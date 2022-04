« Some Like It Hot » Musical Plans Ouverture d’automne à Broadway

Une nouvelle adaptation musicale de « Some Like It Hot », une comédie travestie classique qui est recalibrée pour le public contemporain, commencera les représentations en novembre et ouvrira en décembre à Broadway, ont annoncé mercredi les producteurs de l’émission.

La comédie musicale mettra en vedette Christian Borle (deux fois vainqueur de Tony, pour « Peter and the Starcatcher » et « Something Rotten! ») et J. Harrison Ghee (« Kinky Boots ») en tant que deux musiciens fuyant la foule après avoir été témoins d’un massacre de gangs, et Adrianna Hicks (« Six ») en tant que chanteuse avec laquelle ils se lient d’amitié. Dans le film acclamé de 1959, ces rôles ont été joués par Tony Curtis, Jack Lemmon et Marilyn Monroe.

La production, annoncée pour la première fois il y a quatre ans, a fait face à des défis sur son chemin vers Broadway : l’un des producteurs originaux, Craig Zadan, est décédé ; la pandémie a provoqué l’annulation d’une course pré-Broadway à Chicago; et toute la question de savoir comment les blagues sur les hommes s’habillant en femmes sont de plus en plus contestées.

« C’est une image compliquée, en avance sur son temps à certains égards, datée de façon grimaçante à d’autres », a écrit AO Scott, critique général et co-critique de cinéma en chef du New York Times, en 2020.