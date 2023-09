Sommes-nous en train d’examiner les dépenses de la Saudi Pro League, les stars se trompent-elles ?

Cela a été vraiment « l’été saoudien », non seulement en ce qui concerne le football, mais aussi le sport en général – depuis la fusion LIV Golf/PGA jusqu’à l’acquisition d’une participation dans une importante ligue américaine d’arts martiaux mixtes (MMA) en dernier lieu. mois. Tout au long de l’été, jusqu’à la fermeture de la fenêtre de transfert saoudienne le 7 septembre, nous avons été bombardés de rumeurs selon lesquelles telle ou telle star « irait en Arabie Saoudite » moyennant des frais de transfert faramineux, des salaires énormes ou, généralement, les deux.

J’ai eu des dirigeants de deux clubs différents de la Ligue des champions qui prédisaient que la ligue saoudienne deviendrait très bientôt l’une des trois ou quatre meilleures compétitions nationales au monde. Et il est vrai que la Saudi Pro League a enregistré une dépense nette de 889 millions d’euros (950 millions de dollars) cet été.

Ce chiffre est le deuxième derrière celui de la Premier League, avec 1,29 milliard d’euros (1,38 milliard de dollars), et il devient encore plus criard si on le juxtapose au fait que les trois prochains plus grands championnats d’Europe – la Liga espagnole, la Bundesliga allemande et la Serie A italienne – ont tous enregistré un résultat positif. dépenses nettes, ce qui signifie qu’ils ont transféré des joueurs pour un montant supérieur à ce qu’ils ont dépensé pour les acquérir. Ce ne sont aussi que des frais de transfert : les clubs saoudiens ont également fait des folies avec d’énormes contrats pour des agents libres, comme Karim Benzema, Roberto Firmino et N’Golo Kanté.

Mais voici le problème : peut-être, plutôt que de parler de « superstars rejoignant la Saudi Pro League », nous devrions plutôt parler de « superstars rejoignant les équipes du Fonds d’investissement public (PIF). Car le PIF, l’un des fonds souverains saoudiens – et actionnaire majoritaire de Newcastle United, ainsi que de LIV Golf – possède 75 % des quatre clubs les plus populaires (Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli et Al Hilal), qui il semble avoir acquis du jour au lendemain début juin.

Ce sont eux qui dépensent et recrutent les joueurs dont vous avez entendu parler : 93 % des dépenses nettes de 889 millions d’euros mentionnées plus tôt proviennent des clubs du PIF. Sur les 12 autres clubs, 10 ont eu des dépenses nettes inférieures à 8 millions d’euros et parmi ces 10, quatre ont eu des dépenses nettes inférieures à 2 millions d’euros tandis que quatre n’ont pas eu de dépenses nettes du tout : ils ont en fait atteint le seuil de rentabilité ou gagné de l’argent. .

Au-delà des clubs PIF, vous reconnaîtrez probablement quelques gars à Al Ettifaq (dépense nette : 36 M€/38,5 M$, à peu près la même chose que Crystal Palace), comme Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum ou Moussa Dembele, et peut-être à Al Shabab. (dépenses nettes : 15 millions d’euros/16 millions de dollars, soit environ les deux tiers de ce que Luton Town a dépensé) comme Habib Diallo et Yannick Carrasco.

Au-delà de ça? Cela dépend : à quel point êtes-vous un passionné de football ? L’ancien jeune joueur de Barcelone Alex Collado, prêté au relégué Elche la saison dernière et désormais prêté à Al Okhdood ? L’ancien gardien suppléant de Milan et de Lyon, Ciprian Tatrusanu, qui a rejoint Abha ? L’attaquant gambien Musa Barrow de Bologne à Al Tawoun ? Matthias Normann, qui est devenu une sorte de paria (et a été banni de l’équipe nationale norvégienne) lorsqu’il a signé un prêt au Dinamo Moscou l’année dernière, a depuis rejoint Al Raed en tant qu’agent libre ?

