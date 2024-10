Lorsque Bridget Everett a envoyé un e-mail à Jeff Hiller pour lui demander s’il serait prêt à auditionner pour son émission télévisée :Quelqu’un quelque part« , il était à son bureau pour un travail temporaire, essayant de comprendre comment utiliser Excel. Hiller a connu quelques succès dans le monde du divertissement à cette époque : il était dans la comédie musicale de Broadway « Bloody Bloody Andrew Jackson » et avait joué dans des émissions de télévision comme « 30 Rock », mais il avait encore besoin de joindre les deux bouts.

Il se souvient qu’Everett avait suggéré qu’il ne voudrait peut-être pas assumer le rôle parce que la production ne pouvait pas lui payer beaucoup d’argent. «Je me disais, je ne pense pas que ce soit vrai», dit-il en se lançant dans un rire indubitable que j’entendrai plusieurs fois au cours de notre conversation. « Je gagne actuellement 16 $ de l’heure. Pouvez-vous faire mieux ?

Puis il a lu le scénario et il a été choqué. Le rôle de Joel, qui devient le meilleur ami du protagoniste d’Everett, Sam, lorsqu’elle rentre chez elle au Kansas après la mort de sa sœur, lui ressemblait étrangement.

«Je me disais: ‘Je pense qu’ils ont peut-être écrit ça pour moi’», dit-il. « Je me suis dit : « Comment savait-elle que j’étais étudiant en théologie ? Comment savait-elle que j’étais dans la chorale de l’église ? Mais depuis, d’autres hommes m’ont dit qu’ils avaient également auditionné. Il rit à nouveau, un son effervescent bouillonnant du plus profond de lui.

Everett, ainsi que les créateurs Hannah Bos et Paul Thureen, ont reconnu qu’il y avait quelque chose de cosmiquement lié entre Hiller et cette personne qu’ils avaient inventée. Il a obtenu le rôle et la saison 3, diffusée dimanche, marque le début de la fin de la série acclamée par la critique.

Dans la saison 3, Joel emménage avec son petit ami Brad (Tim Bagley), un autre fervent chrétien. Leur nouvelle situation implique de déterminer les petits détails de la cohabitation, comme s’il faut avoir des aimants sur le réfrigérateur et comment charger le lave-vaisselle, et coïncide également avec le fait que Joel poursuit son propre voyage spirituel indépendamment de son partenaire.

Tim Bagley, à gauche, et Jeff Hiller dans la saison 3 de « Somebody Somewhere » de HBO. (Sandy Morris/HBO)

« Somebody Somewhere » a changé la vie de Hiller, alors il est évidemment nostalgique de le voir arriver à sa conclusion. Mais il est également reconnaissant qu’il ait pu exister comme il l’a fait. «Je vis vraiment dans la gratitude que cela ait été diffusé», dit-il.

Everett attribue le succès de la série à Hiller. « La série ne fonctionnerait pas si Jeff ne jouait pas Joel parce qu’il est vraiment si drôle et sournois, si tendre et déchirant et tout simplement tout ce que vous voulez être », dit-elle dans une interview sur Zoom. « Et l’indéniable est en quelque sorte la chose la plus importante. Jeff comme Joel est indéniable.

Le charme de Hiller est également indéniable lorsque nous buvons du rosé et partageons une assiette de houmous de betterave dans un restaurant près de son appartement du Lower East Side. Notre conversation s’étend sur de nombreuses tangentes : la sitcom « Designing Women », la course aux Oscars, la comédie musicale « Wicked ». Hiller a un énorme enthousiasme pour la culture pop, mais lorsqu’il a déménagé à New York, c’était apparemment pour poursuivre une maîtrise en travail social à NYU.

À bien des égards, la jeunesse de Hiller a été définie par sa relation avec le christianisme. Il a grandi à San Antonio et a trouvé du réconfort dans l’église luthérienne qu’il fréquentait. C’était « le seul endroit où les gens étaient gentils avec moi parce que j’étais vraiment gay », dit-il. «Je sais que c’est choquant, je suis tellement brutal maintenant. Mais c’était au-delà de l’intimidation mignonne, c’était carrément un traumatisme.

Même s’il n’en était pas encore sorti, il associait le lieu à la justice sociale.

« Je pense que j’aurais probablement été pasteur si j’étais né hétérosexuel », dit-il. « Ou peut-être, je ne sais pas, on ne pourra jamais le savoir. »

«Je pense que j’aurais probablement été pasteur si j’étais né hétéro», dit Jeff Hiller. « Ou peut-être, je ne sais pas, on ne pourra jamais le savoir. » (David Urbanke / Pour le temps)

Il avait toujours voulu devenir acteur, mais après ses études à la Texas Lutheran University, il s’est rendu à Denver pour faire ce qu’il a appelé une « version ecclésiastique d’AmeriCorps ». Il a d’abord essayé l’improvisation dans le Colorado avec un collègue bénévole. Bien qu’il ait été accepté à NYU, il n’y est finalement jamais allé. Il a déménagé à New York le 1er juin 2001. Le même jour, il s’est inscrit à des cours à la Upright Citizens Brigade.

