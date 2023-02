Sommes-nous au bord d’une crise du crédit des entreprises ?

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



New York

CNN

—



Tout le monde semble être un peu endetté en ce moment: le gouvernement américain n’a plus de crédit à dépenser, l’inflation élevée et les taux d’intérêt ont considérablement réduit les entreprises technologiques endettées qui s’attendaient à ce que la croissance de l’ère de la pandémie continuer et la dette des cartes de crédit américaines a atteint près de 1 000 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, selon TransUnion.

L’année dernière a été mauvaise pour le crédit à tous égards, car les politiques de Covid-zéro en Chine, la guerre de la Russie contre l’Ukraine et la crise énergétique associée et la forte inflation ont entraîné des marchés turbulents, fait grimper les taux d’emprunt et ralenti l’économie mondiale.

Les économistes espèrent que cette année apportera de meilleures nouvelles, mais 2023 ne fournira probablement pas la rupture nette qu’espèrent les investisseurs. Les gouvernements ont de moins en moins d’options budgétaires à déployer après s’être endettés pendant la pandémie et les emprunteurs individuels sont confrontés à une période prolongée de taux d’intérêt élevés.

Les pressions sur les bénéfices des entreprises emprunteuses, quant à elles, s’intensifient à un rythme particulièrement rapide alors que les coûts des entreprises restent élevés tandis que la demande des consommateurs diminue dans le contexte des perspectives d’un ralentissement économique.

Des coûts d’emprunt élevés et des perspectives économiques incertaines signifient que les entreprises échangent dans la perspective d’une croissance rapide contre des charges d’endettement moindres. Les rapports sur les résultats du quatrième trimestre montrent que le rythme de réduction de la dette s’est accéléré à -1,6 % pour l’année, contre -0,9 % au troisième trimestre, selon Bank of America.

Mais les entreprises qui n’ont pas de liquidités pour rembourser le fardeau de la dette pourraient être confrontées à la musique en 2023. Les économistes de S&P Global Ratings prévoient que la qualité spéculative (perçue comme ayant un niveau de qualité de crédit inférieur à celui de la qualité d’investissement plus bien notée, entreprises) les taux de défaillance des entreprises aux États-Unis et en Europe vont doubler cette année seulement.

Sommes-nous donc au bord d’une crise du crédit des entreprises ?

Before the Bell s’est entretenu avec Ruth Yang, directrice générale et responsable mondiale du leadership éclairé chez S&P Global Ratings, pour discuter de ce qui attend le marché du crédit aux entreprises.

Avant la cloche : Quelle est votre vue d’ensemble de l’économie du crédit en ce moment ?

Ruth Yang : Il n’y a pas d’issue facile, nous avons une voie très étroite vers l’avant. Si nous avons une récession peu profonde et courte, le risque de défaut est également peu profond et court. Mais si nous avons une récession plus longue – même si elle est peu profonde – et que la croissance continue de ralentir, nous allons voir les défauts de paiement commencer à augmenter et les marchés du crédit se débattre.

Les sociétés ont encore des coussins de liquidités dans leurs bilans, mais ils se font ronger, nous manquons de temps et la voie se rétrécit. À mesure qu’il se rétrécit, les chocs macroéconomiques exogènes présentent des risques plus importants pour les marchés du crédit. Cela pourrait être la déstabilisation de la crypto, ou la tension entre la sécurité énergétique et le coût de l’énergie et le changement climatique ou les relations américano-chinoises et les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Toutes ces choses vont avoir un coût et l’impact est vraiment amplifié parce que nous n’avons pas beaucoup de marge d’erreur. Nous n’avons pas beaucoup de marge de manœuvre et nous avons beaucoup de risques.

Comment voyez-vous les vents contraires du crédit jouer dans les stratégies d’investissement ?

‘Des taux d’intérêt plus élevés pour plus longtemps ne concernent pas seulement les coûts d’emprunt. Quelque chose que j’ai remarqué, c’est que cela a également un impact sur les stratégies de financement en général. Les investisseurs en capital-investissement et autres ne sont plus aussi concentrés sur le rendement total et sont moins disposés à financer des entreprises dont les flux de trésorerie sont négatifs à court terme. Ils vont se concentrer beaucoup plus sur les entreprises à flux de trésorerie positifs dans tous les domaines. Nous pensons que cela changera les stratégies d’investissement sectorielles – la technologie et les soins de santé sont notoirement négatifs en termes de flux de trésorerie et auront plus de mal à trouver des financements.

Qui ouvrira la voie à ces éventuels changements de financement?

Le capital-investissement alimente une part énorme de notre économie et la capacité à obtenir des financements va ouvrir la voie dans les rapports sur les bénéfices des entreprises. Le mur des échéances de la dette est encore dans quelques années, mais si nous sommes toujours dans un état “plus élevé pendant plus longtemps” dans deux ou trois ans, nous devrons changer fondamentalement la façon dont nous finançons les entreprises. Les modèles commerciaux des entreprises capables de lever des fonds vont également changer. Il y aura une croissance plus lente avec des marges plus minces et cela va changer la façon dont les gens voient leurs opportunités d’investissement.

