Sommes-nous sur le point d’effacer les souvenirs traumatisants ? – L’université

Avertissement relatif au contenu : cet article traite du trouble anxieux, du trouble de stress post-traumatique et d’autres problèmes de santé mentale liés à un traumatisme.

Imaginez un monde où nous pourrions effacer les souvenirs douloureux qui nous empêchent de dormir la nuit. Qu’il s’agisse d’un événement traumatisant, d’une phobie gênante ou de votre examen final MAT137, l’effacer ressemble à quelque chose sorti d’un film de science-fiction. Soleil éternel de l’esprit impeccabledroite?

Eh bien, la science derrière l’effacement de la mémoire n’est pas aussi farfelue qu’on pourrait le penser. Les chercheurs se sont penchés sur les systèmes de mémoire du cerveau et l’une des approches les plus prometteuses consiste à perturber le processus de reconsolidation — la phase dans laquelle le cerveau réactive et modifie les souvenirs existants. Mais à quel point sommes-nous sur le point de supprimer réellement des souvenirs et qu’est-ce que cela pourrait signifier pour le traitement de problèmes de santé mentale comme le SSPT ?

La science de la reconsolidation de la mémoire

Comme Play-Doh, nos souvenirs sont flexibles et modelables. Lorsque vous vous souvenez d’un souvenir, celui-ci devient temporairement instable à mesure que votre cerveau l’introduit dans votre conscience. Santhija Jegatheeswaran Tweeter

Comme Play-Doh, nos souvenirs sont flexibles et modelables. Lorsque vous vous souvenez d’un souvenir, celui-ci devient temporairement instable à mesure que votre cerveau l’introduit dans votre conscience. C’est à ce moment-là qu’intervient le processus de reconsolidation.

Au cours du processus, les souvenirs peuvent être modifiés, renforcés ou même perturbés. Bien que les scientifiques aient eu du mal à déterminer les conditions exactes qui déterminent le moment où la mémoire est réécrite dans le cerveau, cela pourrait potentiellement aider à traiter les troubles anxieux, le SSPT ou d’autres problèmes de santé mentale liés à un traumatisme.

Bien que cela n’ait pas été directement testé sur des humains, les scientifiques pourraient bientôt être en mesure de modifier l’impact émotionnel ou psychologique de la mémoire, ce qui signifie qu’une personne pourrait ne plus ressentir d’anxiété, de peur ou de stress lorsqu’elle se souvient d’un souvenir spécifique.

L’optogénétique est une technique biologique qui permet aux scientifiques de contrôler l’activité des cellules grâce à la lumière. Les scientifiques peuvent modifier les gènes des neurones pour qu’ils soient photosensibles, c’est-à-dire qu’ils s’activent en réponse à la lumière. En fonction de l’objectif spécifique du neurone, cela signifie que les scientifiques peuvent utiliser la lumière pour activer et désactiver cette fonction. Ce que les scientifiques tentent aujourd’hui de faire, c’est de faire un pas en avant plus loin – pour perturber le processus de reconsolidation en utilisant la lumière pour activer et désactiver des cellules cérébrales spécifiques impliquées dans la mémoire.

En activant ou en désactivant des neurones spécifiques grâce à l’optogénétique, les scientifiques ont réussi à effacer, voire à récupérer, des souvenirs chez la souris. modèles. Il a été démontré qu’une mémoire basée sur la peur chez la souris pouvait être effacée puis ramenée, actionnant essentiellement un interrupteur dans la mémoire de la souris en ce qui concerne son état émotionnel. Bien que cette technique soit encore relativement nouvelle et que les cerveaux de souris ne puissent pas être comparés directement à ceux des humains, elle offre un potentiel de réplication dans des modèles humains.

Certains pensent que certaines formes de médicaments pourraient produire des résultats similaires. Une autre étude utilisé du propranolol – un médicament qui bloque les hormones du stress – pour réduire l’impact émotionnel des souvenirs traumatisants chez les humains. Bien qu’il n’ait pas toujours été efficace, il s’est révélé prometteur lorsqu’il est administré avant la réactivation de la mémoire.