Malgré toutes les dépenses gratuites financées par le PIF et le battage médiatique au sommet de la SPL, la plupart de ces clubs ont passé l’été à recruter le type de joueurs qu’ils ont toujours ciblés : des gars qui pourraient tenir leur place dans la Ligue saoudienne (sans doute les meilleurs du championnat). Asie, mais probablement en dehors du top 10 en Europe) et ne coûtait pas très cher.

Le transfert de Neymar vers la Saudi Pro League est l’un des nombreux transferts très médiatisés cet été, mais la stratégie ne consiste pas à créer de super clubs dans le championnat national. Mohammed Saad/Agence Anadolu via Getty Images

La signature record de l’été dernier est celle de l’attaquant gabonais Aaron Boupendza, qui a rejoint Al Shabab pour 7,8 millions d’euros en provenance du Qatar d’Al Arabi et joue désormais pour le FC Cincinnati en Major League Soccer. Il y a très peu d’indemnités de transfert – 10 des 18 clubs n’ont recruté personne pour plus de 2,8 millions d’euros (3 millions de dollars) – et une tonne d’agents libres, dont beaucoup ne proviennent pas des cinq grandes ligues européennes. ou ailleurs en Asie (comme le milieu de terrain roumain Nicolae Stanciu, qui a rejoint Damac en provenance du champion chinois Wuhan Three Towns). Cela est logique étant donné que si vous n’êtes pas ressortissant saoudien et que vous vivez au moins la moitié de l’année dans le pays, vous ne payez aucun impôt sur le revenu.

Ce qu’il faut retenir ici n’est pas de se moquer du reste de la ligue, mais plutôt de souligner que la plupart de ces clubs ne retiennent pas leur souffle en attendant une sorte de retombée des dépenses des Big Four. Ils ne se laissent pas influencer par les largesses du PIF, pas au point d’investir beaucoup d’argent dans leurs équipes. Cela suggère également que les plans du PIF pour la Saudi Pro League ne s’étendent pas au-delà de leurs quatre équipes – mieux vaut avoir quatre super clubs que de répartir les ressources, peut-être ? — soit ils n’ont pas réussi à persuader d’autres entités riches en Arabie Saoudite d’investir dans la ligue.

De nombreuses personnes ont expliqué pourquoi le PIF a choisi d’investir dans le football. Ils ont évoqué le « sportswashing » comme un moyen de détourner l’attention du bilan du pays en matière de droits humains. Ils ont parlé de « puissance douce » et de la manière dont le sport à son plus haut niveau peut contribuer à acquérir une influence dans le monde réel. Et ils ont souligné que c’était un moyen de diversifier une économie encore extrêmement dépendante des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole, qui s’épuiseront un jour.

Professeur de Princeton Bernard Haykelqui littéralement a écrit le livre sur le sujet, a rejeté les deux premières théories (« Je pense que c’est une connerie de vous savez quoi ») dans une récente apparition en podcast. Il suggère plutôt qu’il s’agit d’une transformation intérieure : diversifier une économie qui ne dépend pas seulement des ressources naturelles, mais aussi de l’État (70 % de la population saoudienne en âge de travailler est employée dans le secteur public) en développant d’autres activités économiques.

Le football est-il ce genre d’activité ? Dire que le football en particulier (et le sport en général) est une « grosse affaire » est devenu un cliché, mais en termes d’attraction, c’est sans aucun doute vrai. Pourtant, peut-elle être une entreprise rentable et durable qui emploie un nombre important de personnes, en particulier lorsque la grande majorité des grands clubs soit perdent de l’argent, soit fonctionnent au seuil de rentabilité ?

