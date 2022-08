Sommer “de classe mondiale” aide Gladbach à tenir le match nul au Bayern

Berlin (AFP) – Le Borussia Moenchengladbach a maintenu son solide record récent contre le Bayern Munich, une performance record du gardien Yann Sommer ayant permis d’assurer un match nul 1-1 à l’extérieur samedi.

Après le match, l’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, a plaisanté à Sommer : “vous savez, vous pourriez prendre une semaine de congé de temps en temps” lors du panel d’entretiens d’après-match de Sky Allemagne.

Les 19 arrêts de Sommer en un match sont les plus importants de la Bundesliga depuis le début du record en 1993-94, éclipsant facilement le précédent record de 14.

Nagelsmann a exprimé son “agacement” face à l’arbitrage de Daniel Schlager, affirmant “qu’il a appelé chaque situation 50-50 pour Gladbach”.

Nagelsmann a reçu un carton jaune en fin de match pour avoir demandé à un arbitre assistant si son casque fonctionnait.

L’entraîneur de Gladbach, Daniel Farke, a salué la “performance de classe mondiale” de Sommer et la “démonstration de volonté” de son équipe.

“Normalement, vous êtes déçu lorsque vous obtenez une égalisation tardive. C’est différent aujourd’hui.

Le Bayern a commencé de manière dominante, épinglant Gladbach dans sa propre surface de réparation.

L’ancien attaquant de Liverpool Sadio Mane a mis le ballon dans le filet deux fois en deux minutes en première mi-temps, mais les deux efforts ont été retirés pour hors-jeu.

Alors que le Bayern lançait vague après vague de pression incessante, un but semblait une simple formalité, mais ce sont les visiteurs qui ont pris les devants lorsque l’attaquant français Marcus Thuram a profité d’une erreur de son compatriote Dayot Upamecano pour donner l’avantage 1-0 à son équipe. les ombres de la mi-temps.

Le Bayern a continué à dominer et a presque égalisé à la 61e minute grâce à Mane, mais Sommer a en quelque sorte arrêté le Sénégalais deux fois de suite à bout portant, avant de réussir un arrêt en tête-à-tête contre Leroy Sane.

Au fur et à mesure que le match avançait, la frustration commençait à s’infiltrer dans le jeu de l’équipe locale, Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer, Sane et Nagelsmann ramassant tous des cartons jaunes évitables en seconde période.

Jamal Musiala, amené par Nagelsmann à la 67e minute, a égalisé à la 82e minute, glissant une passe pour que Sane fasse passer le ballon devant Sommer dans le filet.

Le Bayern s’est rapproché plusieurs fois dans les phases finales, mais Sommer a assuré que son équipe reste invaincue cette saison.

Aux côtés du Bayern, l’Union Berlin, qui a gagné 6-1 à l’extérieur à Schalke plus tôt samedi, occupe la première place.

Union, qui accueille le Bayern dans la capitale allemande le week-end prochain, a gagné grâce à des bretelles de Sheraldo Becker et Sven Michel, ainsi qu’à des frappes de Morten Thorsby et Janik Haberer.

Le club berlinois, qui entamera sa toute première campagne en Ligue Europa en septembre, est invaincu après cinq matchs de compétition en 2022-23.

L’entraîneur berlinois Urs Fischer ne voulait pas que son équipe se laisse emporter par la “chanceuse” victoire.

“Notre avance de 3-1 à la mi-temps a porté chance. Schalke était meilleur, plus agressif et plus agile que nous », a déclaré le manager suisse au SID allemand.

– Modeste marque pour Dortmund –

L’attaquant français Anthony Modeste a remercié l’entraîneur de Dortmund Edin Terzic après que son but en première mi-temps ait donné à son équipe une courte victoire 1-0 à l’extérieur au Hertha Berlin samedi.

Modeste a dirigé un centre de l’ancien coéquipier de Cologne Salih Ozcan à la 32e minute pour mettre Dortmund 1-0.

Modeste, qui est connu pour ses célébrations théâtrales qui impliquent souvent de la danse et même des accessoires, a couru vers Terzic et l’a embrassé après avoir marqué son premier pour Dortmund.

“J’ai tellement bu (depuis mon arrivée à Dortmund), mais le manager a toujours été là pour moi.”

Ailleurs, le RB Leipzig a remporté sa première victoire en Bundesliga de la saison avec une victoire 2-0 à domicile contre Wolfsburg.

L’attaquant français de Leipzig Christopher Nkunku a converti un penalty après cinq minutes et a tapé sur un centre de Timo Werner à la fin de la seconde période.

Le Bayer Leverkusen a récolté ses premiers points de la saison avec une victoire 3-0 à Mayence.

Leverkusen, qui n’avait marqué qu’un seul but en trois matches de Bundesliga et avait déjà été éliminé de la Coupe d’Allemagne, a marqué trois buts en première mi-temps, dont un doublé pour l’ailier néerlandais Jeremie Frimpong.

Hoffenheim a remporté son troisième match de la saison avec une victoire 1-0 à domicile contre Augsbourg, grâce à un but en première mi-temps de Dennis Geiger.