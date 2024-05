Sommeil perturbé et cauchemars pourraient être liés à des maladies auto-immunes, selon les experts

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Ceux qui font des cauchemars intenses et des hallucinations étranges pourraient avoir une maladie auto-immune sous-jacente, suggère une nouvelle étude.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Cambridge et du King’s College de Londres a exploré le lien potentiel entre les cauchemars et les hallucinations et les maladies rhumatismales auto-immunes systémiques.

L’étude, publiée en mars dans la revue eClinicalMedicine, comprenait 676 personnes atteintes de lupus et 400 personnes du domaine médical, ainsi que des entretiens avec 69 personnes vivant avec des maladies rhumatismales auto-immunes systémiques, a rapporté SWNS.

Vous avez du mal à vous endormir ? ESSAYEZ CETTE ASTUCE SIMPLE POUR DÉRIVER RAPIDEMENT

Les personnes atteintes de maladies auto-immunes ont été interrogées sur le moment où se manifestent leurs symptômes neurologiques et mentaux, tels que des troubles du sommeil, des hallucinations, une dépression et une perte d’équilibre.

Parmi les 29 symptômes répertoriés, les participants ont été invités à classer ces symptômes dans l’ordre dans lequel ils sont apparus par rapport aux poussées de leur maladie.

L’étude a révélé que trois personnes sur cinq ont vécu des cauchemars « vifs » et « pénibles » dans lesquels elles impliquaient d’être piégées, attaquées ou tombées, ce qui entraînait des troubles du sommeil.

Un tiers de ces participants immunodéprimés ont déclaré avoir remarqué cette tendance plus d’un an avant l’apparition de leur lupus.

Un expert en lupus démystifie 7 mythes courants sur la maladie auto-immune : « PAS UNE PEINE DE MORT »

Le lupus est défini comme « une maladie qui survient lorsque le système immunitaire de votre corps attaque vos propres tissus et organes », selon la clinique Mayo.

Un participant sur quatre a déclaré avoir remarqué des hallucinations, bien que 85 % aient déclaré n’avoir ressenti aucun symptôme avant l’apparition de la maladie ou plus tard.

Selon SWNS, trois personnes sur cinq atteintes de lupus et une sur trois souffrant d’autres affections liées à la rhumatologie ont déclaré avoir remarqué une augmentation des perturbations du sommeil juste avant le début de leurs hallucinations.

L’auteur principal de l’étude, le Dr Melanie Sloan de l’Université de Cambridge, a noté dans l’étude que dans de nombreux cas, les patients et les médecins ne discuteront pas de santé mentale ou de symptômes neurologiques en relation avec ces maladies.

Trois personnes atteintes de lupus sur cinq ont remarqué une augmentation des troubles du sommeil juste avant le début de leurs hallucinations.

« Il est important que les cliniciens parlent à leurs patients de ces types de symptômes et prennent le temps de noter la progression individuelle des symptômes de chaque patient », a-t-elle déclaré.

« LES TROUBLES DU SOMMEIL ont conduit mon fils au suicide », DIT UNE MÈRE DE NEW YORK : « M’A BRISÉ LE CŒUR »

Des erreurs de diagnostic ont également été mentionnées dans l’étude, car certains participants ont déclaré que le lupus et d’autres maladies auto-immunes avaient été négligés au début, a rapporté SWNS.

Par exemple, un participant écossais a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite à 18 ans avant de recevoir un diagnostic de lupus à 19 ans.

« Tout était très serré », a déclaré le participant, soulignant qu’il ne s’agissait que d’une période de six mois entre « le moment où mon trouble de la personnalité limite a été sous contrôle et celui où mon lupus a été sous contrôle », a déclaré SWNS.

Vous avez du mal à dormir ? CELA POURRAIT ÊTRE POUR CETTE RAISON SURPRENANTE, DISENT LES EXPERTS

Le Dr Raj Dasgupta, conseiller médical en chef de Sleepopolis basé en Californie, n’a pas été impliqué dans l’étude mais a partagé sa réaction aux résultats avec Fox News Digital.

Dasgupta, qui est certifié quadruple conseil en médecine pulmonaire, du sommeil, interne et de soins intensifs, a déclaré que l’étude soutient la perspective selon laquelle une « forte prévalence de symptômes neuropsychiatriques, tels que les maux de tête, l’humeur et la fatigue » sont généralement liées aux patients atteints de lupus systémique. érythémateux (LED).

Le LED est une « maladie chronique qui peut affecter n’importe quel organe, y compris le système nerveux », a noté Dasgupta.

« Cette étude confirme également le fait que les patients atteints de LED sont sujets à des complications liées au traitement, notamment à une psychose liée aux stéroïdes », a-t-il ajouté.

Des erreurs de diagnostic ont également été mentionnées dans l’étude.

Les problèmes de sommeil sont fréquents chez les personnes atteintes de LED, a déclaré Dasgupta, avec plus de la moitié des patients souffrant d’agitation, d’une mauvaise qualité de sommeil et de difficultés à s’endormir.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER SANTÉ

« Ces problèmes peuvent être causés par la douleur, les effets des médicaments et l’impact de la maladie sur le cerveau », a-t-il expliqué.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Fox News Digital a contacté la revue eClinicalMedicine pour plus d’informations.

Sleepoplis se compose d’une équipe de rédacteurs, d’examinateurs de produits et d’experts du sommeil qui fournissent des critiques et du contenu sur la santé du sommeil, selon le site Web de l’entreprise.