Cela pourrait-il aider les personnes souffrant du SSPT ?

Les symptômes du SSPT peuvent amener les gens à à plusieurs reprises revivre les flashbacks et les réactions de stress entourant les expériences traumatisantes. Les traitements actuels – comme la thérapie d’exposition – peuvent aider, mais la peur peut revenir avec certains déclencheurs, comme les objets associés à l’expérience traumatisante. En ciblant la reconsolidation, les chercheurs tentent de supprimer ou de supprimer complètement les souvenirs traumatisants qui déclenchent les symptômes du SSPT. Certaines études ont montré que perturber la reconsolidation des souvenirs basés sur la peur pourraient fournir une solution plus permanente que les souvenirs traditionnels thérapies.

Les techniques de reconsolidation de la mémoire peuvent aider à gérer les symptômes du SSPT, des troubles anxieux ou même des phobies. Imaginez pouvoir effacer votre peur des hauteurs ou des araignées avec seulement quelques séances de thérapie cérébrale ciblée.

Même si cela semble un peu effrayant, imaginez comment cela pourrait changer la vie de personnes qui ne peuvent pas quitter leur domicile à cause de l’anxiété sociale ou de celles qui n’ont jamais utilisé le métro par peur des bruits forts. Ces traitements pourraient un jour devenir une réalité qui rend la vie de ces individus Plus facile.

Dilemmes éthiques

Bien que l’effacement de la mémoire semble présenter des avantages potentiels pour des pathologies telles que le SSPT, comme dans n’importe quel domaine scientifique, il a des implications éthiques. Si nous pouvions effacer les souvenirs traumatisants, qu’arriverait-il aux parties de notre identité liées à ces expériences ? La modification des souvenirs ferait-elle de nous des versions moins authentiques de nous-mêmes parce que nos personnalités et nos comportements ne sont pas façonnés par ces souvenirs ?

Il y a aussi la question du consentement et du contrôle. Et si cette technologie était mal utilisée ? Ces préoccupations ne sont pas seulement théoriques : les chercheurs affirment que nous devons y répondre avant que la modification de la mémoire ne devienne un outil courant.

Les individus ont-ils le droit d’effacer leurs souvenirs traumatisants pour leur bien-être personnel ou cela changerait-il la façon dont la société perçoit la souffrance et la guérison ? Allons-nous commencer à entendre des gens dire des choses comme « pourquoi n’avez-vous pas simplement effacé ce souvenir plutôt que de le laisser vous contrôler ? » ou : « Je vous ai dit de ne pas effacer ce souvenir, regardez ce qui s’est encore passé parce que vous n’en avez pas tiré de leçon. »

Le processus naturel consistant à se remettre d’un traumatisme, à devenir plus fort et à apprendre par la suite pourrait être éclipsé par le désir de simplement effacer la douleur.

L’avenir de la manipulation de la mémoire

Même si nous sommes encore loin de proposer l’effacement de la mémoire comme traitement régulier, la science progresse. Grâce à la poursuite des recherches sur l’optogénétique et les interventions médicamenteuses, nous pourrions bientôt créer les outils permettant de cibler et d’effacer de manière sélective des souvenirs spécifiques pour ceux qui ont besoin d’un traitement pour le SSPT, les troubles anxieux, les phobies, etc.

Parallèlement à ces progrès, nous devons avoir des discussions éthiques continues. Comment équilibrer les avantages de l’effacement des souvenirs traumatisants avec les risques d’une mauvaise utilisation ? Devrait-il y avoir des limites quant aux types de souvenirs qui peuvent être effacés, à la quantité qui peut être effacée et à qui peut administrer le traitement ?

La neuroscience de l’effacement de la mémoire a le potentiel de changer notre façon de penser la santé mentale, les traumatismes et la croissance à partir de nos expériences. Ainsi, même si nous ne vivons peut-être pas dans un monde de Soleil éternel pour l’instant, nous pourrions bientôt l’être.