Sommet de l’ONU : ne répétez pas les erreurs sur la nature, préviennent les scientifiques

MOMBASA, Kenya (AP) – Des scientifiques du monde entier avertissent les gouvernements qui se réuniront à Montréal cette semaine pour le sommet des Nations Unies sur la biodiversité de ne pas répéter les erreurs du passé et exhortent les responsables à «éviter les compromis» entre les personnes et les besoins de conservation dans un rapport lundi.

L’étude publiée dans le One Earth Journal a révélé que même s’il y a eu une augmentation des investissements dans la conservation au cours des trois dernières décennies, les gouvernements “n’ont pas réussi à infléchir la courbe du déclin de la biodiversité”.

La conférence connue sous le nom de COP15, qui débute mardi, espère fixer les objectifs du monde pour la prochaine décennie afin d’aider à conserver la biodiversité de la planète et à endiguer la perte de la nature. Jusqu’à présent, le monde n’a pas réussi à atteindre les objectifs fixés lors des réunions précédentes.

Les scientifiques ont proposé six domaines d’action pour les délégués travaillant à ce qu’on appelle le cadre mondial de la biodiversité. Ils incluent une plus grande implication des communautés locales et s’attaquent à la fois aux causes directes du déclin de la nature telles que la destruction des terres et des habitats, ainsi qu’aux causes indirectes telles que le changement climatique.

Dans le rapport, les scientifiques ont appelé à plusieurs reprises les responsables à être “positifs pour la nature et les gens” dans leur approche, soulignant la nécessité de solutions réalistes et bénéficiant du soutien des communautés locales afin de mieux protéger la nature.

Au lieu de conserver des zones en les rendant inaccessibles aux populations locales, les scientifiques ont déclaré qu’une plus grande inclusion des communautés et en particulier des groupes autochtones serait essentielle pour freiner encore plus la perte de biodiversité.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre qui alimentent le changement climatique qui entraîne la perte de terres et d’espèces doit également être abordée, ont déclaré les scientifiques.

“Aucune quantité d’actions de conservation ou de restauration ne peut être efficace pour arrêter la perte de biodiversité si les moteurs accélérés du déclin se poursuivent et s’intensifient, comme cela a été le cas jusqu’à présent, en particulier dans les pays les plus riches et parmi les élites, qui expriment souvent leur engagement en faveur de l’action de conservation”, a déclaré David Obura, qui est l’un des auteurs du rapport et directeur de la recherche et du développement des océans côtiers pour l’Afrique de l’Est.

Les demandes croissantes des pays riches, en particulier “la consommation excessive et le commerce et les investissements non durables”, doivent également être stoppées si les groupes doivent être protégés, a déclaré Diana Liverman, co-auteure et professeure à l’Université de l’Arizona. “Les empreintes de consommation dans les pays riches entraînent systématiquement une perte de biodiversité dans les pays pauvres”, a-t-elle ajouté.

Les points de vue des experts extérieurs sur la manière dont le sommet peut être un succès sont conformes aux conclusions du rapport.

« La COP de Montréal doit envoyer ce signal que l’économie mondiale est en train de devenir positive pour la nature », a déclaré Linda Kreuger de The Nature Conservancy, qui ne faisait pas partie du rapport.

“Une grande partie de la conversation à Montréal tournera probablement autour de l’argent et plus précisément de la quantité que les pays les plus riches sont prêts à mettre à disposition pour soutenir les efforts de conservation des économies émergentes.”

Les groupes de défense des droits des autochtones dirigés par Survival International et Amnesty International ont convenu que les communautés locales étaient au cœur de la protection de la biodiversité locale.

« Les peuples autochtones sont les meilleurs gardiens du monde naturel et une partie essentielle de la diversité humaine », a déclaré Fiore Longo de Survival International. « La meilleure façon de protéger la biodiversité est de respecter les droits fonciers des peuples autochtones.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press