Le pari de l’Arabie Saoudite va-t-il payer ? Essentiellement, ce que nous avons actuellement, ce sont quatre clubs survoltés, tous détenus majoritairement par la même entité, dépensant comme des poids lourds européens, deux autres dépenses comme des ménés de la Big 5 et le reste étant essentiellement de subsistance. Cela ne devrait vraiment pas être si surprenant : malgré toute la richesse de l’Arabie Saoudite, nous parlons toujours du 17ème économie dans le monde (entre l’Indonésie et les Pays-Bas) avec le 23e PIB le plus élevé par habitant (plus que la Finlande, moins que Bahreïn). C’est assez d’argent pour réaliser des investissements majeurs tant au niveau national que mondial ; cependant, il ne suffit pas de dire « sauter » et de demander à tout le monde à quelle hauteur. Pas lorsque la moitié de ce PIB dépend du pétrole et que les prix du pétrole montent et descendent.

Nous avons une assez bonne idée de ce à quoi ressemblerait le football saoudien sans la subvention du PIF, car c’était ce qu’il était il y a un an. Al Nassr — oui, le club de Cristiano Ronaldo — avait des dettes de transfert impayées au point que La FIFA les a interdits d’enregistrer de nouveaux joueurs. (Le PIF s’en est occupé rapidement.) C’était le genre de championnat qui comptait en moyenne un peu moins de 10 000 spectateurs par match, ce qui est à peu près le même que la Pologne, un pays dont la population et l’amour du football sont comparables. (Cinq matchs après le début de la saison, c’est en fait encore plus bas, à 8 795 par match, même si cela peut être dû au fait qu’il fait encore très chaud là-bas.)

Pouvez-vous en faire une activité qui justifie les dépenses massives du PIF ?

« On peut dire que c’est insensé, stupide ou que c’est un mauvais investissement, mais je pense que c’est ce qu’ils font », dit Haykel. « Tout État qui dépend presque entièrement d’une seule ressource aura beaucoup de mal à s’en éloigner. S’il peut en réaliser 20 à 30 %, et non 100 %, c’est déjà une chose incroyable. »

C’est peut-être la bonne façon d’envisager les choses : dans le cadre d’une série de paris à long terme, le pays prend, non seulement dans le sport, mais dans tous les domaines, du tourisme à l’immobilier en passant par la technologie. Des paris qui ne seront probablement pas payants, mais qui rapporteront d’énormes bénéfices s’ils le sont.

Cela rappelle un vieux problème de Statistiques 101. Vous avez 10 $ à parier. Pariez-vous sur face une fois et gagnez deux fois votre mise (20 $), plus vos 10 $ d’origine, ou pariez-vous sur face trois fois de suite et gagnez 100 fois votre mise (1 000 $), plus votre mise d’origine ? Les mathématiques suggéreraient cette dernière solution car, même si vos chances de gagner sont plus faibles (1 sur 8 au lieu de 1 sur 2), votre paiement est 50 fois plus élevé.

Et si la mise minimale était de 100 000 $ ? La plupart d’entre nous ne le feraient pas, car cela représente beaucoup d’argent pour la plupart d’entre nous. Nous opterions pour le pari le plus sûr (si nous devions parier) car les chances de gagner sont beaucoup plus élevées. Le problème est le suivant : à l’heure actuelle, 100 000 $, ce n’est pas beaucoup d’argent pour le PIF, et cela vaut la peine pour eux de rechercher un potentiel de hausse plus élevé, car si cela fonctionne, ils gagnent 10 millions de dollars. Si ce n’est pas le cas ? Eh bien, ils peuvent se permettre de perdre les 100 000 $.

C’est comme si c’était ce qui se passait. Essayer de transformer une ligue en un poids lourd en exploitant les quatre clubs les plus populaires – un contraste, soit dit en passant, avec ce qui a été tenté, sans succès, en Chine et aux débuts de la Major League Soccer, lorsqu’il y avait un effort concerté pour promouvoir la parité. Il s’agit d’un projet ambitieux, à haut risque et à haut rendement, et le fait que la plupart des clubs saoudiens n’aient pas suivi l’exemple du PIF n’augure rien de bon. Mais si vous disposez de liquidités excédentaires, cela vaut peut-être la peine de lancer les dés, car les gains pourraient être énormes.