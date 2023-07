Sommet critique de l’OTAN: Biden dit que la voie de l’Ukraine est peu probable alors que Zelenskyy fait une offre de dernière minute

Le sommet de l’OTAN de cette semaine s’avérera essentiel pour l’avenir de l’Ukraine, un expert affirmant que rien de moins qu’une déclaration claire sur la voie de l’adhésion se révélerait un échec alors que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lance un appel de dernière minute pour une offre accélérée.

« Je pense qu’il est à la fois raisonnable et en fait essentiel que l’on donne à l’Ukraine une voie accélérée vers l’adhésion à l’OTAN une fois les hostilités terminées », a déclaré à Fox News Marshall Billingslea, chercheur principal à l’Institut Hudson et ancien secrétaire général adjoint de l’OTAN pour l’investissement de défense. Numérique.

« Cela inclut, entre autres, l’abandon de l’obligation pour eux de passer par un plan d’action d’adhésion », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il est « absolument » important de s’engager davantage à fournir à l’Ukraine les armes nécessaires pour combattre la Russie.

Le 74e sommet de l’OTAN a lieu environ 16 mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, marquant l’un des défis les plus importants pour l’OTAN depuis des années, alors que les États membres débattaient de la manière de soutenir Kiev sans implication directe et sans la menace d’un conflit total avec Moscou.

Les États-Unis ont investi 196 milliards de dollars dans l’aide militaire, financière et humanitaire totale à l’Ukraine du 24 janvier au 20 novembre 2022, selon le gouvernement ukrainien, l’Allemagne se classant au deuxième rang avec 172 milliards de dollars envoyés au cours de la même période.

La semaine dernière, les responsables américains de la Défense ont accepté d’envoyer 800 millions de dollars supplémentaires à l’Ukraine, ainsi que des armes à sous-munitions controversées pour donner un avantage contre la Russie.

Dimanche, le président Biden a clairement indiqué que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN devrait rester sur la table jusqu’à la fin de la guerre, déclarant lors d’une interview enregistrée diffusée dimanche que « je ne pense pas qu’il y ait unanimité au sein de l’OTAN quant à savoir s’il faut ou non amener l’Ukraine dans la famille de l’OTAN maintenant, en ce moment, au milieu d’une guerre. »

« Par exemple, si vous avez fait cela, alors, vous savez – et je veux dire ce que je dis – nous sommes déterminés à engager chaque pouce de territoire qui est le territoire de l’OTAN », a déclaré Biden. « C’est un engagement que nous avons tous pris quoi qu’il arrive. Si la guerre continue, alors nous sommes tous en guerre. Nous sommes en guerre avec la Russie, si tel était le cas », a-t-il déclaré à CNN.

La déclaration a semblé tellement perturber Zelenskyy qu’il a décidé d’assister personnellement au sommet, arrivant mercredi un jour après le début des choses, afin qu’il puisse rencontrer les dirigeants de l’OTAN et chercher une voie claire pour rejoindre l’alliance, a rapporté Bloomberg. Zelensky devrait rencontrer Biden mercredi.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, estime que le sommet peut servir un objectif symbolique vital en raison de sa proximité avec l’Ukraine – même si Billingslea a souligné que les membres décident des lieux de réunion longtemps à l’avance.

« Le sommet de l’OTAN à Vilnius est celui qui se déroule à moins de 50 km de la Biélorussie », a déclaré Landsbergis à Fox News Digital. « Vilnius est également la capitale de l’OTAN la plus proche de Kiev. Pas seulement géographiquement. »

« En tant qu’hôtes, nous voulons que ce sommet soit historique de la manière la plus positive », a-t-il expliqué. « Pour nous, cela signifie que l’alliance nous rassure de prendre au sérieux l’évaluation de la menace par l’OTAN – nous attendons des alliés qu’ils s’engagent à renforcer son flanc oriental avec une présence permanente de « bottes de l’OTAN sur le terrain ».

