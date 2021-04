La police a lancé des salves de gaz lacrymogènes et a utilisé des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants dans la ville de Brooklyn Center, Minnesota, où les gens ont été scandalisés par la fusillade d’un homme noir lors d’une tentative d’arrestation.

Une vidéo de la scène montre une foule de manifestants debout près de nuages ​​de gaz lacrymogène. On entend une femme crier: «On ne va nulle part! Nous sommes f ** king restant!

«Sommes-nous en guerre? demande une personne après l’explosion de plusieurs flashbangs.

Selon Andy Mannix, journaliste au Star Tribune, les manifestants se sont rendus au poste de police, lorsque les autorités ont déclaré le rassemblement de masse illégal. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

Les gens se sont versés de l’eau dans les yeux après avoir été frappés par l’irritant, a tweeté Mannix.

Le Star Tribune a rapporté que les troupes de la Garde nationale sont arrivées juste avant minuit après que des pillards ont attaqué un Walmart local et un centre commercial voisin, et que des balles en caoutchouc ont été utilisées contre les manifestants.

Le maire du Brooklyn Center, Mike Elliott, a annoncé sur Twitter qu’il imposerait un couvre-feu.

Je vais publier une ordonnance de couvre-feu sous peu. – Maire Mike Elliott (@mayor_elliott) 12 avril 2021

Les tensions ont été enflammées après que la police a abattu dimanche après-midi un homme noir de 20 ans nommé Daunte Wright, après ce qui était initialement un arrêt de la circulation de routine. La police a affirmé que Wright avait un mandat d’arrêt en cours et a tenté d’éviter d’être placé en garde à vue en rentrant dans le véhicule et en s’éloignant. Sa famille a blâmé la police pour sa mort.

Les manifestations ont eu lieu au milieu du procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui devrait reprendre lundi. Chauvin est accusé d’avoir tué George Floyd en s’agenouillant sur lui lors d’une tentative d’arrestation bâclée en mai 2020.

La mort très médiatisée de Floyd a déclenché des manifestations contre la brutalité policière et le racisme aux États-Unis et à l’étranger. Certains rassemblements et marches ont été suivis d’émeutes, de pillages et de vandalisme.





