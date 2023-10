Sommes-nous en train de regarder la plus grande collection de talents de receveur large de l’histoire de la NFL ?

Le passage de la NFL à une ligue centrée sur les passes dans les années 2010 a conduit à une explosion de receveurs de passes de premier plan dominant la ligue. Après avoir grandi en regardant Julio Jones, Antonio Brown, Dez Bryant, Odell Beckham, Jr. et d’autres dominer la ligue avec leurs talents de meneur de jeu électrique, la prochaine génération de joueurs larges pourrait être la plus grande collection de talents de passe-passe de l’histoire de la NFL. .

Avant de lever les yeux au ciel ou de me laisser un commentaire sarcastique sur X, les chiffres records affichés par Justin Jefferson, Ja’Marr Chase, CeeDee Lamb et leurs contemporains rendent difficile la contestation de l’impact des jeunes joueurs sur le jeu. Avec Tyreek Hill, Davante Adams, Stefon Diggs et quelques jeunes d’une vingtaine d’années publiant également eux-mêmes une production d’élite, nous sommes dans l’âge d’or du jeu de receveur large dans la NFL.

L’ascension du Wideout vers une position de renom représente un changement radical dans le processus de constitution d’équipe. Au début des années 2000, lorsque j’étais dépisteur dans la NFL, le jeu était construit autour du porteur de ballon, plusieurs entraîneurs s’accrochant encore à l’approche « trois mètres et un nuage de poussière » popularisée par Vince Lombardi dans les années 1970. Ces philosophies de la vieille école ont été abandonnées alors que les entraîneurs et les dirigeants se sont engagés à constituer des équipes autour du jeu de passes avec des passeurs, des receveurs de passes, des passeurs et des protecteurs de passes.

Bien que la ligue ait toujours été composée de quarts-arrières, d’ailiers défensifs/secondeurs extérieurs et de plaqués gauches, l’émergence de receveurs larges en tant que pièces essentielles d’un puzzle de championnat a changé la façon dont le poste a été évalué et hiérarchisé dans les salles de réunion de la ligue. Les équipes sont prêtes à consacrer les choix de premier tour à des receveurs de passes dotés de compétences de jeu d’élite, comme en témoigne le nombre de receveurs larges sélectionnés au premier tour depuis 2020.

Les équipes ne sont pas seulement prêtes à investir un capital de repêchage important pour acquérir un receveur de premier ordre, elles sont également prêtes à dépenser « l’argent du quarterback » pour s’assurer les services d’un meneur de jeu d’élite. Hill a établi le marché avec un accord de 120 millions de dollars sur quatre ans qui a poussé les receveurs larges au-dessus du seuil de 30 millions de dollars par an, et Jefferson et Chase pourraient le rejoindre dans le club exclusif.

En tant que meneurs de jeu spectaculaires avec un CV impressionnant, les anciens coéquipiers de LSU méritent des offres haut de gamme. Jefferson est devenu le WR1 incontesté de la NFL après avoir surpassé Randy Moss en tant que plus jeune joueur à enregistrer 25 matchs de réception de 100 verges en carrière. Et ses 51 matchs au total sont le nombre le plus faible qu’il ait jamais fallu à un passeur pour atteindre cette marque à l’ère moderne, dépassant la marque de 55 matchs de Lance Alworth.

Pour ne pas être en reste, Chase est une machine à touchés avec 22 « tuddies » en 33 matchs en carrière. Malgré un démarrage lent en 2023 (29 attrapés, 284 verges sur réception), le professionnel de troisième année est une force imparable sur le périmètre en tant que spécialiste dynamique du « catch-and-run », avec sa taille supérieure et sa force écrasant les défenseurs. sur le périmètre.

Avec Lamb, DeVonta Smith, Jaylen Waddle, Amon-Ra St. Brown et une équipe de jeunes joueurs affichant également des chiffres criards en tant que WR1/WR2, le poste est rapidement devenu l’un des endroits les plus marquants sur le terrain. De plus, les équipes ont du mal à prospérer offensivement sans un ou deux meneurs de jeu A+ dans le jeu de passes.

La décision de la NFL de modifier ou d’ajuster plusieurs règles, notamment le ciblage, la défense défensive et l’interférence de passe, a ouvert le champ aux receveurs larges. Les attrapeurs de passes n’ont plus peur de s’aventurer entre les hachages en raison de la législation éliminant pratiquement les gros coups des exécuteurs qui décourageraient les lancers au-dessus du milieu.