Hiller a survécu à des années de rejet qui accompagne le fait d’être acteur à New York, en auditionnant pour une websérie dans la chambre d’un homme et en se faisant refuser. « Les gens étaient si méchants avec moi quand j’étais enfant, ce n’est rien », dit-il avec ce rire à nouveau. « Vous ne m’appelez pas le mot F ? Faisons ça.

Lorsque l’opportunité d’auditionner pour « Somebody Somewhere » s’est présentée, Hiller et Everett se connaissaient un peu. «Nous avions nos e-mails, mais pas nos numéros de téléphone portable», dit-il, soulignant qu’il avait joué dans un spectacle qu’elle avait organisé et intitulé «Notre hit-parade» au Joe’s Pub, la salle de concert qui fait partie du Public Theatre du centre-ville.

Bien que le personnage ait beaucoup en commun avec Hiller – jusqu’aux éruptions cutanées de stress qu’ils ont tous deux eues ou à son obsession pour un Vitamix – Thureen note que ce que Joel est devenu dans la série a également été façonné par la personne qu’ils ont choisie. « Il y a quelque chose dans le voyage spirituel de Joel et dans la compréhension qu’en a Jeff, ainsi que dans la façon dont Jeff exprime ses croyances et en parle ; c’est quelque chose de si spécial que nous ne savions pas avant de le faire », a déclaré Thureen dans une interview.

Hiller a trouvé cet aspect du rôle de Joel « très curatif ». Il ne nie pas qu’il existe des « gens d’église » dans le monde, mais il aime que la série mette en valeur le bien des institutions. «Je trouve ça beau et j’adore pouvoir présenter cette histoire», dit-il.

Aussi sérieux que puissent être ces moments de la série, Everett ajoute également que « Somebody Somewhere » a trouvé des moyens de répondre aux dons de Hiller pour la comédie physique ainsi qu’à sa capacité à trouver des moments d’humour naturalistes.

Jeff Hiller, est parti avec sa co-star Bridget Everett dans « Somebody Somewhere ». Everett dit que la série a essayé de répondre à ses dons de comédie physique et d’humour. (Sandy Morris/HBO)

« Jeff a une main très douce et sait comment créer des éléments drôles, amusants et ludiques à partir d’une scène, mais pas nécessairement comme un slam dunk, mais collectivement, cela rend sa performance si riche et si spécifique », a déclaré Everett.

Récemment, Hiller a travaillé à raconter son histoire personnelle pour un mémoire qui devrait paraître l’été prochain. Il s’agit d’un recueil d’essais qu’il décrit dans la veine des projets littéraires de Mindy Kaling ou de Tina Fey. «J’ai lu une tonne de mémoires de célébrités, donc je laisse de côté les conneries ennuyeuses», dit-il. « Je ne vous raconte pas comment mes arrière-grands-parents se sont rencontrés ou quoi que ce soit. »

Pour l’aider à développer le matériel du livre, il a présenté au cours de l’été un one-man show intitulé «Ingénu d’âge moyen.» L’un des objectifs ultimes de Hiller, au-delà de retourner se produire à Broadway, est de créer sa propre émission de télévision. Il y travaille actuellement, tout en saisissant les nouvelles opportunités qui se sont présentées à lui depuis « Somebody Somewhere ». Ryan Murphy voulait une rencontre, par exemple, et l’a engagé dans « American Horror Story » et «Histoires d’horreur américaines.»

« C’est comme une vie complètement différente », dit-il. « Je pense que 99,9% du monde n’a aucune idée de qui je suis, donc je ne me qualifierais pas de célèbre, mais je suis connu d’une manière que je n’ai jamais été connue auparavant par les gardiens, les directeurs de casting et les producteurs. »

Everett dit qu’elle veut voir Hiller dans un « film majeur, peut-être un film Marvel ou quelque chose du genre ». «Je veux voir si cela lui fait perdre du plaisir, mais je pense que ce ne sera pas le cas», ajoute-t-elle. « Je pense qu’il sera toujours un chéri. »

Hiller a également vu les types de rôles pour lesquels il peut être envisagé se développer depuis « Somebody Somewhere ». « Cela me permet maintenant d’auditionner pour le patron gay alors qu’avant, je devais être le serveur, qui était gay », dit-il.

Ces rôles antérieurs ont largement servi de points d’intrigue pour les personnages principaux. Hiller aimait souvent les jouer, mais a apprécié l’opportunité d’approfondir avec Joel.

« Je retournerai volontiers jouer les serveurs, les juges ou les patrons gays », dit-il. « J’ai vraiment adoré avoir quelqu’un avec une vie intérieure et dont nous nous concentrons sur l’histoire. »