« J’espère également que tous collectivement, nous aurons assez de courage pour fournir à l’Ukraine une voie claire vers l’OTAN », a-t-il souligné. « Cela se fait attendre depuis longtemps, et il est de notre devoir de nous engager. »

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré vendredi que les États membres « conviendront d’un programme d’assistance pluriannuel pour assurer une interopérabilité totale entre les forces armées ukrainiennes et l’OTAN ».

Le sommet abordera également la candidature difficile de la Suède, qui a débuté en même temps que celle de la Finlande – mais alors que la Finlande a officiellement rejoint l’alliance en avril, le statut de la Suède reste dans les limbes en raison de la résistance de la Turquie, membre clé.

Landsbergis a soutenu la candidature de la Suède, déclarant: « Nous espérons également hisser le drapeau suédois à Vilnius. L’adhésion de la Suède signifie plus de sécurité pour la région de la Baltique », mais le président turc Recep Tayyip Erdogan continue de soulever de fortes objections concernant les problèmes de sécurité de la Suède.

Ankara avait soutenu que la Suède restait trop indulgente à l’égard des groupes que son pays considérait comme dangereux, tels que les groupes militants kurdes et les personnes associées à une tentative de coup d’État de 2016. La Hongrie s’oppose également à la candidature de la Suède mais n’a jamais précisé les raisons de ses objections.

Bilingslea, qui a servi dans le département de la Défense de l’ancien président George W. Bush, ainsi que dans les départements d’État et du Trésor de l’ancien président Trump, a déclaré qu’il espérait que la Turquie pourrait être persuadée de modifier sa position vis-à-vis de la Suède.

Le sommet pourrait être considéré comme une énorme victoire si Erdogan pouvait « déclarer ouvertement qu’il soutient l’adhésion de la Suède à l’alliance », suivi du président hongrois Viktor Orban, selon Billingslea.

« Les Suédois ont, pour leur part, enfin vraiment commencé à sévir contre le PKK, ce qu’ils auraient dû faire il y a longtemps », a-t-il noté, ajoutant que les plaintes de la Turquie concernant l’hébergement par la Suède de terroristes du PKK « ne sont pas sans fondement ».

« Je pense donc que les demandes de la Turquie ont été satisfaites par la Suède et avec une pression supplémentaire de tous les alliés, j’espère que cela incitera Erdogan à dire les bonnes choses lors du sommet. »

Erdogan a tenté lundi de lier l’adhésion de la Suède à l’OTAN à l’ascension de la Turquie dans l’Union européenne, déclarant : « Venez ouvrir la voie à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne » et que « Lorsque vous ouvrirez la voie à la Turquie, nous ouvrirons la voie à chemin pour la Suède comme nous l’avons fait pour la Finlande.

Plus tard dans la journée, Erdogan a semblé céder et a finalement accepté de faire avancer la candidature de la Suède à l’adhésion. Stoltenberg a annoncé que la Turquie acceptait de porter la question devant son parlement dès que possible.

« La Suède et la Turquie conviennent aujourd’hui de poursuivre leur coopération », indique le communiqué après avoir exposé les mesures prises par la Suède pour répondre aux problèmes de sécurité de la Turquie qui ont bloqué l’adhésion de Stockholm à l’OTAN pendant plus d’un an.

Biden a salué le développement, affirmant qu’il était « prêt à travailler avec le président Erdogan et Turkiye » pour renforcer la défense et la dissuasion dans la zone euro-atlantique « et il se réjouissait d’accueillir la Suède, tout cela grâce au » leadership inébranlable de Stoltenberg « .

Le sommet abordera également le sujet épineux de la Chine et la question des États membres qui ne dépensent pas les 2 % du PIB requis pour la défense, que le bloc s’est fixés comme objectif pour 2024. De nouvelles estimations publiées vendredi indiquent que seuls 11 des 31 alliés atteindront l’objectif en 2023, cependant, Stoltenberg a déclaré que de bons progrès étaient en cours.

« En 2023, il y aura une augmentation réelle de 8,3 % parmi les Alliés européens et le Canada. Il s’agit de la plus forte augmentation depuis des décennies », a-t-il déclaré, ajoutant que les Alliés européens et le Canada auront investi plus de 450 milliards de dollars supplémentaires depuis 2014.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.