De plus, les équipes sont plus disposées à parier sur des balles « 50-50 » sur le terrain en raison des sanctions sévères infligées à la défense si une pénalité pour interférence de passe est imposée. L’offensive ayant reçu le ballon à l’endroit de la faute, il est judicieux pour les équipes de lancer davantage de « alley-oops » aux athlètes de type basket-ball qui courent autour du périmètre.

Comme je l’ai pu constater en tant qu’entraîneur, la NFL a bénéficié de l’arrivée précoce des meilleurs athlètes des niveaux inférieurs. L’explosion du flag-football et du sept contre sept au niveau des jeunes et des lycées a incité davantage de joueurs à devenir des passeurs. Avec des entraîneurs qui dirigent l’écrasante majorité des équipes à sept contre sept sur le circuit des clubs, les joueurs passent toute l’intersaison à travailler sur des exercices de course sur route et de capture de passes.

Le niveau collégial poursuit son développement avec davantage d’équipes fonctionnant avec des formations à trois et quatre receveurs dans des schémas à passes lourdes. Les répétitions quotidiennes améliorent leurs compétences tout en fournissant à la NFL des receveurs de passes expérimentés avec plus de 200 attrapés sur leur feuille de statistiques en tant que titulaires de deux et trois ans.

À titre de comparaison, j’ai été sélectionné par les Bills de Buffalo avec le 48e choix au total lors du repêchage de 1994 après avoir attrapé seulement 63 ballons en quatre saisons à l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill. Le manque d’expérience et d’exposition à un arbre de parcours de la NFL m’a placé derrière le huit-ball en tant que pro, et je n’ai jamais vraiment surmonté cette lacune.

Avance rapide jusqu’au match d’aujourd’hui et il n’y a pas un receveur large dans le repêchage qui n’a pas capté des milliers de passes et parcouru plus de 10 000 parcours au moment où il entre dans la ligue. Bien que les espoirs aient encore besoin d’affiner leurs compétences et de les peaufiner sous la direction d’entraîneurs expérimentés de la NFL, la ligue accueille davantage de joueurs « plug-and-play » au poste de receveur large.

C’est pourquoi une recrue méconnue comme Puka Nacua peut mettre le feu à la ligue en tant que choix de cinquième ronde de BYU. En tant que titulaire pendant deux ans avec les Cougars, Nacua a réalisé 91 attrapés, 1 430 verges sur réception et 11 touchés dans une attaque qui comportait des parcours de style professionnel sur le périmètre. De plus, il a ajouté 357 verges au sol et cinq touchés en 39 courses comme arme polyvalente pour les Cougars.

Avec les Rams de Los Angeles, Nacua est intervenu et a immédiatement renforcé l’offensive grâce à ses talents de meneur de jeu depuis la machine à sous. Le receveur de 6 pieds 1 pouce et 205 livres a établi des records pour la plupart des réceptions (39) et des verges sur réception (501) pour une recrue en quatre matchs. Et Nacua n’est que le deuxième joueur de l’histoire de la NFL avec plus de 100 verges sur réception lors de trois de ses quatre premiers matchs professionnels.

L’ascension rapide d’un choix de cinquième ronde qui n’était pas considéré comme un espoir « à ne pas manquer » dans les évaluations préalables au repêchage en dit long sur la rapidité avec laquelle les jeunes joueurs peuvent s’acclimater au jeu de la NFL.

Jefferson, Chase, Lamb, Smith, Waddle et St. Brown sont également d’excellents exemples de jeunes passeurs saisissant le rôle de WR1 ou co-WR1 en tant que recrues. Chacun a trouvé un succès immédiat en tant que point central de son attaque respective. Leur succès n’est pas une coïncidence puisque chaque joueur a accédé à un rôle similaire à son rôle universitaire. Ainsi, les recruteurs et les entraîneurs ont judicieusement fait des comparaisons « de pommes avec des pommes » lorsqu’ils ont projeté comment chaque joueur serait utilisé dans le cadre de leurs programmes.

À mesure que de plus en plus de receveurs larges entrent dans la ligue en tant que WR1 prêts à l’emploi, le monde du dépistage continuera de modifier le processus de constitution d’équipe pour donner la priorité aux receveurs de passes en tant que joueurs de renom. Les niveaux inférieurs étant déterminés à placer les meilleurs athlètes à ce poste, les receveurs larges continueront de briller en tant que joueurs d’impact dans la ligue dès le premier jour.

Bucky Brooks est un analyste de la NFL pour FOX Sports. Il décompose également le jeu pour NFL Network et en tant que co-animateur du podcast « Moving the Sticks ». Suivez-le sur Twitter @BuckyBrooks.