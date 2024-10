Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère analogique ? La génération Z nous y mène – National

Nous avons entendu parler pour la première fois du meilleur des mondes du « numérique » à la fin des années 1970. Nous ne savions pas vraiment ce que cela signifiait, mais cela semblait futuriste et cool, surtout avec la musique. Il contenait la promesse d’une précision et d’une plus grande fidélité que nous pourrions transmettre à nos systèmes stéréo monstres. Ry Cooder est entré dans l’histoire comme le premier artiste à sortir un album enregistré numériquement avec Bop jusqu’à ce que tu tombes en 1979.

Le CD est arrivé quelques années plus tard, contribuant à l’essor du numérique. Bientôt, tous les studios d’enregistrement ont commencé à migrer de leurs magnétophones et consoles analogiques géants vers des systèmes de disque dur de pointe alimentés par des logiciels comme Pro Tools. À la fin des années 90, tout était numérique : CD, MP3, appareils de musique personnels, etc. Au-delà de quelques marginaux qui ne voulaient pas lâcher prise – je vous regarde, Jack White, Lenny Kravitz et tous ceux qui refusaient d’abandonner leurs albums vinyles – la musique analogique était essentiellement morte.

Bien sûr, tout est différent maintenant. Même si le streaming est la forme dominante de consommation musicale, l’analogique est toujours très présent. Les artistes à la recherche d’une ambiance d’enregistrement particulière recherchent des studios encore équipés d’anciens magnétophones de deux pouces à 24 pistes. Les ventes de vinyles sont sur une trajectoire ascendante depuis 2008. Même les cassettes refusent de disparaître.

Mais cette soif d’analogique est plus profonde et appartient en grande partie à la génération Z. La première génération à avoir grandi dans un monde numérique toujours actif et toujours connecté recherche quelque chose de plus tangible. Ils expriment la nostalgie d’une époque antérieure à leur naissance.

De nombreux milléniaux de la fin du millénaire et de la génération Z (et sans aucun doute la cohorte la plus récente, la génération alpha) semblent avoir un faible pour les temps d’avant, une époque où les choses étaient moins compliquées, plus ordonnées, moins divisées et avaient plus de substance, et une époque où tout le monde n’était pas collé à leurs appareils 24h/24 et 7j/7. Aujourd’hui, ces générations ne voient rien d’autre que des politiques folles, des guerres éternelles, la crise climatique, un système économique déséquilibré, un déluge de désinformation et un écosystème de médias sociaux – quelque chose qui est utilisé par la moitié des humains sur la planète – qui a pour but de les rendre se sentent inadéquats. Ils font désormais face à quelques-uns gérés par l’IA.

En d’autres termes, ils veulent imaginer le bon vieux temps. Les jeunes se sentent stressés, désespérés, effrayés et seuls. L’intérêt de la génération Z pour les choses qu’ils peuvent toucher, tenir et posséder physiquement les aide à trouver la stabilité dans un monde turbulent.

En ce qui concerne la musique, je vois de nombreuses preuves anecdotiques. Les jeunes sont tombés amoureux du vinyle et en achètent autant qu’ils peuvent se le permettre. Demandez à n’importe quel magasin de disques indépendant ce qu’il achète et il vous répondra que ce sont les classiques : les Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd. Toute copie utilisée de Fleetwood Mac’s Rumeurs ce qui arrive est vendu en quelques secondes. Lors des concerts, c’est la première chose que les gens recherchent.

Beaucoup de ces jeunes collectionneurs de vinyles n’ont pas de platine vinyle parce qu’ils n’en ont pas besoin. Ils peuvent s’allonger sur leur lit et examiner leur nouvel album physique acheté pour ses illustrations, ses notes de pochette et ses paroles tout en le diffusant en streaming. De ce point de vue, c’est le meilleur des deux mondes. Il offre également une pause avec les écrans. Certains ont également abandonné l’écoute avec des écouteurs, car ils peuvent donner l’impression d’être déconnectés.

Les ventes de CD continuent de baisser, mais le taux de déclin pourrait ralentir à mesure que la génération Z se lance également dans ce format. Pour eux, le CD est aussi ancien qu’un disque vinyle ou une cassette, mais c’est un objet du monde réel. C’est à la fois nouveau et rassurant. Et les représentations physiques de la musique ont donné naissance à un nouveau type de fandom, de statut et d’expression d’identité. « Je suis prêt à dépenser TELLEMENT pour des choses comme des disques et des CD pour prouver que je suis un grand fan de musique ! J’ai cinq pieds d’étagères pour exposer ma collection de musique ! Essayez de le faire avec Spotify ou un disque dur rempli de fichiers numériques.

Les artistes ont répondu à cette tendance, menés par Taylor Swift et ses innombrables versions vinyles. Les éditions physiques contribuent à alimenter le fandom et le superfandom. The Weeknd, Billie Eilish et Sabrina Carpenter le savent aussi.

J’ai parlé dans un lycée plus tôt ce mois-ci devant environ 300 étudiants, dont une grande partie portaient des T-shirts arborant les logos de groupes des années 90 : Nirvana, Rush, Metallica, The Hip, et encore plus de groupes spécialisés comme Suicidal Tendencies. . Un tel produit rétro dépassait de loin celui de n’importe quel artiste actuel. Lorsque j’ai interrogé quelques-uns d’entre eux sur leur époque musicale préférée, la plupart d’entre eux ont cité les années 90.

J’ai également repéré plus d’un étudiant brandissant un téléphone à clapet. Ce désir de téléphones sans fonctionnalités a attiré l’attention de l’industrie. Plus tôt cette année, Le téléphone ennuyeux est sorti et a connu un tel succès que une deuxième version arrive bientôt. « Fatigué d’être contrôlé par votre téléphone ? Il est temps de changer. Présentation de BP2 (Boring Phone 2) – la nouvelle génération de technologie qui respecte votre temps et votre attention. Ils auraient également pu ajouter : « Nous ne collecterons pas vos données personnelles pour pouvoir les vendre. »

Il ne s’agit pas seulement de téléphones. Vous avez remarqué que les caméras autonomes sont de retour grâce à la génération Z ? Pas seulement des caméras argentiques non plus ; même l’appareil photo Polaroid est à nouveau une chose. Les photos quelque peu granuleuses et souvent imparfaites qui en résultent sont appréciées pour leur réalisme et leur authenticité.

Il faut y prêter attention car le marché suit toujours les tendances de la plus jeune génération de consommateurs. Les marques savent qu’elles doivent exploiter les tendances rétro si elles veulent communiquer de manière authentique avec la génération Z. Là où vont les enfants, nous y allons tous.

Quelle est la prochaine étape ? Un revers de fortune pour les magazines imprimés ? Un coup de pouce pour les librairies ? Un retour aux grosses chaînes stéréo dans les chambres ? Ne le comptez pas.

Cela va coûter cher aux parents, mais c’est une autre discussion.