Quand ils sont rentrés chez eux de Porto Rico, Sommer dit qu’elle est devenue convaincue que Colson et Megan avaient une liaison après qu’il ne la laisse pas visiter le tournage de son clip « Bloody Valentine ». Elle se souvient: « Je lui ai demandé pourquoi il ne m’avait pas invité à la vidéo musicale et il a dit des restrictions COVID. Et puis cette vidéo musicale est sortie et je me suis dit: ‘Oh.' »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy