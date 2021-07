Sommes-nous encore dans le métavers ?

Les plus grandes idées de la technologie vacillent souvent dans le lexique avant d’être vraiment cohérentes. Le jargon surgit de nulle part, sous-expliqué et surexploité : l’internet des objets, l’économie du partage, le cloud. Dans de rares cas, la terminologie colle. Beaucoup de gens parlent beaucoup de choses vaguement liées, puis ces choses se fondent en une seule chose semi-compréhensible. Ensuite, nous vivons nos vies dans cette chose pour toujours. Vous vous souvenez d’avoir entendu parler d’« Internet » ? Préparez-vous pour « le métaverse ». Le terme vient de l’antiquité numérique : inventé par l’écrivain Neal Stephenson dans son roman de 1992, « Snow Crash », puis réinventé sous le nom d’Oasis dans le roman d’Ernest Cline « Ready Player One », il fait référence à un monde numérique pleinement réalisé qui existe au-delà l’analogique dans lequel nous vivons. Dans la fiction, un métavers utopique peut être décrit comme une nouvelle frontière où les normes sociales et les systèmes de valeurs peuvent être réécrits, libérés de la sclérose culturelle et économique. Mais le plus souvent, les métavers sont un peu dystopiques – des refuges virtuels d’un monde déchu.

En tant que mot à la mode, le métaverse fait référence à une variété d’expériences, d’environnements et d’actifs virtuels qui ont pris de l’ampleur pendant le changement de tout en ligne de la pandémie. Ensemble, ces nouvelles technologies font allusion à ce que l’Internet deviendra ensuite. Les jeux vidéo comme Roblox et Fortnite et Animal Crossing: New Horizons, dans lesquels les joueurs peuvent construire leurs propres mondes, ont des tendances métavers, comme la plupart des médias sociaux. Si vous possédez un jeton non fongible ou même juste une crypto, vous faites partie de l’expérience métaversale. La réalité virtuelle et augmentée sont, au minimum, un métaverse adjacent. Si vous avez assisté à une réunion de travail ou à une fête en utilisant un avatar numérique, vous entrez dans le voisinage de la métaversalité. Fondateurs, investisseurs, futuristes et dirigeants ont tous essayé de revendiquer le métavers, exposant son potentiel de connexion sociale, d’expérimentation, de divertissement et, surtout, de profit. Matthew Ball, un capital-risqueur et essayiste prolifique, décrit le métavers non pas comme un monde virtuel ou un espace, mais comme « une sorte d’État successeur de l’Internet mobile » – un cadre pour une vie extrêmement connectée. Il n’y aura « pas d' »Avant le Métaverse » et d' »Après le Métaverse » propres », a-t-il écrit. « Au lieu de cela, il émergera lentement au fil du temps à mesure que différents produits, services et capacités s’intégreront et se fusionneront. » Parler à CNET en mai, Mark Zuckerberg a partagé sa propre vision centrée sur Facebook : « Nous voulons que le plus de personnes possible puissent faire l’expérience de la réalité virtuelle et pouvoir sauter dans le métavers et avoir ces expériences sociales à l’intérieur de cela », a-t-il déclaré , se référant à l’environnement expérimental de réalité virtuelle de l’entreprise, Horizon, qu’il espère que les gens exploreront à l’aide des casques Oculus de Facebook.

Dans une interview de juin avec VentureBeat, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, qui fabrique des puces informatiques, a partagé plus une ambiance qu’une vision : « Nous pourrons presque nous sentir comme si nous étions là les uns avec les autres. Si tout cela semble trop grisant, pour l’instant, cela pourrait faire l’affaire : le métaverse est Internet, mais bien plus encore. Et bien que cela puisse encore être dans le futur, si cela se matérialise, cela semble plus proche que jamais.

Un monde construit sur la blockchain Plus tôt cette année, au milieu d’un boom de la cryptographie, le prix d’une devise appelée MANA a commencé à grimper dans les classements de Coinbase, un échange populaire de devises numériques. MANA est la monnaie d’un monde virtuel appelé Decentraland, où en mars parcelles de terrain numérique allaient pour l’équivalent de centaines de milliers de dollars. (Après deux ans à rebondir autour de 10 cents, MANA a brièvement cassé 1,60 $ en avril, poussant la valeur combinée de tous les jetons au-delà de 2,4 milliards de dollars.) De par sa taille, Decentraland est plutôt une commune – en juillet, quelques centaines de personnes seulement étaient connectées à la fois, contre un pic de quelques milliers en mars – composée de NFT générés par les utilisateurs. Ses créateurs ont décrit la plate-forme moins comme un lieu que comme une infrastructure sur laquelle construire un lieu. (Les contrats monétaires et fonciers de Decentraland s’exécutent sur la blockchain Ethereum.)

Les habitants de Decentraland créent constamment des scènes et des expériences pour d’autres utilisateurs, comme des concerts et des expositions d’art. Il existe des casinos où vous pouvez jouer à MANA, avec des croupiers payés en MANA se présenter au travail. Le sentiment que Decentraland est un travail en cours imprègne la grille peu peuplée de parcelles à moitié développées et de zones thématiques. Entre les événements, les utilisateurs sont pour la plupart laissés à vagabonder et à se demander : et maintenant ? Les spéculateurs semblent moins confus ; après tout, Decentraland est avant tout une expérimentation de la rareté de la propriété numérique. Ce mois-ci, Republic Realm, qui s’appelle une « société immobilière numérique », a acheté un NFT d’un domaine virtuel de 259 parcelles à Decentraland pour plus de 1,2 million de MANA, soit, aux taux de change contemporains, plus de 900 000 $. Sotheby’s, qui a acquis un petit terrain dans le quartier des arts de Decentraland et construit une réplique de ses galeries londoniennes, a récemment fermé sa première exposition dans le métaverse. Michael Bouhanna, qui a dirigé la vente, a estimé que 90 % des 3 200 visiteurs des galeries n’avaient aucune idée de ce qu’est ou fait Sotheby’s, mais a déclaré que l’exercice était utile pour aider les clients existants à conceptualiser les NFT, que la maison de vente aux enchères vend déjà. Ce qui sépare Decentraland de ses prédécesseurs comme Second Life, un monde virtuel détenu et exploité par une société privée appelée Linden Labs, c’est qu’il est en effet assez décentralisé. Le plan, selon les fondateurs de Decentraland, a toujours été que ses utilisateurs s’approprient le monde, construisent et fassent ce qu’ils veulent. En revanche, Dave Carr, porte-parole de la Decentraland Foundation, a déclaré: « Fortnite est une expérience centralisée », ce qui signifie qu’il fonctionne de haut en bas, les décisions majeures venant de son développeur, Epic Games. « Ici, on a l’impression d’y avoir un rôle défini. »