basculer la légende HBO

Bridget Everett, comique, actrice et chanteuse de cabaret, a grandi à Manhattan. Non, pas la Big Apple, la « Petite Pomme » – c’est Manhattan au Kansas. Même si elle avait des amis, Everett ne se sentait pas à sa place ; elle dit qu’elle ne partageait pas les « valeurs traditionnelles » qui semblaient dominer sa communauté conservatrice.

« J’avais un sens de l’humour un peu bleu et j’avais toujours des ennuis pour avoir fait quelque chose de coquin – pas des fêtes en fût et ainsi de suite, mais de ma bouche », dit Everett. « J’avais juste l’impression [Kansas] n’était pas là où j’étais censé être. »

Après avoir étudié la musique et l’opéra à l’Arizona State University, Everett s’est rendue à New York. L’une des premières personnes qu’elle a rencontrées était Murray Hill, un comédien et artiste de drag king. Quelque chose a cliqué : « Je me suis dit, mon Dieu, c’est ce que je cherchais. Ce sont mes gens », dit Everett.

Everett a passé des années à servir des tables tout en développant un spectacle de cabaret torride. Elle joue dans la série semi-autobiographique HBO, Quelqu’un quelque part.

La série, qui vient de commencer sa troisième et dernière saison, est centrée sur une femme d’une quarantaine d’années nommée Sam qui rentre chez elle à Manhattan, au Kansas, pour aider à prendre soin de sa sœur mourante, Holly. La série commence environ six mois après la mort de Holly, lorsque Sam se lie d’amitié avec Joel, un homosexuel de la ville qui l’accueille dans sa communauté. Everett dit que la série a été inspirée, en partie, par la mort de sa propre sœur.

« J’étais serveuse à table à ce moment-là. J’avais à peine deux sous et je ne pouvais pas aller la voir à la fin », raconte-t-elle. « Et je ne me l’ai jamais pardonné. C’est donc une façon de lui rendre hommage d’une manière que je n’avais pas pu faire auparavant. »

Faits saillants de l’entretien

Sur Sam trouvant sa personne dans Joel sur Quelqu’un quelque part

Je pense que pour Sam, et c’est en fait un élément central de la série, c’est que pour certaines personnes, les relations amoureuses ne sont pas le but. Sam veut juste être aimée et veut avoir sa personne, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’il s’agit d’une relation amoureuse. Et je pense qu’habituellement à la télévision, au cinéma ou au théâtre ou autre… il s’agit d’un garçon qui rencontre un garçon, d’un garçon qui rencontre une fille, d’une fille qui rencontre une fille… c’est l’ultime, que les gens tombent amoureux. Mais c’est tout pour Sam. Joel est la personne.

Sur la dernière saison de Quelqu’un quelque part

Le fait que nous ayons même eu un pilote ressemblait à un miracle. Et chaque fois que nous obtenions le feu vert pour une autre saison, cela ressemblait à un miracle.

Le fait que nous ayons même eu un pilote ressemblait à un miracle. Et chaque fois que nous obtenions le feu vert pour une autre saison, cela ressemblait à un miracle. C’est un petit spectacle avec un petit public et un petit budget. Et nous avons un public très fidèle et aimant. … Dans les coulisses, nous avons écrit chaque saison comme si c’était un moment donné et sans jamais savoir quand la série se terminerait. C’est donc la fin de cette itération. Mais peut-être qu’on fera un film un jour. Peut être. Qui sait quelle est la prochaine étape ? Parce que pour moi, les personnages vivent toujours et je sais que leurs histoires ne sont pas terminées.

Pourquoi elle aime faire du cabaret sans soutien-gorge

Ma mère avait l’habitude d’aller à l’épicerie en chemise de nuit, sans soutien-gorge. Et même si elle était conservatrice et boutonnée… elle avait aussi ce genre de part déraillée chez elle. Et c’est la partie d’elle que j’ai adorée. Donc je pense que c’est une sorte d’anarchie qu’elle se rende à Food 4 Less, une épicerie, sans son soutien-gorge, comme si j’adorais ça.

Alors maintenant, je monte sur scène sans soutien-gorge et je veux juste que les gens ne soient pas aussi enfermés. Je veux qu’ils entrent et qu’ils lâchent prise. Je fais donc tout ce que je peux pour les aider à se sentir libres, car quand j’ai grandi, je ne me sentais pas ainsi. Et je suppose que j’ai chassé ce sentiment sur scène. … Rien n’est censé se prendre trop au sérieux. Mais ce que je prends au sérieux, c’est de faire en sorte que les gens se sentent bien.

Sur sa mère, professeur de musique

Ma mère était professeur de musique. Elle était professeur dans une école publique et professeur de musique. Et elle donnait aussi des cours parascolaires : violon, piano, guitare, tout. Elle ne m’a pas appris, mais elle a insisté pour que nous prenions tous des cours de piano. Et ce qui est génial d’avoir une mère professeur de musique, c’est qu’elle pensait que je voulais devenir chanteuse, c’était tout à fait acceptable et elle l’a vraiment soutenu. … Je me souviens que j’avais réservé un festival en Australie et j’ai appelé ma mère et elle m’a dit : « Regarde ça ! Vous voyagez à travers le monde grâce à votre chant. … Elle aimait [my voice]. … Si je n’obtenais pas le rôle principal dans la comédie musicale, elle pensait que j’avais été volé. Et elle adorait mon chant.

Sur la boisson de sa mère

Honnêtement, la consommation d’alcool de ma mère était toujours incontrôlable, mais je pensais simplement que c’était ainsi que la vie était. Et puis quand j’étais à l’université, ou quand je vivais en Arizona, ça a vraiment empiré. Par exemple, elle a arrêté d’aller travailler, elle a verrouillé ses portes, ce genre de choses. Et puis mon frère et ma sœur sont venus la chercher et l’ont emmenée en cure de désintoxication. Ce sont donc eux qui ont vraiment agi. … Quand elle est allée en cure de désintoxication, elle a simplement arrêté. Elle m’a dit : « J’en ai perdu le goût. » Mais sa vie était vraiment hors de contrôle à cause de l’alcool. …

Même si elle buvait beaucoup, elle nous faisait rire et passait beaucoup de temps avec nous. Elle venait à chaque compétition de natation, à chaque concert, assise au premier rang. Et elle m’a beaucoup soutenu. Elle a juste trop bu.

Sur ce qu’elle a appris en étudiant l’opéra à l’université

Vous devez prendre soin de votre voix. Il faut s’échauffer. Il faut se calmer. C’est comme n’importe quel autre muscle. Vous voulez l’étirer, vous voulez en prendre soin. J’aimerais prendre soin de mon intérieur et du reste de mon corps comme je prends soin de ma voix. Je bois toujours beaucoup trop d’eau. Je cours toujours vers les toilettes. Mais je sais que cela va aider ma voix à rester saine. Parce que quand je ne peux pas chanter, quand je perds la voix, si j’attrape un rhume ou pour une raison quelconque… ça m’envoie vraiment dans une spirale.

