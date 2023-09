SOME, Monumental Sports & Entertainment Foundation et KABOOM! Dévoilez un nouvel espace de jeu conçu par les enfants et construit par la communauté dans le sud-est de DC

Aujourd’hui, les enfants et les familles du sud-est de DC célèbrent la création d’un nouveau terrain de jeu conçu pour les enfants à SOME Independence Place. La collaboration de plusieurs mois entre So Others Might Eat (SOME), Monumental Sports & Entertainment Foundation (MSEF) et KABOOM ! a culminé cette semaine alors que plus de 150 bénévoles ont construit le nouvel espace de jeu qui suscitera la joie et favorisera un sentiment d’appartenance chez les résidents.

« Il y a plus de 18 ans, nous nous sommes associés à KABOOM ! pour concevoir et construire un espace de jeu à cet emplacement précis d’Independence Place. C’est incroyable de voir ce projet et ce partenariat continuer à se développer au fil des années alors que nous construisons un autre espace de jeu pour la prochaine génération », a déclaré Ralph Boyd, PDG et président de SOME. « Aujourd’hui, nous avons 21 familles et 40 enfants de moins de 18 ans vivant à Independence Place, dont beaucoup ont été impliqués dans la conception et la construction du projet. Nous remercions la Monumental Sports & Entertainment Foundation d’avoir choisi notre centre de logement abordable. Tous les enfants méritent un endroit sûr pour jouer, apprendre et grandir.

Le nouvel espace de jeu est le fruit d’un effort collaboratif des membres de la communauté, y compris des enfants, qui ont présenté des idées créatives pour le terrain de jeu de leurs rêves lors d’une journée de conception en juillet. Les bénévoles des organisations ont construit l’espace pendant plusieurs jours et ont aidé à couper le ruban aux côtés du personnel de Monumental Sports & Entertainment et des joueurs, entraîneurs et mascottes des Washington Wizards et des Washington Capitals.

« Au cours des douze dernières années, nous avons investi dans un espace permettant à la communauté de se réunir autour de la joie de l’exercice et du sport. Et nous sommes très heureux de le faire à nouveau aujourd’hui avec SOME – un prestataire de soins de confiance de Washington depuis plus de 50 ans, une organisation que j’ai soutenue personnellement ainsi que par l’intermédiaire de Monumental Sports », a déclaré Ted Leonsis, président-directeur général de Monumental Sports & Entertainment. . « Les athlètes, les entraîneurs, les mascottes et les bénévoles du personnel qui ont été sur place pour construire ce magnifique espace se joignent à nous dans ce sentiment commun d’engagement communautaire. Et nous faisons cela pour les résidents de DC qui nous soutiennent chaque saison et pour laisser un héritage durable dans la communauté aux générations futures.

La Monumental Sports & Entertainment Foundation a soutenu le nouveau terrain de jeu grâce à son partenariat avec KABOOM !. Depuis 2011, MSEF a investi près d’un million de dollars et s’est associé à KABOOM ! pour construire 11 terrains de jeux dans toute la région avec le soutien bénévole de plus de 1 300 employés et supporters.

KABOOM ! s’efforce de mettre fin aux inégalités en matière d’espace de jeu, en garantissant que les enfants ont accès à des endroits de qualité pour jouer, quelque chose qui devrait faire partie de la vie de chaque enfant. Le nouvel espace de jeu de SOME Independence Place a été conçu en tenant compte des besoins et des désirs uniques des résidents et rapproche le district de la garantie que chaque enfant a la possibilité de découvrir les joies et les avantages du jeu.

« Les terrains de jeux sont un élément emblématique de l’enfance. Ce n’est pas seulement là que les enfants rassemblent certains de leurs meilleurs souvenirs, mais aussi où sont développés des compétences cruciales qui favorisent leur bien-être physique, mental et émotionnel », a déclaré Lysa Ratliff, PDG de KABOOM !. « KABOOM ! est ravi de travailler avec nos partenaires pour donner vie au nouvel espace de jeu de SOME Independence Place et garantir que les enfants de Washington, DC disposent d’un endroit conçu spécialement pour eux, où ils peuvent jouer, apprendre et libérer leur plus grand potentiel.

À propos de CERTAINS (pour que d’autres puissent manger)

Depuis plus de 50 ans, SOME est un agent de changement de confiance dans la région de Washington DC en tant que leader dans les efforts visant à briser le cycle de la pauvreté et du sans-abrisme dans la capitale nationale. SOME fournit une aide matérielle et un réconfort à nos voisins du district, les aidant à briser le cycle de la pauvreté et de l’itinérance grâce à des programmes et des services qui sauvent des vies, améliorent la vie et contribuent à transformer la vie des individus et des familles, de leurs communautés et des systèmes et structures qui affectent. eux. Apprenez-en davantage sur CERTAINS.org ou en nous suivant sur Instagram et LinkedIn.

À propos de la Fondation Monumental Sports & Entertainment

La Fondation MSE s’engage à faire de la région un endroit meilleur pour tous en soutenant des solutions révolutionnaires pour notre communauté. Nous collectons des fonds, accordons des subventions à des organisations à but non lucratif et rallions les équipes et les fans de Monumental Sports & Entertainment pour soutenir et amplifier l’impact des agents de changement communautaire. Ensemble, nous élevons le jeu dans le DMV. Apprenez-en davantage sur Fondation Monumentale.org et suivez-nous Twitter et Instagram.

À propos de KABOOM!

KABOOM ! est une organisation nationale à but non lucratif qui s’engage à mettre fin aux inégalités en matière d’espace de jeu – la réalité selon laquelle des espaces de jeu de qualité ne sont pas accessibles à tous les enfants, en particulier dans les communautés de couleur. Depuis 1996, KABOOM! s’est associé aux enfants et aux communautés pour construire ou améliorer plus de 17 000 espaces de jeux et garantir que près de 12 millions d’enfants aient un accès équitable aux avantages et opportunités cruciaux qu’offrent les espaces de jeux. En 2022, KABOOM! a lancé le Initiative 25 sur 5 pour mettre fin aux inégalités en matière d’espace de jeu pour accélérer sa mission dans 25 sites hautement prioritaires sur cinq ans. Apprenez-en davantage sur kaboom.org ou rejoignez la conversation sur Twitter, Facebook, Instagramet LinkedIn.