’importance des BRICS – une décision qui pourrait faire preuve d’une courte vue. Pour Darnal, l’intérêt de dizaines de pays du Sud à rejoindre les BRICS est un indicateur mondial majeur de la direction que prendront les choses à partir de maintenant. « Ce serait une erreur de simplement ignorer cela et de simplement dire : eh bien, ils n’obtiendront rien », m’a-t-elle dit.