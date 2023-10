Sommes-nous prêts à confier l’IA à notre corps ?

Mais à mesure que l’IA pénètre des domaines de plus en plus sensibles, nous devons garder notre sang-froid et garder à l’esprit les limites de la technologie. Les systèmes d’IA générative sont excellents pour prédire le prochain mot probable dans une phrase, mais n’ont pas une idée du contexte plus large et de la signification de ce qu’ils génèrent. Les réseaux de neurones sont des chercheurs de modèles compétents et peuvent nous aider à établir de nouvelles connexions entre les choses, mais ils sont également faciles à tromper et à briser et sujets aux préjugés.

Les biais des systèmes d’IA dans des contextes tels que les soins de santé sont bien documentés. Mais à mesure que l’IA entre dans de nouveaux domaines, je suis à l’affût des inévitables échecs étranges qui surgiront. Les systèmes d’IA alimentaire recommanderont-ils un biais américain ? Dans quelle mesure les recettes seront-elles saines ? Et les plans d’entraînement tiendront-ils compte des différences physiologiques entre les corps masculins et féminins, ou seront-ils par défaut des plans d’entraînement axés sur les hommes ?

Et plus important encore, il est crucial de se rappeler que ces systèmes n’ont aucune connaissance de ce à quoi ressemble l’exercice, du goût des aliments ou de ce que nous entendons par « haute qualité ». Les programmes d’entraînement d’IA peuvent proposer des exercices robotiques ennuyeux. Les créateurs de recettes IA ont tendance à suggérer des combinaisons au goût horrible, voire toxiques. Les livres sur la recherche de champignons contiennent probablement des informations incorrectes sur les variétés toxiques et celles qui ne le sont pas, ce qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques.

Les humains ont également tendance à accorder trop de confiance aux ordinateurs. Ce n’est qu’une question de temps avant que la « mort par GPS » soit remplacée par « la mort par livre de recherche de champignons généré par l’IA ». Inclure des étiquettes sur le contenu généré par l’IA est un bon point de départ. Dans cette nouvelle ère de produits basés sur l’IA, il sera plus important que jamais que la population dans son ensemble comprenne comment ces systèmes puissants fonctionnent et ne fonctionnent pas. Et prendre ce qu’ils disent avec des pincettes.

Apprentissage plus approfondi

Comment l’IA générative favorise la propagation de la désinformation et de la propagande

Les gouvernements et les acteurs politiques du monde entier utilisent l’IA pour créer de la propagande et censurer le contenu en ligne. Dans un nouveau rapport publié par Freedom House, un groupe de défense des droits humains, des chercheurs ont documenté l’utilisation de l’IA générative dans 16 pays « pour semer le doute, diffamer les opposants ou influencer le débat public ».

Spirale descendante: Le rapport annuel, Freedom on the Net, note et classe les pays en fonction de leur degré relatif de liberté sur Internet, mesuré par une multitude de facteurs tels que les coupures d’Internet, les lois limitant l’expression en ligne et les représailles contre les discours en ligne. L’édition 2023, publiée le 4 octobre, révèle que la liberté sur Internet dans le monde a diminué pour la 13e année consécutive, en partie à cause de la prolifération de l’intelligence artificielle. Apprenez-en davantage sur Tate Ryan-Mosley dans sa newsletter hebdomadaire sur la politique technologique, The Technocrat.

Bits et octets

Les logiciels de police prédictive sont très mauvais pour prédire les crimes

Le service de police du New Jersey a utilisé un algorithme appelé Geolitica qui avait raison dans moins de 1 % du temps, selon une nouvelle enquête. Nous savons depuis des années à quel point ces systèmes sont profondément imparfaits et racistes. Il est extrêmement frustrant de constater que l’argent public continue d’être gaspillé pour eux. (Le balisage et Wired)