Sommet de l’Otan à Vilnius : pourquoi la Russie veut empêcher l’adhésion de l’Ukraine

Les tensions le long de la frontière entre la Russie et l’Ukraine ont finalement éclaté en guerre ouverte le 24 février 2022 lorsque Vladimir Poutine a annoncé une « opération militaire spéciale » dans les régions orientales de l’État voisin, confirmant les craintes persistantes depuis le mois de décembre précédent qu’il ne rassemble des troupes destinées à une invasion.

Le chef du Kremlin a déclaré qu’il pensait que la Russie devait prendre des mesures décisives pour éteindre une menace à sa sécurité nationale et que Moscou prévoyait de procéder à la « démilitarisation et à la dénazification » de l’Ukraine en renversant ses dirigeants, promettant également de mettre un terme à huit années de guerre au cours desquelles les forces gouvernementales ont combattu des séparatistes pro-russes dans l’est du Donbass.

Au cours des 16 mois de combats qui ont suivi, l’armée russe a bombardé des villes comme Kharkiv et Marioupol avec des campagnes de bombardements intenses dans des tactiques rappelant celles précédemment déployées en Tchétchénie et en Syrie et s’est enlisée dans des combats exténuants dans le sud-est de Bakhmut tandis que des millions de personnes ont fui vers la Pologne voisine, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Moldavie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue quant à lui de donner l’exemple depuis Kiev, comme il l’a fait tout au long de la guerre, ralliant inlassablement la communauté internationale pour le soutenir, alors que son peuple organise une riposte courageuse contre les forces armées russes avec l’aide d’une généreuse aide militaire étrangère.

Le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron se sont joints à d’autres puissances mondiales pour condamner l’attaque « non provoquée et injustifiée » de Moscou et ont promis de la tenir « responsable » mais n’ont pas rejoint le combat militairement parce que l’Ukraine n’est pas actuellement une membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) , dont les membres sont tenus par l’honneur de prendre la défense de l’un de ses semblables attaqués.

Avant la guerre, M. Poutine avait précédemment nié avoir l’intention d’envahir l’État voisin et avait présenté à l’Occident une série de demandes, notamment la fin de l’expansion orientale de l’adhésion à l’OTAN aux États ex-soviétiques et la réduction des États-Unis et de l’alliance activités militaires aux portes de la Russie.

La question de l’exclusion de l’Ukraine de l’OTAN est une obsession de longue date pour M. Poutine, qui se souvient avec amertume des conséquences de l’effondrement de l’Union soviétique sous son prédécesseur Boris Eltsine dans les années 1990 comme d’une « décennie d’humiliation » au cours de laquelle les États-Unis de Bill Clinton « a imposé sa vision de l’ordre à l’Europe (y compris au Kosovo en 1999) alors que les Russes ne pouvaient que rester les bras croisés », selon l’expert en relations diplomatiques James Goldgeier.

M. Eltsine a écrit à M. Clinton en septembre 1993, exprimant des préoccupations similaires, disant : « Nous comprenons, bien sûr, que toute éventuelle intégration des pays d’Europe de l’Est dans l’OTAN ne conduira pas automatiquement l’alliance à se retourner d’une manière ou d’une autre contre la Russie, mais il est important pour tenir compte de la façon dont notre opinion publique pourrait réagir à cette étape.

Pour répondre à ces inquiétudes, l’Acte fondateur OTAN-Russie a été signé en 1997, un accord politique déclarant explicitement que : « L’OTAN et la Russie ne se considèrent pas comme des adversaires ».

La formation du Conseil OTAN-Russie a suivi en 2002.

Mais M. Poutine regretterait néanmoins ce qu’il considère comme l’étalement progressif de l’alliance vers l’est, qui a vu les satellites ex-soviétiques République tchèque, Hongrie et Pologne se joindre en 1999, suivis par la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie en 2004.

Le président russe Vladimir Poutine (PA)

Il choisit d’interpréter le recrutement de ces nations comme la rupture par les États-Unis d’une promesse prétendument faite par son secrétaire d’État de l’époque, James Baker, à Mikhaïl Gorbatchev lors d’une visite à Moscou en février 1990 pour discuter de la réunification allemande après la chute du mur de Berlin.

« Il n’y aurait pas d’extension de la juridiction de l’Otan pour les forces de l’Otan d’un pouce à l’est », a déclaré M. Baker. censé s’être engagé à M. Gorbatchev, selon des responsables russes, bien que la citation soit fortement contesté et ce dernier a nié que le sujet ait jamais été abordé dans une interview d’octobre 2014 avec le Kommersant journal.

Depuis, M. Poutine a nourri son grief, sans aucun doute désireux de favoriser le sentiment anti-occidental chez lui et de consolider sa base de pouvoir, et s’est fermement opposé à ce que d’autres États d’Europe de l’Est rejoignent l’alliance.

« Il est évident que l’élargissement de l’Otan n’a aucun rapport avec la modernisation de l’alliance elle-même ou avec la garantie de la sécurité en Europe », a-t-il déclaré lors de la conférence de Munich sur la sécurité en 2007. « Au contraire, cela représente une provocation grave qui réduit la niveau de confiance mutuelle.

