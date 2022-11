Sommet Biden-Xi : ce que veut Biden, ce que veut Xi

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Il n’y aura pas de concessions du côté américain. Pas de véritables livrables, ce qui est le gouvernement parle pour des réalisations spécifiques. Ne vous attendez pas non plus à une déclaration conjointe joyeuse.

Lors de la rencontre très attendue du président Joe Biden avec le président chinois Xi Jinping lundi, les dirigeants s’entoureront pour déterminer comment gérer une relation qui, selon les États-Unis, constitue la plus grande menace économique et militaire.

Dans le même temps, les responsables américains ont souligné à plusieurs reprises qu’ils considéraient les interactions des deux pays comme une concurrence – et qu’ils voulaient éviter les conflits.

Voici un aperçu de ce que chaque partie espère réaliser lors de la première rencontre en personne des dirigeants en tant que présidents, qui se tiendra sur l’île de Bali en Indonésie :

POUR LES ÉTATS-UNIS

Essentiellement, Biden et d’autres responsables américains essaient de comprendre où en est vraiment Xi.

Lors d’une conférence de presse peu de temps avant de quitter Washington, Biden a déclaré qu’il souhaitait “présenter … quelles sont chacune de nos lignes rouges, comprendre ce qu’il pense être dans l’intérêt national critique de la Chine, ce que je sais être les intérêts critiques de la États-Unis.”

Cette mission est devenue d’autant plus impérative depuis la conclusion du congrès du Parti communautaire à Pékin, au cours duquel Xi a obtenu un troisième mandat révolutionnaire en tant que dirigeant, lui donnant encore plus de pouvoir.

C’est un objectif qui sera beaucoup plus facilement atteint en personne, selon les responsables de la Maison Blanche, malgré les cinq appels vidéo ou téléphoniques de Biden et Xi pendant le mandat du président américain.

Biden a déclaré aux journalistes dimanche qu’il avait “toujours eu des discussions directes” avec Xi, et que cela avait empêché l’un ou l’autre de “mal calculer” leurs intentions.

« Je le connais bien, il me connaît », a déclaré Biden. “Nous devons juste déterminer où se trouvent les lignes rouges et quelles sont les choses les plus importantes pour chacun de nous, au cours des deux prochaines années.”

Le président américain voudra envoyer un message à Xi sur les préoccupations de la Maison Blanche concernant les pratiques économiques de la Chine. Taïwan est sûr de se présenter, et Biden voudra souligner à Xi que les États-Unis se tiendront prêts à défendre l’île autonome si elle devait être attaquée par la Chine. Biden cherchera également à exprimer clairement ses préoccupations concernant les pratiques de Pékin en matière de droits de l’homme, comme il l’a fait lors de leurs précédentes interactions.

Biden profitera également de la réunion pour faire pression pour une position plus agressive de Xi sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le dirigeant chinois s’est largement abstenu de critiquer publiquement les actions de Vladimir Poutine tout en refusant d’aider activement Moscou en fournissant des armes.

“Nous pensons que, bien sûr, tous les pays du monde devraient faire plus pour convaincre la Russie, en particulier ceux qui entretiennent des relations avec la Russie, de mettre fin à cette guerre et de quitter l’Ukraine”, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Enfin, les responsables américains disent qu’ils sont impatients de voir où les deux superpuissances pourraient réellement collaborer. Bien qu’il existe de nombreux domaines dans lesquels Biden et Xi ne seront pas d’accord, la Maison Blanche a répertorié plusieurs problèmes sur lesquels ils pourraient le faire, notamment la santé, la lutte contre les stupéfiants et le changement climatique.

POUR LA CHINE

Xi n’a pas encore donné de liste de souhaits pour des pourparlers avec Biden, mais Pékin veut une action américaine sur le commerce et Taiwan.

Peut-être plus important encore, la réunion du Groupe des 20 à Bali et la rencontre avec Biden offrent au dirigeant le plus puissant de Chine depuis des décennies une scène pour promouvoir l’image de son pays en tant qu’acteur mondial et lui-même en tant que figure historique qui rétablit son rôle légitime en tant que force économique et politique.

La Chine poursuit “des politiques étrangères et de sécurité de plus en plus affirmées visant à changer le statu quo international”, a écrit Kevin Rudd, ancien Premier ministre australien et président de l’Asia Society, dans Foreign Affairs. Cela a tendu les relations avec Washington, l’Europe et les voisins asiatiques de la Chine, mais Xi est imperturbable et semble prêt à être plus ambitieux à l’étranger.

La rencontre est “un événement important de la diplomatie des chefs d’Etat chinois envers l’Asie-Pacifique”, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Il a déclaré que Xi “prononce un discours important” sur la croissance économique.

Zhao a appelé l’administration Biden à “cesser de politiser” le commerce et à accepter la revendication de souveraineté de Pékin sur Taïwan, la démocratie insulaire autonome qui s’est séparée du continent en 1949 et n’a jamais fait partie de la République populaire de Chine.

Pékin veut que Washington lève les tarifs imposés par l’ancien président Donald Trump en 2019 et renonce aux restrictions croissantes sur l’accès chinois aux puces de processeur et à d’autres technologies américaines. Biden a laissé la plupart de ceux-ci en place et a ajouté des restrictions à l’accès à la technologie qui, selon les responsables américains, peut être utilisée dans le développement d’armes.

“Les États-Unis doivent cesser de politiser, d’armer et d’idéologiser les questions commerciales”, a déclaré Zhao.

Le gouvernement de Xi a intensifié ses efforts pour intimider le gouvernement élu du président taïwanais Tsai Ing-wen en faisant voler des avions de combat près de l’île et en lançant des missiles dans la mer.

Pékin a rompu les pourparlers avec Washington sur la sécurité, la coopération climatique et d’autres questions après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan en août pour manifester son soutien à son gouvernement.

“Les États-Unis doivent cesser d’obscurcir, d’évider et de déformer le” principe d’une seule Chine “”, a déclaré Zhao, faisant référence à la position de Pékin selon laquelle Taiwan est obligé de rejoindre le continent sous la direction du Parti communiste.

Un autre objectif pour Xi : ne pas attraper le COVID-19.

Le G-20 ne sera que le deuxième voyage à l’étranger de Xi en 2 ans et demi alors que son gouvernement applique une stratégie sévère “Zéro COVID” qui ferme les villes et éloigne la plupart des visiteurs de Chine.

Xi a rompu ce moratoire en participant à un sommet en septembre avec Poutine et les dirigeants d’Asie centrale. Mais il a sauté un dîner et une séance photo où Poutine et d’autres ne portaient pas de masques.

___

McDonald a rapporté de Pékin.

Seung Min Kim et Joe Mcdonald, Associated Press