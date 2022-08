Sommeil de beauté : les conséquences d’un mauvais sommeil sur votre apparence et votre santé

Lorsque vous pensez à toutes les choses qui peuvent affecter votre peau, le sommeil n’est généralement pas la première chose qui vous vient à l’esprit. Vous avez peut-être entendu ça un sommeil de qualité est essentiel pour notre bien-être général, mais saviez-vous que c’est aussi un facteur important qui a un impact sur notre apparence? Cependant, il n’est pas toujours facile pour nous d’obtenir ceux qui sont recommandés 7 à 9 heures de sommeil réparateur. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, une estimation 70 millions d’Américains souffrent de troubles chroniques du sommeil.

Alors, qu’est-ce qu’un mauvais sommeil fait à votre apparence et à votre santé ? Voici ce que nous savons.

La science derrière le sommeil réparateur

Vous avez peut-être déjà entendu le terme « sommeil réparateur ». Il s’avère que c’est réel et peut-être la chose la plus proche de la fontaine de jouvence que vous puissiez obtenir. Lorsque vous dormez, votre corps entre en mode de récupération et chaque étape du sommeil est cruciale pour la récupération de la peau.

Durant différents stades de sommeille corps produit plusieurs hormones dont hormone de croissance humainela mélatonine et cortisol. Ces hormones jouent un rôle essentiel dans la récupération, notamment en réparant la peau des dommages quotidiens, en gardant notre peau d’apparence jeune et protéger votre peau des radicaux libres qui peuvent endommager les cellules.

Quand on dort, chaque heure compte. Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir les heures de sommeil recommandées, consultez notre guide sur la façon de mieux dormir.

Comment la privation de sommeil affecte votre apparence

Une étude de 2017 a révélé que le manque de sommeil a le potentiel de affecter négativement votre apparence faciale et peut diminuer la volonté des autres de socialiser avec la personne privée de sommeil. Voici comment ne pas dormir suffisamment affecte votre apparence.

Peau: Commençons par les bases. Le manque de sommeil affecte votre apparence en vous faisant paraître fatigué. Vous savez, poches sous les yeux et tout ce jazz. Non seulement un mauvais sommeil affecte votre peau, mais aussi ses fonctions normales, comme production de collagène. L’excès de cortisol dû au stress de la privation de sommeil est un cause fréquente d’acné.

Cheveux: Le manque de sommeil affecte également votre la pousse des cheveux puisque la production de collagène est affectée lorsque nous ne dormons pas assez, ce qui rend vos cheveux plus enclins à amincissement ou perte de cheveux. La privation de sommeil peut aussi provoquer un stress sur le corps et augmenter le cortisol, ce qui peut entraîner la chute des cheveux.

Yeux: Une seule nuit de mauvais sommeil suffit à causer cernes sous les yeux. Le manque de sommeil peut entraîner la dilatation des vaisseaux sanguins autour de vos yeux et créer des cernes ou des poches. Selon votre teint naturel, ces cernes peuvent être visibles sous forme de nuances de bleu, violet, noir ou marron.

Marina Demeshko/Getty Images



Le manque de sommeil affecte votre corps et votre esprit

La privation de sommeil va au-delà d’affecter la façon dont vous regardez. Le manque de sommeil peut également affecter le fonctionnement de votre corps et de votre esprit.

Impact d’un mauvais sommeil sur votre corps

Une privation prolongée peut vous rendre se sentir léthargique et fatigué, ce qui signifie moins d’énergie pour passer la journée. D’autres études ont établi un lien entre le manque de sommeil et un risque accru de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, de diabète et d’hypercholestérolémie en raison de la niveaux plus élevés de cortisol.

Impact d’un mauvais sommeil sur votre esprit

Des études montrent que la privation de sommeil peut affecter la fonction de mémoire et la stabilité émotionnelle, ainsi que d’altérer les capacités de prise de décision. Mauvais sommeil peut nuire à votre performance au travail, entraîner des sautes d’humeur et renforcer les émotions comme la colère et la tristesse.

Les données d’une étude de 2021 ont révélé que les personnes âgées de 50 à 60 ans qui dormaient 6 heures ou moins étaient à risque accru de développer une démence. Ceux qui dormaient moins que les sept heures recommandées étaient 30 % plus susceptibles de recevoir un diagnostic de démence plus tard dans leur vie que ceux qui dormaient les heures recommandées.

Le lien entre le manque de sommeil et la prise de poids

En plus de votre apparence, la façon dont vous dormez peut également avoir un impact sur votre poids. La privation de sommeil a été liée à prise de poids et risque accru d’obésité chez les hommes et les femmes. De même, les personnes atteintes de graves l’apnée du sommeil a tendance à augmenter la prise de poids.

Une étude qui a suivi 68 000 femmes américaines d’âge moyen pendant 16 ans a révélé que les femmes qui dormaient cinq heures ou moins par nuit où 15% plus susceptibles de devenir obèses au cours de l’étude que ceux qui ont dormi sept heures.

Comment passer une bonne nuit de sommeil

Prêt à rattraper un peu de repos beauté? Suivez ces conseils pour dormir pour une meilleure peau :

Comment construire une bonne routine ? Voici quatre étapes à essayer :

1. Couchez-vous à peu près à la même heure chaque nuit.

2. Réveillez-vous à peu près à la même heure chaque matin.

3. Limitez vos siestes à 30 minutes ou moins.

4. Maintenez un horaire de sommeil régulier le week-end.