En avril suivant, lors d’un sommet de l’Otan à Bucarest au cours duquel l’alliance s’est engagée à l’adhésion future de l’Ukraine et de la Géorgie (sans préciser de feuille de route et sans tenir compte des réserves de la France et de l’Allemagne), il était encore plus catégorique : « Aucun dirigeant russe ne pourrait rester les bras croisés. face aux étapes vers l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Ce serait un acte hostile envers la Russie.

Quatre mois plus tard, M. Poutine a envahi la Géorgie, détruisant les forces armées du pays, occupant deux régions autonomes et humiliant un président, Mikheil Saakashvili, qui avait ouvertement courtisé l’adhésion à l’OTAN, des actions qui ont suscité une nouvelle condamnation internationale.

Pour sa part, l’OTAN position officielle Reste qu’« une Ukraine souveraine, indépendante et stable, fermement attachée à la démocratie et à l’État de droit, est la clé de la sécurité euro-atlantique ».

Il souligne que ses associations avec le pays remontent à la désintégration de l’URSS et que la coopération a dû être intensifiée à la lumière de l’agression régionale russe en 2014, lorsqu’elle a annexé la péninsule de Crimée et soutenu les insurrections séparatistes en RPD et RPL.

Joe Biden rend visite à Volodymyr Zelensky à Kiev le 20 février 2023 (Evan Vucci/AP)

Pour les États-Unis, le chemin de l’Ukraine vers l’adhésion à l’OTAN est moins clair.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré à la commission sénatoriale des relations extérieures pas plus tard que le 8 juin 2021 que « nous soutenons l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN » mais son adjointe, Wendy Sherman, s’est montrée plus méfiante lorsqu’elle a abordé la question en janvier, en disant seulement : été au cœur de l’alliance de l’OTAN.

M. Biden, l’ancien haut démocrate et plus tard président de ce même comité, avait précédemment cru que la transformation des anciennes républiques soviétiques en alliés de l’OTAN marquait « le début de 50 autres années de paix », mais a depuis basculé vers le scepticisme quant à l’implication des États-Unis dans des pays lointains. « Forever Wars », d’où le retrait précipité d’Afghanistan après 20 ans d’occupation pacificatrice.

Il est également connu pour être déterminé à voir la corruption politique et judiciaire éradiquée en Ukraine et réticent à provoquer davantage l’ours russe, ayant vécu la majeure partie de sa vie à l’ère de la destruction mutuellement assurée, d’autant plus que la menace pour la sécurité posée par la Chine est une priorité actuelle qui ne peut être ignorée.

Sans que l’Ukraine ne fasse partie de l’alliance, les États-Unis et l’OTAN n’ont aucune obligation conventionnelle de lui venir en aide, alors que ces garanties de sécurité sont étendues aux États baltes voisins comme l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie depuis qu’ils ont signé l’intronisation de 2004.

Tous les trois pourraient devenir de futures cibles potentielles pour l’annexion russe, d’ailleurs, si la situation actuelle laisse M. Poutine se sentir enhardi, ce qui était précisément la motivation qui a conduit La Finlande rejoint l’alliance le 4 avril 2023. La Suède pourrait bientôt suivre si l’opposition de la Turquie peut être surmontée.

Des militaires lèvent le drapeau de la Finlande lors d’une cérémonie en marge d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN au siège de l’OTAN à Bruxelles, en Belgique, le 4 avril 2023 (Geert Vanden Wijngaert/AP)

Cela dit, la rhétorique du sabre de M. Biden suggère fortement qu’il est prêt à intervenir sous une forme ou une autre, même si cela ne signifie pas des bottes américaines sur le terrain.

Les États-Unis ont fourni 41,3 milliards de dollars d’aide militaire défensive à l’Ukraine depuis le début de la guerre, selon le Département d’État, et ne montre aucun signe de fin de son rayonnement.

S’ils devaient offrir des ressources défensives plus directes, les États-Unis seraient en mesure de fournir gratuitement à l’Ukraine une large gamme d’assistance, allant de la défense aérienne, des systèmes antichars et antinavires, des systèmes de guerre électronique et de cyberdéfense aux fournitures d’armes légères et de munitions d’artillerie.

L’annonce en juillet que les États-Unis commenceraient à fournir à l’Ukraine des bombes à fragmentation pour une utilisation « très prudente » sur son propre territoire contre les forces russes a été considérée par certains comme une escalade significative, à la lumière du fait que 100 nations avaient signé un traité de 2008 à Oslo, en Norvège, s’opposant à l’utilisation d’armes aussi dangereuses (bien que ni les États-Unis, ni l’Ukraine, ni la Russie n’en aient été signataires).

En faisant cette annonce, le sous-secrétaire américain à la Défense pour la politique, Colin Kohl, a admis que les États-Unis avaient précédemment critiqué l’utilisation par la Russie d’armes à sous-munitions parce qu’ils l’avaient fait sans discernement et avec des systèmes plus anciens et moins fiables qui causaient davantage de victimes civiles.

Mais il a insisté sur le fait que Kiev avait assuré à Washington qu’il n’utiliserait pas les obus à fragmentation dans les zones civiles ou les environnements urbains et s’était également engagé à enregistrer où ils étaient utilisés pour aider aux futurs efforts de nettoyage d’après-guerre.

Avant le dernier rassemblement de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, en juillet, le Kremlin a réitéré son opposition à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, avertissant qu’une telle éventualité aurait des conséquences « très négatives » pour l’architecture de sécurité de l’Europe et qu’elle serait confrontée à une « dure réponse ».