▸ Les investisseurs qui se passionnent pour les taux d’inflation recevront une belle surprise pour la Saint-Valentin mardi avec la publication de l’indice des prix à la consommation de janvier. La semaine dernière, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a fait la une des journaux et a relevé les marchés en déclarant que 2023 entraînerait davantage de désinflation.

“Nous nous attendons à ce que 2023 soit une année de baisses importantes de l’inflation. C’est en fait notre travail de nous assurer que c’est le cas », a déclaré le chef de la banque centrale lors d’une séance de questions-réponses au Economic Club de Washington, DC.

Wall Street surveillera de près pour voir si les prix continuent de baisser dans le premier rapport sur l’inflation de l’année et si l’inflation persistante des services commence enfin à se dégonfler.

Les analystes prédisent de mauvaises nouvelles, cependant. Ils prévoient que l’IPC global a augmenté de 0,4 % d’un mois sur l’autre en janvier, selon les données de Refinitiv. Ce serait une accélération par rapport au rythme récent.

Ces perspectives reflètent principalement une augmentation des prix de l’énergie, entraînée par la hausse des prix de l’essence. Les données d’AAA montrent que les prix du gaz ont augmenté de 4,4 % en janvier.

Les analystes de Bank of America prévoient également que les services de base ont probablement augmenté de 0,5 % par rapport à décembre, en grande partie en raison d’une augmentation de 0,7 % des coûts de logement.

▸ L’indice des prix à la production, qui mesure l’évolution des intrants des entreprises, doit être publié jeudi. Lorsque les producteurs sont confrontés à l’inflation des intrants, les augmentations de leurs coûts de production sont répercutées sur les détaillants et les consommateurs. Ces données sont donc considérées comme un indicateur avancé de l’inflation.

Les hausses de prix en amont du consommateur durant le mois de janvier devraient également s’accélérer à partir de décembre. Le nombre de base mensuel devrait passer de 0,1 % à 0,3 %, le nombre de base en glissement annuel passant de 5,5 % à 5,7 %, selon Refinitiv.

▸ Près des trois quarts des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats du quatrième trimestre et la saison tire à sa fin, mais il y a encore de grands noms qui publient cette semaine.

Rapport de Palantir et Avis lundi.

Mardi, Coca-Cola, Airbnb, Marriott et GoDaddy rapportent.

Mercredi apporte des nouvelles sur les revenus de Cisco, Shopify, AIG, Kraft Heinz, Fidelity, Biogen et Roblox.

DoorDash, Paramount Dropbox, Hasbro et DraftKings arrivent jeudi.

La semaine se termine avec Deere & Company, AutoNation et AMC vendredi.

Si vous avez acheté de l’alcool avant le Super Bowl dimanche, vous avez peut-être obtenu une meilleure offre si vous avez sauté de la bière et que vous êtes allé directement aux trucs durs.

Les prix de la bière cette année ont bondi de 11% par rapport à l’année précédente, tandis que le vin et les spiritueux ont respectivement augmenté de 4% et 2% selon un nouveau rapport Wells Fargo Super Bowl Food Report.

Les invités à la fête ont peut-être également apprécié le changement. Les spiritueux étaient plus populaires que la bière l’année dernière pour la toute première fois, selon un nouveau rapport du Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS) la semaine dernière.

Les ventes de spiritueux ont augmenté aux États-Unis (pour la 13e année consécutive) en 2022 et représentent désormais 42,1 % de la part de marché totale de l’alcool aux États-Unis. C’est la première fois que les revenus des fournisseurs de spiritueux dépassent ceux de la bière, qui détient une part de marché de 41,9 %.

La croissance a été alimentée par l’augmentation des ventes de whisky et de tequila américains.

“Plus de 60% des revenus totaux du secteur des spiritueux provenaient des ventes de spiritueux haut de gamme et super premium, principalement dirigés par la tequila et le whisky américain”, a déclaré Christine LoCascio, chef de la politique et de la stratégie publiques de DISCUS. dans un communiqué la semaine dernière. “Alors que de nombreux consommateurs ressentent le pincement de l’inflation et de la réduction du revenu disponible, ils sont toujours disposés à acheter cette bouteille spéciale de spiritueux, choisissant de siroter un peu de luxe et de boire mieux, pas plus.”

Pourtant, la vodka a ouvert la voie aux États-Unis, avec 7,2 milliards de dollars de ventes l’an dernier, à peu près le même qu’en 2021.

Mais il semble que Wall Street aime investir sobrement – ​​ces gains ne se sont pas encore manifestés sur le marché au sens large. Constellation Brands (l’entreprise derrière Svedka Vodka, Casa Noble Tequila et High West Whiskey), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Herradura, Woodford Reserve, el Jimador et Finlandia) et Diageo (Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Smirnoff, Baileys, Ketel One et Captain Morgan) ont tous sous-performé le S&P 500 jusqu’à présent cette année.