Le Dr Anthony Fauci est connu pour changer ses opinions d’experts sur les sujets de Covid-19, tels que le port d’un masque, mais ses déclarations sur la préparation du Père Noël à une pandémie de Noël ont pris une tournure choquante et choquante samedi.

Apparaissant sur Sesame Street Special de CNN, les enfants ont demandé à l’autorité Covid-19 préférée des médias grand public comment le Père Noël pourrait visiter leurs maisons au milieu de la pandémie.

«Je me suis occupé de ça pour vous parce que j’avais peur que vous soyez tous bouleversés,» Fauci a répondu. « Donc ce que j’ai fait il y a peu de temps, j’ai fait un voyage là-haut au pôle Nord. J’y suis allé et j’ai moi-même vacciné le Père Noël. J’ai mesuré son niveau d’immunité, et il est prêt à partir. »

Le Père Noël viendra en ville cette année, dit le Dr Anthony Fauci. «Je me suis occupé de ça pour vous», dit-il. «… J’ai fait un voyage là-haut jusqu’au pôle Nord; J’y suis allé et j’ai moi-même vacciné le Père Noël. J’ai mesuré son niveau d’immunité et il est prêt à partir. #CNNSesameStreet pic.twitter.com/CNJ520XTew – CNN (@CNN) 19 décembre 2020

Le message a peut-être semblé rassurant – sauf que Fauci lui-même a déclaré il y a quelques semaines à peine que le Père Noël n’aurait pas besoin de vaccin. « Le Père Noël en est exempt parce que le Père Noël, de toutes les bonnes qualités, a une bonne immunité innée », Fauci a déclaré à USA Today.

Aussi sur rt.com « BASED SANTA » intervient pour « BETA CLAUS », apporte le pistolet Nerf à un garçon qui a été amené aux larmes à cause de l’activisme anti-armes du centre commercial Santa

L’apparente bascule a laissé certains observateurs se demander si un ‘conspiration’ était en cours. Même sans les déclarations contradictoires, le voyage au Pôle Nord semblait tiré par les cheveux, étant donné les restrictions de voyage imposées à Washington.

«Que cache-t-il et pourquoi ment-il? a demandé l’animateur du podcast Stephen Miller. Un autre commentateur était également perplexe: « Pas pour être pointilleux, mais Fauci n’a-t-il pas déjà dit que le Père Noël était immunisé? On n’a tout simplement pas l’impression que nous suivons la science. »

Fauci a déclaré qu’il s’était personnellement rendu au pôle Nord, brisant les restrictions de voyage et vacciné le Père Noël, après nous avoir dit que le Père Noël était déjà immunisé. Que cache-t-il et pourquoi ment-il? pic.twitter.com/rwV7nTCT8W – Stephen L. Miller (@redsteeze) 19 décembre 2020

Ne pas être pointilleux, mais Fauci n’a-t-il pas déjà dit que le Père Noël était immunisé? Nous n’avons tout simplement pas l’impression que nous suivons la science.https: //t.co/FT6aJkdo1g – Jefferson Smith (@SmithGoesToHell) 19 décembre 2020

Fauci ne peut même pas suivre ses mensonges sur les mensonges – tom (@mental_hillness) 19 décembre 2020

D’autres observateurs ont suggéré que Fauci pourrait donner de faux espoirs aux enfants de parents qui ne pourront pas offrir présente cette année en raison de financièrement dévastateur Verrouillages de Covid-19 que lui et d’autres responsables de la santé publique ont recommandés. Alors que l’analyste de données sur le coronavirus Justin Hart a plaisanté cela « de toutes les fictions que Fauci a évoquées », son conte de vaccination du Père Noël est le « le plus crédible. »

De toutes les fictions que Fauci a évoquées: des masques arrêtant un pathogène viral; Covid provoquant Kawasaki; des verrouillages sans danger; propagation asymptomatique massive … la vaccination du Père Noël est en fait la plus crédible. https://t.co/2UqnIYtLyd – Justin Hart (@justin_hart) 19 décembre 2020

Mais les fans de Fauci ont salué son dernier acte d’héroïsme présumé. « Merci, Dr Fauci, d’avoir vacciné le Père Noël, » Chelsea Clinton a tweeté. Correspondant CNN Jamie Gangel remercié Fauci « pour tout ce que vous faites, mais surtout ceci: » Le Père Noël est prêt à partir. « »

Merci Dr Fauci d’avoir vacciné le Père Noël! https://t.co/e2fJrDrkkb – Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 19 décembre 2020

Les partisans de Joe Biden ont lancé des idées pour honorer Fauci. « Quelqu’un a donné au Dr Fauci une sorte de prix humanitaire, « un commentateur a tweeté. « Cet homme est un tel cadeau pour l’Amérique. » D’autres se sont demandé s’il devait parier un Prix ​​Nobel ou la Médaille de la liberté.

« Je ne pense pas du tout que ce soit exagéré, » dit un admirateur du Fauci. «Il est à l’avant-plan maintenant à cause de Covid, mais il a travaillé avec diligence pour rendre notre pays plus sûr, depuis des décennies. Il mérite tout le accolades. «

Un des meilleurs moments de l’année. Le Dr Fauci est un trésor national❤😎 pic.twitter.com/vZc3DCwrt3 – BrianWF34 (@ BWf34) 19 décembre 2020

Mais Fauci n’est pas la seule star de l’establishment politique américain à mettre en scène un discours de propagande sur le thème du Père Noël sans doute effrayant cette semaine. Gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer a organisé un appel Zoom avec le Père Noël – apparemment avant l’arrivée de Fauci au pôle Nord avec sa seringue – pour montrer aux enfants des questions scénarisées sur Covid-19. Le principal à retenir était: Restez à la maison. Appelez vos grands-parents et autres parents, mais n’organisez pas de rassemblements de Noël.

« Cette année doit être un peu différente pour que nous puissions rester en sécurité », Dit Whitmer.

Aussi sur rt.com Whitmer, dans le Michigan, organise un appel de propagande Covid « effrayant » avec le Père Noël pour apprendre aux enfants à ne pas organiser de réunions de famille pour Noël

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!